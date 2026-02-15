VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

  • Energy Label Europe G
    Hraní za hranicemi inovace
  • Hraní za hranicemi inovace
  • Hraní za hranicemi inovace
  • Hraní za hranicemi inovace
  • Hraní za hranicemi inovace
  • Hraní za hranicemi inovace
  • Hraní za hranicemi inovace
  • Hraní za hranicemi inovace
  • Hraní za hranicemi inovace
  • Energy Label Europe G
    Hraní za hranicemi inovace
  • Hraní za hranicemi inovace
  • Hraní za hranicemi inovace
  • Hraní za hranicemi inovace
  • Hraní za hranicemi inovace
  • Hraní za hranicemi inovace
  • Hraní za hranicemi inovace
  • Hraní za hranicemi inovace
  • Hraní za hranicemi inovace

Evnia Gaming MonitorHerní monitor QD OLED

27M2N8500/01

5
| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

2 Ocenění

Hraní za hranicemi inovace
Tento monitor je stvořen pro hraní při závratné rychlosti. Díky obnovovací frekvenci 360 Hz, panelu QD OLED a certifikaci DisplayHDR TrueBlack 400 je monitor neuvěřitelně rychlý a zároveň nabízí prvotřídní kvalitu obrazu.
Zobrazit všechny výhody

Hraní za hranicemi inovace

  • Evnia 8000

  • 26,5" (67,3 cm)

  • 2560 x 1440 (Quad HD)

Obnovovací frekvence 360 Hz: pro ultrarychlé hraní s mimořádnou čistotou obrazu.

Obnovovací frekvence 360 Hz: pro ultrarychlé hraní s mimořádnou čistotou obrazu.

Připravte se na hraní s obnovovací frekvencí 360 Hz a rozlišením, které vám vyrazí dech. Dosáhněte cílů dříve, strefujte se rychleji a přitom si užívejte křišťálově čistý obraz. Herní scény a levely budou čisté a ostré, i když jimi jen prosvištíte.

Chrání a chladí pro trvalou čistotu barev

Chrání a chladí pro trvalou čistotu barev

Chraňte skutečné barvy svého displeje QD-OLED před vyblednutím v průběhu času. K prodloužení životnosti displeje je monitor vybaven integrovaným grafenovým štítem, díky kterému si displej uchovává nízkou teplotu. Grafen zachovává integritu displeje tím, že rovnoměrně rozptyluje teplo generované modrým světlem vyzařovaným z obrazovky a chladí účinněji než grafit. Pro hráče to znamená, že mohou hrát s jistotou, že barvy ve hře zůstanou perfektní.

Křišťálově čistý obraz na displeji s rozlišením Quad HD 2560 x 1440 pixelů

Křišťálově čistý obraz na displeji s rozlišením Quad HD 2560 x 1440 pixelů

Tyto obrazovky od společnosti Philips přinášejí křišťálově čistý obraz s rozlišením Quad HD 2560 x 1440 nebo 2560 x 1080 pixelů. Vzhledem k použití vysoce výkonných panelů s velkou hustotou pixelů, umožněnou zdroji s velkou šířkou pásma, se tyto nové displeje postarají o živoucí zobrazení vašich obrázků, snímků a grafiky. Nezáleží na tom, zda jste náročný profesionál vyžadující mimořádně detailní informace pro aplikace CAD-CAM, používáte 3D grafické aplikace nebo jste finanční expert zpracovávající ohromné tabulky: značka Philips vám vždy zajistí křišťálově čistý obraz.

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Ocenění

  • Award image PBTAWARD63
  • Award image PBTAWARD64

Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

15/02/2026

Magyarország

Magyarország

Ověřený kupující

Ez egy kiálló termék.

Közel két hónap használat után kijelenthetem, hogy ez a monitor ebben az árkategóriában az egyik legjobb vétel. El kell bíbelődni a személyre szabással, de meghálálja. Elképesztően jó képminőség, színek, képfrissítés. Pozitív tapasztalatom: Fantasztikus képminőség. Valódi HDR. Rendkívül alacsony késleltetési idő Remekül használható PC hez és Konzoljoz (Ps5)is. Sok beállítási lehetőség. Rendkívül jó ár érték arány. Sok csatlakozási lehetőség + usb hub. Rendkívúl sok és jól konfigurálható védelmi funkciók a beégés ellen. Negatív tapasztalatom: A Philips gyári szinprofiljai túl szaturáltak, nem természetes. Érdemes kézzel utána állítani. A panel care kissé túl agresszíven és gyakran figyelmeztet a frissítésre. A gyári lábakon oldal irányba nehézkesen mozgatható a monitor.

Výhody

Fantasztikus képminőség. Valódi HDR. Rendkívül alacsony késleltetési idő Remekül használható PC hez és Konzoljoz (Ps5)is. Sok beállítási lehetőség. Rendkívül jó ár érték arány. Sok csatlakozási lehetőség + usb hub. Rendkívúl sok védelmi funkció.

Nevýhody

A Philips gyári szinprofiljai túl szaturáltak, nem természetes színek. Érdemes kézzel utána állítani. A panel care gyakran túl agresszíven és gyakran figyelmeztet a frissítésre.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Gaming Monitor 27M2N8500 Játékhoz tervezett QD OLED monitor

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Gaming Monitor 27M2N8500 Játékhoz tervezett QD OLED monitor

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat marketingová sdělení – na základě mých preferencí a chování – o produktech, službách, událostech a akcích společnosti Philips. Z odběru se mohu kdykoli snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu
Upozornění

  1. Doba odezvy se rovná té s technologií SmartResponse. Vzorek měření je 1 vodorovná čára.

  2. Pokrytí DCI-P3 na základě systému CIE 1976, oblast sRGB na základě systému CIE 1931, oblast NTSC a Adobe RGB na základě systému CIE 1976.

  3. Aktivní pixely: 2560(H) x 1440(V). Celkový počet pixelů: 2576(H) x 1456(V); na každé straně jsou pixely navíc, prostor je vyhrazen pro otáčení pixelů.

  4. Poměr světelných emisí displeje se pohybuje mezi 415–455 nm na 400–500 nm, přičemž emise jsou nižší než 50 %.

  5. Chcete-li dosáhnout nejlepšího výstupního výkonu, vždy se ujistěte, že grafická karta je schopna dosáhnout maximálního rozlišení a obnovovací frekvence tohoto displeje Philips.

  6. Tento monitor usiluje o udržitelnost: základna je vyrobena z 35 % z recyklovaného plastu.

  7. Vzhled monitoru se může od ilustračních obrázků lišit.

  8. Výrobky a příslušenství uvedené v tomto letáku se mohou v jednotlivých zemích a oblastech lišit.

  9. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Všechna práva vyhrazena. AMD, logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ a jejich kombinace jsou obchodní známky společnosti Advanced Micro Devices, Inc. Ostatní názvy výrobků v této publikaci jsou pouze informační a mohou být ochrannými známkami příslušných společností.

  10. Rozhraní podpory NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort

  11. Nezapomeňte aktualizovat ovladač technologie NVIDIA® G-SYNC® na nejnovější verzi. Více informací naleznete na stránkách společnosti NVIDIA: https://www.nvidia.com/

  12. Ujistěte se, že vaše grafická karta podporuje technologii NVIDIA® G-SYNC®