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Xenon VisionXenonová výbojka do automobilových světlometů

42403VIS1

Pocit bezpečí, bezpečná jízda

Žárovka Philips Xenon Vision nahrazuje již nefunkční žárovku, přičemž díky nové technologii pro náhradu jedné žárovky dokáže svoji barvu světla přizpůsobit světlu druhé, stále funkční žárovky. Je proto ideální a cenově přijatelnou náhradou autožárovek!

Zobrazit všechny výhody

Ideální pro výměnu

Pocit bezpečí, bezpečná jízda

  • Typ žárovky: D3S

  • 42 V, 35 W

  • Počet žárovek: 1

Philips je volbou velkých automobilových výrobců

Philips je volbou velkých automobilových výrobců

Již 100 let je společnost Philips na přední pozici v oboru automobilového osvětlení. Stále zavádí technologické inovace, z nichž se stal standard moderních automobilů. V současnosti je osvětlením značky Philips vybaven jeden z každých dvou automobilů v Evropě, v celosvětovém měřítku je to pak jeden ze tří.

Respekt ke standardům vysoké kvality homologace ECE

Respekt ke standardům vysoké kvality homologace ECE

Automobilové výrobky a služby společnosti Philips jsou na trhu výrobců originálního vybavení (OEM) i na trhu poprodejních služeb považovány za špičku ve své třídě. Jsou vyráběny z vysoce kvalitních materiálů, testovány podle nejvyšších specifikací a jsou navrženy tak, aby zvyšovaly bezpečnost a pohodlí našich zákazníků při jízdě. Celá škála našich výrobků je pečlivě testována, kontrolována a certifikována (dle norem ISO 9001, ISO 14001 a QSO 9000) podle nejnáročnějších požadavků ECE. Jednoduše řečeno: toto je kvalita, které můžete věřit.

Oceňovaný výrobce automobilových žárovek

Oceňovaný výrobce automobilových žárovek

Naše žárovky často získávají ocenění od expertů z automobilového průmyslu

Technické specifikace

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu