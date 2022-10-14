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  • Jednoduše pohlcující
  • Jednoduše pohlcující

Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color

325E1C/00

4.1

| (14) Recenze

Jednoduše pohlcující

Zakřivený 32palcový displej řady E nabízí opravdu pohlcující zážitek ve stylovém designu. Křišťálově čistý obraz QHD s mimořádně širokým spektrem barev a technologií AMD FreeSync oživí vaše snímky!

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Jednoduše pohlcující

  • Řada E

  • 32 (31,5"/80 cm úhlopř.)

  • 2 560 x 1 440 (QHD)

Displej VA poskytuje výjimečný obraz se širokými úhly sledování

Displej Philips VA LED používá pokročilou technologii vícedoménového vertikálního vyrovnání, která vám poskytuje mimořádně vysoké poměry statického kontrastu pro neobyčejně živý a jasný obraz. I když snadno zvládá standardní kancelářské způsoby použití, je obzvláště vhodný pro fotografie, prohlížení webu, filmy, hry a náročné grafické použití. Technologie optimalizovaného řízení obrazových bodů umožňuje mimořádně široký pozorovací úhel 178/178, takže nabídne jasný obraz.

Uspořádání kabeláže redukuje nepřehledné množství kabelů a umožňuje úhledný pracovní prostor

Pro čistší pracovní prostor je tento monitor vybaven elegantním řešením pro uspořádání kabeláže. Není třeba svazkovat kabely dalšími pásky. Prodloužený slot nabízí skrytý úložný prostor na kabely. Skrývá kabely a vypadá skvěle ve většině prostředí, zejména v malém prostoru nebo u stolu, který je otočen ke zdi nebo oknu. Tento design uklidí neuspořádané kabely a umožní lépe uspořádaný pracovní stůl.

Menší únava očí díky technologii Flicker-free

Kvůli způsobu ovládání jasu na obrazovkách s podsvícením LED čelí někteří uživatelé blikání na obrazovce, které způsobuje únavu očí. Technologie Flicker-free společnosti Philips využívá nové řešení regulace jasu, snižuje blikání a sledování je pak komfortnější.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.1

z 5

14

Recenze

3

14/10/2022

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Prohnutý moniter

Při volbě hrála úlohu hlavně velikost monitoru, kvalita obrazu, vylepšené ochranné funkce zraku, to vše v poměru k ceně.

Výhody

velká obrazovka

Nevýhody

žádné jsem nenašel

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 322E1C Zakřivený displej LCD Full HD

Date of Use 2021-09-14

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 322E1C Zakřivený displej LCD Full HD

Date of Use 2021-09-14

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

příjemné překvapení

Prohnutá obrazovka poskytuje skutečně skvělý zážitek. Velikost je také příjemná.

Výhody

poměr cenax kvalita

Nevýhody

žádné

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 328E1CA Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color

Date of Use 2020-04-04

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 328E1CA Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color

Date of Use 2020-04-04

09/03/2021

Polska

Polska

Dobry wybór

Dobre kolory. Fajne obraz 4k. dobry wybór oraz cena.

Výhody

To co wpisałem w recenzji.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 278E1A Monitor LCD 4K Ultra HD

Date of Use 2020-09-09

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 278E1A Monitor LCD 4K Ultra HD

Date of Use 2020-09-09

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Upozornění

  1. Poloměr oblouku zakřivení displeje v mm

  2. Maximální rozlišení funguje buď pro vstup HDMI nebo DP.

  3. Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse

  4. Oblast NTSC na základě systému CIE 1976

  5. Oblast sRGB na základě systému CIE 1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Všechna práva vyhrazena. AMD, logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ a jejich kombinace jsou obchodní známky společnosti Advanced Micro Devices, Inc. Ostatní názvy výrobků v této publikaci jsou pouze informační a mohou být ochrannými známkami příslušných společností.

  7. Vzhled monitoru se může od ilustračních obrázků lišit.