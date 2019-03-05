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Ukončeno
32PFT6500/12
Tenký LED televizor Full HD se systémem Android
Víc než jen hezký: televizor FHD řady 6500 s výkonem systému Android. Pro začátek je tu systém Pixel Precise HD pro skvělý obraz; technologie Ambilight, moderní design a poctivé materiály váš zážitek pozvednou o úroveň výš.
80 cm (32")
Full HD LED TV
Dvoujádrový procesor, 8GB rozšiřitelný
DVB-T/T2/C
Systém Android v televizoru zajistí navigaci, spouštění aplikací a přehrávání videa super rychlostí, super intuitivně a super zábavně. Robot Android osvobozuje sílu ukrytou ve dvoujádrovém procesoru, aby všechno probíhalo rychle a jednoduše.
Díky systému Android na televizoru Smart TV si vychutnáte výkon rychlého procesoru a uživatelsky přívětivé rozhraní. S jeho pomocí si můžete zpřístupnit nekonečné množství obsahu: od obchodu Google Play™ přes Netflix po internetový prohlížeč a mnoho dalších možností. Je zde nabídka se snadnou navigací a přímými odkazy na vaše oblíbené položky.
Technologie Micro Dimming Pro optimalizuje kontrast na vašem televizoru na základě světelných podmínek v okolním prostředí. Světelný snímač a speciální software analyzují obraz v 6400 různých zónách, abyste si mohli vychutnat neuvěřitelný kontrast a kvalitu obrazu skutečně realistického vizuálního zážitku – ve dne i v noci.
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3.1
z 5
7
Recenze
Michaellaa
05/03/2019
Česká republika
Spokojenost
Televizor je denně v provozu a bez jediného problému. Po 2 letech ale přestal fungovat ovladač,vzhledem k tomu,ze jsme měli prodlouženou pětiletou záruku,hned druhy den po zavolání do philips jsme měli nový ovladač doma. Doporučuji. Televizi máme nyní čtvrtý rok
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6500 series 32PFT6500 Tenký LED televizor Full HD se systémem Android™
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6500 series 32PFT6500 Tenký LED televizor Full HD se systémem Android™
Ming1200
03/04/2019
Україна
Якісний та надійний телевізор
Модель 32PFT6500 має яскраве і насичене зображення. Операційна система цьго ТВ Android задовольняє всі потреби споживача, оскільки на ній можна встановити будь-яку програму з Плеймаркету. Зручний пульт дистанційного керування, який має повноцінну клавіатуру, як на ПК на одній його стороні, і звичайну клавіатуру для простого керування на іншій. Телевізор Philips 32PFT6500/12 нагадує великий планшет з якісним зображенням і зуком. Переглядати на ньому відеодуже приємно, особливо з підсвіткою Ambilight, яка ніби розширює картинку
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6500 series 32PFT6500 Тонкий LED-телевізор Full HD на базі Android™
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6500 series 32PFT6500 Тонкий LED-телевізор Full HD на базі Android™
Guntis
15/01/2016
Latvija
Ověřený kupující
Большие возможности!
Продукт, с большими возможностями, но после обновления, стал почему то зависать? ...
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6500 series 32PFT6500 Full HD Slim LED televizors, ko darbina Android™
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6500 series 32PFT6500 Full HD Slim LED televizors, ko darbina Android™
Na základě výsledků zkušebního programu Ambilight ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Norsku, Spojeném království, Německu, Rakousku a Francii v období od 24. února 2023 do 28. února 2025. Během tohoto období se 99,91 % účastníků rozhodlo ponechat si svůj Ambilight TV, přestože měli možnost jej bez udání důvodu vrátit a získat plnou náhradu.
Rodiče by měli dohlížet na děti, které sledují 3D obraz, a dávat pozor, zda se u nich neprojevují výše uvedené nepříjemné pocity. Sledování 3D obrazu se nedoporučuje u dětí do 6 let, protože jejich zrakové ústrojí ještě není plně vyvinuto.
Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.
Nabídka aplikací Android se liší podle země. Více informací naleznete ve svém místním obchodě Google Play Store.
Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.
Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.
(Philips) kompatibilní pouze se specifickým přehrávačem Philips.
Funkce Google Cast je závislá na aplikacích a zařízeních Google Cast Ready. Bližší informace najdete na stránce výrobků Google Cast.
Aplikace Philips TV Remote a související funkce se liší podle modelu televizoru, operátora a země, stejně jako se liší podle modelu chytrého zařízení a operačního systému. Podrobnosti naleznete na adrese www.philips.com/TVRemoteapp.
Nabídky aplikace Smart TV se liší podle modelu televizoru a země. Podrobnosti naleznete na adrese: www.philips.com/smarttv.
Nahrávání USB lze použít pouze pro digitální kanály. Nahrávání může být omezeno ochranou vysílání proti kopírování (CI+). Mohou rovněž platit omezení podle jednotlivých zemí a kanálů.
Kompatibilita závisí na certifikaci pro funkci Wi-Fi Miracast Android 4.2 nebo novější. Podrobnosti naleznete v dokumentaci zařízení.