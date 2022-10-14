3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
325E1C/00
Jednoduše pohlcující
Zakřivený 32palcový displej řady E nabízí opravdu pohlcující zážitek ve stylovém designu. Křišťálově čistý obraz QHD s mimořádně širokým spektrem barev a technologií AMD FreeSync oživí vaše snímky!
Řada E
32 (31,5"/80 cm úhlopř.)
2 560 x 1 440 (QHD)
Displej Philips VA LED používá pokročilou technologii vícedoménového vertikálního vyrovnání, která vám poskytuje mimořádně vysoké poměry statického kontrastu pro neobyčejně živý a jasný obraz. I když snadno zvládá standardní kancelářské způsoby použití, je obzvláště vhodný pro fotografie, prohlížení webu, filmy, hry a náročné grafické použití. Technologie optimalizovaného řízení obrazových bodů umožňuje mimořádně široký pozorovací úhel 178/178, takže nabídne jasný obraz.
Pro čistší pracovní prostor je tento monitor vybaven elegantním řešením pro uspořádání kabeláže. Není třeba svazkovat kabely dalšími pásky. Prodloužený slot nabízí skrytý úložný prostor na kabely. Skrývá kabely a vypadá skvěle ve většině prostředí, zejména v malém prostoru nebo u stolu, který je otočen ke zdi nebo oknu. Tento design uklidí neuspořádané kabely a umožní lépe uspořádaný pracovní stůl.
Kvůli způsobu ovládání jasu na obrazovkách s podsvícením LED čelí někteří uživatelé blikání na obrazovce, které způsobuje únavu očí. Technologie Flicker-free společnosti Philips využívá nové řešení regulace jasu, snižuje blikání a sledování je pak komfortnější.
4.1
z 5
14
Recenze
Drobeček1111
14/10/2022
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Prohnutý moniter
Při volbě hrála úlohu hlavně velikost monitoru, kvalita obrazu, vylepšené ochranné funkce zraku, to vše v poměru k ceně.
Výhody
velká obrazovka
Nevýhody
žádné jsem nenašel
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 322E1C Zakřivený displej LCD Full HD
Date of Use 2021-09-14
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 322E1C Zakřivený displej LCD Full HD
Date of Use 2021-09-14
pavvi
04/05/2021
Česká republika
příjemné překvapení
Prohnutá obrazovka poskytuje skutečně skvělý zážitek. Velikost je také příjemná.
Výhody
poměr cenax kvalita
Nevýhody
žádné
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 328E1CA Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color
Date of Use 2020-04-04
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 328E1CA Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color
Date of Use 2020-04-04
Mirosław41
09/03/2021
Polska
Dobry wybór
Dobre kolory. Fajne obraz 4k. dobry wybór oraz cena.
Výhody
To co wpisałem w recenzji.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 278E1A Monitor LCD 4K Ultra HD
Date of Use 2020-09-09
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 278E1A Monitor LCD 4K Ultra HD
Date of Use 2020-09-09
Poloměr oblouku zakřivení displeje v mm
Maximální rozlišení funguje buď pro vstup HDMI nebo DP.
Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse
Oblast NTSC na základě systému CIE 1976
Oblast sRGB na základě systému CIE 1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Všechna práva vyhrazena. AMD, logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ a jejich kombinace jsou obchodní známky společnosti Advanced Micro Devices, Inc. Ostatní názvy výrobků v této publikaci jsou pouze informační a mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
Vzhled monitoru se může od ilustračních obrázků lišit.