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  • Fotografie produktu při hlavním použití
  • Fotografie dálkového ovladače
  • Fotografie dálkového ovladače
  • Fotografie detailu produktu
  • Výkres na straně konektoru
  • Alternativní fotografie produktu
  • Alternativní fotografie produktu
  • Fotografie přínosného dojmu
  • Fotografie přínosného dojmu
  • Primární snímek

Ukončeno

6500 seriesTenký LED televizor Full HD se systémem Android™

32PFH6500/88

Tenký LED televizor Full HD se systémem Android

Víc než jen hezký: televizor FHD řady 6500 s výkonem systému Android. Pro začátek je tu systém Pixel Precise HD pro skvělý obraz; technologie Ambilight, moderní design a poctivé materiály váš zážitek pozvednou o úroveň výš.

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99,91 % lidí, kteří vyzkouší Ambilight TV, ho už nikdy nechce vrátit. 1

S dvoustrannou funkcí Ambilight

Tenký LED televizor Full HD se systémem Android

  • 80 cm (32")

  • Full HD LED TV

  • Dvoujádrový procesor, 8GB rozšiřitelný

  • DVB-T/C

Technologie Pixel Precise HD: poznejte kvalitu živého obrazu

Technologie Pixel Precise HD optimalizuje kvalitu obrazu a pro plynulý, ale ostrý pohyblivý obraz s překrásným kontrastem, detaily a hloubkou. Vychutnáte si sytější černou a jasnější bílou. Nejživější a nejzářivější barvy a přirozené odstíny pokožky. Jako byste tam byli.

Dálkový ovladač s klávesnicí usnadňuje psaní textu

Dálkový ovladač s klávesnicí usnadňuje psaní textu

Převezměte kontrolu. Náš zcela intuitivní dálkový ovladač má všechny obvyklé výhody, jako jsou kurzorové klávesy, ovládání hlasitosti a zkratkové klávesy. Pokud dálkový ovladač otočíte, získáte přístup k plnohodnotné klávesnici umožňující snadné zadávání textu v jakékoli situaci.

Dvoujádrový procesor a operační systém Android pro silný výkon

Dvoujádrový procesor a operační systém Android pro silný výkon

Systém Android v televizoru zajistí navigaci, spouštění aplikací a přehrávání videa super rychlostí, super intuitivně a super zábavně. Robot Android osvobozuje sílu ukrytou ve dvoujádrovém procesoru, aby všechno probíhalo rychle a jednoduše.

Technické specifikace

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Recenze

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Upozornění

  1. Na základě výsledků zkušebního programu Ambilight ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Norsku, Spojeném království, Německu, Rakousku a Francii v období od 24. února 2023 do 28. února 2025. Během tohoto období se 99,91 % účastníků rozhodlo ponechat si svůj Ambilight TV, přestože měli možnost jej bez udání důvodu vrátit a získat plnou náhradu. 

  1. Rodiče by měli dohlížet na děti, které sledují 3D obraz, a dávat pozor, zda se u nich neprojevují výše uvedené nepříjemné pocity. Sledování 3D obrazu se nedoporučuje u dětí do 6 let, protože jejich zrakové ústrojí ještě není plně vyvinuto.

  2. Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.

  3. Nabídka aplikací Android se liší podle země. Více informací naleznete ve svém místním obchodě Google Play Store.

  4. Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.

  5. Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.

  6. (Philips) kompatibilní pouze se specifickým přehrávačem Philips.

  7. Funkce Google Cast je závislá na aplikacích a zařízeních Google Cast Ready. Bližší informace najdete na stránce výrobků Google Cast.

  8. Aplikace Philips TV Remote a související funkce se liší podle modelu televizoru, operátora a země, stejně jako se liší podle modelu chytrého zařízení a operačního systému. Podrobnosti naleznete na adrese www.philips.com/TVRemoteapp.

  9. Nabídky aplikace Smart TV se liší podle modelu televizoru a země. Podrobnosti naleznete na adrese: www.philips.com/smarttv.

  10. Nahrávání USB lze použít pouze pro digitální kanály. Nahrávání může být omezeno ochranou vysílání proti kopírování (CI+). Mohou rovněž platit omezení podle jednotlivých zemí a kanálů.

  11. Kompatibilita závisí na certifikaci pro funkci Wi-Fi Miracast Android 4.2 nebo novější. Podrobnosti naleznete v dokumentaci zařízení.