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Ukončeno
32PHT4503/12
Ultratenký LED televizor
Vysoká kvalita obrazu za dostupnou cenu televizoru Philips 4500 překoná vaše očekávání. Díky jednoduchému a elegantnímu designu se hodí do jakékoli místnosti ve vaší domácnosti.
80 cm (32")
Index dokonalého obrazu 200
Televizor LED
Pixel Plus HD
Náš nový tyčový stojan byl navržen tak, aby změnil prostor pod televizorem v místech, kde by se obvykle nacházel tradiční stojan, takže může nabídnout intenzivnější zážitek ze sledování. Sebevědomě stojící televizor, který si podává ruku s budoucností.
Vyhněte se změti kabelů díky jedinému kabelu HDMI který přenáší současně obraz i zvuk ze zařízení do televizoru. Rozhraní HDMI využívá nekomprimovaný signál, díky čemuž zaručuje nejvyšší kvalitu zdroje pro obrazovku. Díky připojení Philips Easylink potřebujete k provádění operací s televizorem, přehrávačem DVD, přehrávačem Blu-ray, set-top boxem či systémem domácího kina pouze jeden dálkový ovladač.
Sdílejte zábavu: Připojte paměťovou kartu USB, digitální fotoaparát, MP3 přehrávač nebo multimediální zařízení k portu USB na televizoru a užívejte si fotografie, videa a hudbu prostřednictvím prohlížeče obsahu se snadným použitím.
4.3
z 5
12
Recenze
82%
Doporučuje tento produkt
Paziulas
15/06/2021
Polska
Bardzo dobry
Cena do jakości jest zachowana! Mam już go z 3 lata i nie zawodzi. Polecam!
Výhody
Szybko się urochamia
Nevýhody
Zbiera kusz
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4500 series 32PHT4503 Niezwykle smukły telewizor LED
Datum použití 2019-06-15
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4500 series 32PHT4503 Niezwykle smukły telewizor LED
Datum použití 2019-06-15
Henryk1234567890
03/05/2020
Polska
Ověřený kupující
Philips 32PHT4503
Tv kupiony z uwagi na niskie zużycie prądu 45W. Co do tv za takie pieniądze to obraz jest w porządku, ma dużo funkcji do poprawy obrazu. Co do dźwięku nie jest źle. Ma korektor wysokich i niskich tonów. Tv obsługuje avi, MP4,MP3, MKV. Pilot jest bardzo czuły. Można wyłączyć ekran jak się słucha muzyki lub radia. Co do minusów zbyt blisko USB i wejście antenowe.
Výhody
Odtwarza bez problemu z USB. Cena. Uruchamia się max 8 sekund. Piękny obraz w trybie kino. Małe zużycie prądu
Nevýhody
Mało miejsca między USB a antena. Trudno dostępne HDMI od spodu.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4500 series 32PHT4503 Niezwykle smukły telewizor LED
Datum použití 2019-04-03
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4500 series 32PHT4503 Niezwykle smukły telewizor LED
Datum použití 2019-04-03
Tele widz
12/11/2019
Polska
Ověřený kupující
Ideał na długie jesienne i zimowe wieczory
Polecam wszystkim co mają zmiar kupić nowy telewizor. łatwy w obsłudze, możliwość ustawienia lub zawieszenia w dowolnym miejscu, piękne kolory, wiele ciekawych funkcji.
Výhody
Prawie same zalety pod każdym wzdlędem, wizja, foonia i atrakcyjne opcje
Nevýhody
Nie posiada.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4500 series 32PHT4503 Niezwykle smukły telewizor LED
Datum použití 2018-10-12
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4500 series 32PHT4503 Niezwykle smukły telewizor LED
Datum použití 2018-10-12
Na základě výsledků zkušebního programu Ambilight ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Norsku, Spojeném království, Německu, Rakousku a Francii v období od 24. února 2023 do 28. února 2025. Během tohoto období se 99,91 % účastníků rozhodlo ponechat si svůj Ambilight TV, přestože měli možnost jej bez udání důvodu vrátit a získat plnou náhradu.
Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.
Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.
Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.
(Philips) kompatibilní pouze se specifickým přehrávačem Philips.
Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.