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Ukončeno

4000 seriesTenký LED televizor Full HD

40PFK4100/12

4

| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Tenký LED televizor Full HD

Ten pravý televizor pro současnost i budoucnost: Tenký LED televizor Philips řady 4100 s technologií Digital Crystal Clear. Užijte si realistický obraz, čistý zvuk a všechny potřebné užitečné funkce, jako jsou porty USB a HDMI navíc, s nimiž si doma můžete vychutnat skvělou podívanou.

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99,91 % lidí, kteří vyzkouší Ambilight TV, ho už nikdy nechce vrátit. 1

S technologií Digital Crystal Clear

Tenký LED televizor Full HD

  • 102 cm (40")

  • Full HD LED TV

  • DVB-T/C/S/S2

100Hz technologie PMR pro ostrý pohyblivý obraz

100Hz technologie PMR pro ostrý pohyblivý obraz

Technologie Perfect Motion Rate kombinuje technologii zobrazení a pokročilé techniky zpracování videa společnosti Philips tak, aby zlepšila kvalitu všech obrazových políček. Takže bez ohledu na to, jestli máte rádi hry, rychlé sporty nebo akční filmy, zažijete dokonalou ostrost a plynulost pohyblivého obrazu.

Design otevřeného stojanu vytváří lehký plovoucí efekt

Televizor s vylepšeným moderním designem si zaslouží stojan, který jej vynese do výšin. Proto designéři společnosti Philips vytvořili tento unikátní otevřený stojan, aby krásně zapadl do jakéhokoli interiéru.

Díky mimořádně úzkému rámečku si můžete zamilovat ještě větší porci obrazu

Díky mimořádně úzkému rámečku si můžete zamilovat ještě větší porci obrazu

Tradiční televizory mají rámy, které připomínají spíše rámy obrazů. Náš mimořádně úzký rámeček je moderní a úzký, obrazu se tedy užijete více.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

5
3
2
1

27/11/2015

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Tento produkt má dobré vlastnosti

dobrý design,praktický ovladač přehledný a při mačkání na stole se nepřevrací. problém s USB diskem

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 40PFK4100 Tenký LED televizor Full HD

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 40PFK4100 Tenký LED televizor Full HD

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Upozornění

  1. Na základě výsledků zkušebního programu Ambilight ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Norsku, Spojeném království, Německu, Rakousku a Francii v období od 24. února 2023 do 28. února 2025. Během tohoto období se 99,91 % účastníků rozhodlo ponechat si svůj Ambilight TV, přestože měli možnost jej bez udání důvodu vrátit a získat plnou náhradu. 

  1. Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.

  2. Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.

  3. Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.

  4. (Philips) kompatibilní pouze se specifickým přehrávačem Philips.