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Ukončeno
32PHH4100/88
Tenký LED televizor
Ten pravý televizor pro současnost i budoucnost: tenký LED televizor Philips řady 4100 s technologií Digital Crystal Clear. Užijte si realistický obraz, čistý zvuk a všechny potřebné užitečné funkce, jako jsou porty USB a HDMI navíc, s nimiž si doma můžete vychutnat skvělou podívanou.
80 cm (32")
Televizor LED
DVB-T/C
Tradiční televizory mají rámy, které připomínají spíše rámy obrazů. Náš mimořádně úzký rámeček je moderní a úzký, obrazu se tedy užijete více.
Televizor s vylepšeným moderním designem si zaslouží stojan, který jej vynese do výšin. Proto designéři společnosti Philips vytvořili tento unikátní otevřený stojan, aby krásně zapadl do jakéhokoli interiéru.
Aby obraz z jakéhokoli zdroje působil přirozeně, vytvořila společnost Philips technologii Digital Crystal Clear. Protože ať už si dopřáváte oblíbený seriál, zprávy nebo se s přáteli chcete podívat na video – vše si užijete v optimálním kontrastu, barvě i ostrosti.
4.1
z 5
15
Recenze
87%
Doporučuje tento produkt
JS28
16/10/2015
Polska
Telewizor jest warty uwagi.
Niesamowity obraz, głębia i kolory, nic się nie rozmazuje a kolory są wyraziste. Prosty w obsłudze. Jeżeli ktoś chce prosty telewizor, bez dodatkowych funkcji typu np. 3D, android, to ten jest satysfakcjonujący. Polecam. My jesteśmy nim zachwyceni.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 32PHH4100 Smukły telewizor LED
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 32PHH4100 Smukły telewizor LED
Brut51
08/06/2016
Slovenija
odlično
Odlično, zelo sem zadovoljen. Edino, kar me moti: pri prenosu nogometnih tekem, ko se predvaja slika od daleč (nogometaši po celem terenu), so silhuete igralcev malce zabrisane (zmazane), ni ostrine. A to bo najbrž vzrok pri operaterju ali distributerju TV signala (nasvet vaše podpore je bil - zmanjšati artefakte MPEG. Žal pa do te funkcije po 4.koraku (SLIKA) ne pridem!? No, še ena zadeva: pri funkciji SAMODEJNI IZKLOP sta zgolj dve izbiri glede trajanja - 120 in 240 minut, ni torej vmesnih, zame optimalnih 180 minut.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 32PHH4100 Tanek LED-televizor
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 32PHH4100 Tanek LED-televizor
MICO146
16/03/2016
Slovenija
Super
Zadeva deluje skladno po pričakovanjih za Philips TV!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 32PHH4100 Tanek LED-televizor
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 32PHH4100 Tanek LED-televizor
Na základě výsledků zkušebního programu Ambilight ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Norsku, Spojeném království, Německu, Rakousku a Francii v období od 24. února 2023 do 28. února 2025. Během tohoto období se 99,91 % účastníků rozhodlo ponechat si svůj Ambilight TV, přestože měli možnost jej bez udání důvodu vrátit a získat plnou náhradu.
Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.
Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.
Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.
(Philips) kompatibilní pouze se specifickým přehrávačem Philips.