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42403VIS1
Pocit bezpečí, bezpečná jízda
Žárovka Philips Xenon Vision nahrazuje již nefunkční žárovku, přičemž díky nové technologii pro náhradu jedné žárovky dokáže svoji barvu světla přizpůsobit světlu druhé, stále funkční žárovky. Je proto ideální a cenově přijatelnou náhradou autožárovek!
Typ žárovky: D3S
42 V, 35 W
Počet žárovek: 1
Již 100 let je společnost Philips na přední pozici v oboru automobilového osvětlení. Stále zavádí technologické inovace, z nichž se stal standard moderních automobilů. V současnosti je osvětlením značky Philips vybaven jeden z každých dvou automobilů v Evropě, v celosvětovém měřítku je to pak jeden ze tří.
Automobilové výrobky a služby společnosti Philips jsou na trhu výrobců originálního vybavení (OEM) i na trhu poprodejních služeb považovány za špičku ve své třídě. Jsou vyráběny z vysoce kvalitních materiálů, testovány podle nejvyšších specifikací a jsou navrženy tak, aby zvyšovaly bezpečnost a pohodlí našich zákazníků při jízdě. Celá škála našich výrobků je pečlivě testována, kontrolována a certifikována (dle norem ISO 9001, ISO 14001 a QSO 9000) podle nejnáročnějších požadavků ECE. Jednoduše řečeno: toto je kvalita, které můžete věřit.
Naše žárovky často získávají ocenění od expertů z automobilového průmyslu
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