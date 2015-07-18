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Ukončeno
32PHK4100/12
Tenký LED televizor
Ten pravý televizor pro současnost i budoucnost: tenký LED televizor Philips řady 4100 s technologií Digital Crystal Clear. Užijte si realistický obraz, čistý zvuk a všechny potřebné užitečné funkce, jako jsou porty USB a HDMI navíc, s nimiž si doma můžete vychutnat skvělou podívanou.
80 cm (32")
Televizor LED
DVB-T/C/S/S2
Tradiční televizory mají rámy, které připomínají spíše rámy obrazů. Náš mimořádně úzký rámeček je moderní a úzký, obrazu se tedy užijete více.
Televizor s vylepšeným moderním designem si zaslouží stojan, který jej vynese do výšin. Proto designéři společnosti Philips vytvořili tento unikátní otevřený stojan, aby krásně zapadl do jakéhokoli interiéru.
Aby obraz z jakéhokoli zdroje působil přirozeně, vytvořila společnost Philips technologii Digital Crystal Clear. Protože ať už si dopřáváte oblíbený seriál, zprávy nebo se s přáteli chcete podívat na video – vše si užijete v optimálním kontrastu, barvě i ostrosti.
Ocenění
3.0
z 5
2
Recenze
PapenBurh
18/07/2015
Hrvatska
Ovaj proizvod ima odlične karakteristike
TV je odličan za tu cijenu, veliki plus je satelitski tuner koji je fenomenalan. Preporuke, nećete požaliti
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 32PHK4100 Tanki LED TV
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 32PHK4100 Tanki LED TV
Nokodoko
09/03/2016
България
Телевизора не работи - стои в StandBy
Телевизора неможеше да се включи въобще. Стои в режим стендбай и неможе да се включи нито от дистанционното, нито от бутона на ТВ-то. След няколкократно включване-изключване към захранването,евентуално ТВ-то запали, но при последващо изключване от дистанционното - телевизора пак неможеше да се включи! След престой в сервиз от 1 месец - телевизора беше върнат с обяснение, че проблем не е намерен. Разбира се проблема си беше налице - за щастие нов софтуер бе пуснат на 29 януари 2016 - и след инсталацията му има подобрение - проблема все още го има, но се наблюдава по-рядко!
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 32PHK4100 Тънък LED телевизор
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 32PHK4100 Тънък LED телевизор
Na základě výsledků zkušebního programu Ambilight ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Norsku, Spojeném království, Německu, Rakousku a Francii v období od 24. února 2023 do 28. února 2025. Během tohoto období se 99,91 % účastníků rozhodlo ponechat si svůj Ambilight TV, přestože měli možnost jej bez udání důvodu vrátit a získat plnou náhradu.
Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.
Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.
Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.
(Philips) kompatibilní pouze se specifickým přehrávačem Philips.