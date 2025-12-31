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326P1H/01
Řada P
32 (31,5"/80 cm úhlopř.)
2 560 x 1 440 (QHD)
Tento displej Philips nabízí vestavěnou dokovací stanici USB typu-C s dodáváním výkonu. Díky inteligentní a flexibilní správě napájení můžete nabíjet kompatibilní * notebook přímo z displeje. Její tenký, oboustranný konektor USB-C umožňuje snadné dokování prostřednictvím jednoho kabelu. Zjednodušte si práci tím, že všechna svá externí zařízení, jako je klávesnice, myš a ethernetový kabel RJ-45, připojíte k dokovací stanici monitoru. Můžete sledovat video ve vysokém rozlišení a přenášet data velmi vysokou rychlostí a současně přitom napájet a dobíjet svůj notebook.
Tyto obrazovky od společnosti Philips přinášejí křišťálově čistý obraz s rozlišením Quad HD 2560 x 1440 nebo 2560 x 1080 pixelů. Vzhledem k použití vysoce výkonných panelů s velkou hustotou pixelů (umožněnou zdroji s velkou šířkou pásma, jako je například USB-C, Displayport, HDMI) se tyto nové displeje postarají o živoucí zobrazení vašich obrázků, snímků a grafiky. Nezáleží na tom, zda jste náročný profesionál vyžadující mimořádně detailní informace pro řešení CAD-CAM, používáte 3D grafické aplikace nebo jste finanční expert zpracovávající ohromné tabulky: značka Philips vám vždy zajistí křišťálově čistý obraz.
Ocenění
Recenze
Označení „IPS“ / ochranná známka a související patenty technologií patří příslušným vlastníkům.
Maximální rozlišení funguje buď pro vstup USB-C, DP nebo HDMI.
Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse
Oblast NTSC na základě systému CIE 1976
Oblast sRGB na základě systému CIE 1931
Pokrytí Adobe RGB na základě systému CIE 1976
Činnosti, jako je sdílení obrazovky, online streamování videa a audia přes internet mohou ovlivnit síťový výkon. Celkovou kvalitu audia a videa určuje hardware, šířka pásma a jeho výkon.
Aby bylo možné přenášet video přes USB-C, musí váš notebook nebo jiné zařízení podporovat režim USB-C DP Alt
Abyste mohli využívat funkci napájení a dobíjení pomocí USB-C, váš notebook nebo zařízení musí podporovat specifikace standardu pro dodávání energie prostřednictvím USB. Tyto informace si můžete ověřit v uživatelské příručce notebooku nebo přímo u výrobce.
Výstup DisplayPort funguje pouze při vstupu DP nebo vstupu USB-C.
Operační systém Mac OS nepodporuje funkci rozšíření DP-Out MST.
Pokud se vám bude zdát připojení přes Ethernet pomalé, otevřete nabídku OSD a vyberte verzi USB 3.0 nebo vyšší, která podporuje rychlost sítě LAN až do 1 G.
Značka EPEAT je platná pouze v zemích, kde společnost Philips zaregistrovala výrobek. Více informací o stavu registrace vaší země naleznete na adrese https://www.epeat.net/.
Vzhled monitoru se může od ilustračních obrázků lišit.