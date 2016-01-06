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Ukončeno
40PFH4200/88
Tenký LED televizor Full HD
Televizor pro současnost i budoucnost: Tenký LED televizor Philips řady 4200 s technologií Digital Crystal Clear. Užijte si realistický obraz, čistý zvuk a užitečné funkce jako porty USB a HDMI navíc pro skvělou domácí podívanou.
102 cm (40")
Full HD LED TV
DVB-T/C
Televizor s vylepšeným moderním designem si zaslouží stojan, který jej vynese do výšin. Proto designéři společnosti Philips vytvořili tento unikátní otevřený stojan, aby krásně zapadl do jakéhokoli interiéru.
Tradiční televizory mají rámy, které připomínají spíše rámy obrazů. Náš mimořádně úzký rámeček je moderní a úzký, obrazu se tedy užijete více.
Sdílejte zábavu: Připojte paměťovou kartu USB, digitální fotoaparát, MP3 přehrávač nebo multimediální zařízení k portu USB na televizoru a užívejte si fotografie, videa a hudbu prostřednictvím prohlížeče obsahu se snadným použitím.
3.3
z 5
11
Recenze
corny1
06/01/2016
România
Ověřený kupující
acest produs este bun
functioneaza excelent imaginea este super an afara de volum cand este dat la maxim dar reglat este bine.N-am avut probleme cu el pana acum
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 40PFH4200 Full HD Slim LED TV
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 40PFH4200 Full HD Slim LED TV
BBKK
17/12/2015
България
Ověřený kupující
Този телевизор дава едно много добро съчетание между характеристики и цена.
Телевизорът е с много добра картина и цветово възпроизвеждане. Лесно се управлява. Притежава всички най-често използувани функции. Като забележка ще добавя, че няма (или не намерих в менютата) функция за преподреждане на номерата на каналите. Открих такъв начин, но това става чрез съдаване на списък с предпочитани канали тъй като там каналите се подреждат по реда, по който са записани.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 40PFH4200 Full HD тънък LED телевизор
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 40PFH4200 Full HD тънък LED телевизор
wieslaw62gdy
20/09/2016
Polska
Ověřený kupující
produkt dobrej jakosci
jakość / ostrość ,wyrazistość obrazu/ w porównaniu do podobnej klasy telewizorow niewystarczajaca
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 40PFH4200 Smukły telewizor LED Full HD
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 40PFH4200 Smukły telewizor LED Full HD
Na základě výsledků zkušebního programu Ambilight ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Norsku, Spojeném království, Německu, Rakousku a Francii v období od 24. února 2023 do 28. února 2025. Během tohoto období se 99,91 % účastníků rozhodlo ponechat si svůj Ambilight TV, přestože měli možnost jej bez udání důvodu vrátit a získat plnou náhradu.
Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.
Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.
Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.
(Philips) kompatibilní pouze se specifickým přehrávačem Philips.