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Ukončeno
12342XV+S2
Dopřejte si extrémní výkon
Automobilové žárovky Philips X-tremeVision patří mezi ty nejjasnější, které si můžete koupit. Svítí lépe než většina ostatních automobilových žárovek, mají o 130 % vyšší jas a mimořádný dosah paprsku. Takže vidíte dále, reagujete rychleji a řídíte bezpečněji.
Typ žárovky: H4
Balení: 2 kusy
12 V, 60/55 W
Více světla
Jasné bílé světlo (až 3 500 K) je výrazně bělejší než u běžných světlometů. Patentovaná technologie Gradient CoatingTM společnosti Philips vytváří silnější světlo. Můžete si tedy vychutnávat jeden z nejjasnějších výkonů osvětlení a velmi pohodlný zážitek
Každá potenciální závada náhradního dílu představuje riziko pro vás a váš vůz. To platí především pro světlomety. Každá porouchaná žárovka světlometu snižuje viditelnost a bezpečí pro vás i okolní dopravu. Žárovka Philips X-tremeVision je optimalizovaná na dlouhou a spolehlivou životnost. Můžete tak vidět a být viděni déle než u kterékoliv jiné žárovky s vysokým výkonem.
Díky kombinaci silnějšího světla a vyšší teploty světla se žárovka Philips X-tremeVision kvalifikuje jako paprsek s jedním z nejlepších výkonů v segmentu halogenů.
4.3
z 5
47
Recenze
Boisorieux
04/09/2023
Česká republika
Výrobek má skvělé funkce
Výrobek se perfektně hodí k mému Volkswagenu, skvěle zazáří na ulici
Výhody
Silný jas
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb
Datum použití 2022-08-04
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb
Datum použití 2022-08-04
Pinky1702
14/02/2020
Česká republika
Ověřený kupující
Splnili mé očekávání
Kvalita a zpracování obalu je vhodná pro manipulaci a instalaci do světlometu mínus cena výrobku ale jistá výdrž xenonové výbojky překonává cenu.
Výhody
Kvalita, výdrž, svítivost
Nevýhody
Cena
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů
Datum použití 2019-10-14
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů
Datum použití 2019-10-14
Mišelin
15/11/2019
Česká republika
Ověřený kupující
Skvělá barva světla
Žárovku jsem zvolil kůli barvě jejího světla. Je skutečně znát její bílé světlo, zvláště pak na suché vozovce. Oproti původním žárovkám je rozdíl obrovský. Uvidíme jakou budou mít životnost, neboť výrobce udává "jen" 200 hodin.
Výhody
Barva světla a precizní zpracování.
Nevýhody
Nižší životnost?
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled
Datum použití 2018-10-15
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled
Datum použití 2018-10-15