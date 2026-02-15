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Evnia 8000
26,5" (67,3 cm)
2560 x 1440 (Quad HD)
Připravte se na hraní s obnovovací frekvencí 360 Hz a rozlišením, které vám vyrazí dech. Dosáhněte cílů dříve, strefujte se rychleji a přitom si užívejte křišťálově čistý obraz. Herní scény a levely budou čisté a ostré, i když jimi jen prosvištíte.
Chraňte skutečné barvy svého displeje QD-OLED před vyblednutím v průběhu času. K prodloužení životnosti displeje je monitor vybaven integrovaným grafenovým štítem, díky kterému si displej uchovává nízkou teplotu. Grafen zachovává integritu displeje tím, že rovnoměrně rozptyluje teplo generované modrým světlem vyzařovaným z obrazovky a chladí účinněji než grafit. Pro hráče to znamená, že mohou hrát s jistotou, že barvy ve hře zůstanou perfektní.
Tyto obrazovky od společnosti Philips přinášejí křišťálově čistý obraz s rozlišením Quad HD 2560 x 1440 nebo 2560 x 1080 pixelů. Vzhledem k použití vysoce výkonných panelů s velkou hustotou pixelů, umožněnou zdroji s velkou šířkou pásma, se tyto nové displeje postarají o živoucí zobrazení vašich obrázků, snímků a grafiky. Nezáleží na tom, zda jste náročný profesionál vyžadující mimořádně detailní informace pro aplikace CAD-CAM, používáte 3D grafické aplikace nebo jste finanční expert zpracovávající ohromné tabulky: značka Philips vám vždy zajistí křišťálově čistý obraz.
Ocenění
5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Zsolt740
15/02/2026
Magyarország
Součást promoakce
Ověřený kupující
Ez egy kiálló termék.
Közel két hónap használat után kijelenthetem, hogy ez a monitor ebben az árkategóriában az egyik legjobb vétel. El kell bíbelődni a személyre szabással, de meghálálja. Elképesztően jó képminőség, színek, képfrissítés. Pozitív tapasztalatom: Fantasztikus képminőség. Valódi HDR. Rendkívül alacsony késleltetési idő Remekül használható PC hez és Konzoljoz (Ps5)is. Sok beállítási lehetőség. Rendkívül jó ár érték arány. Sok csatlakozási lehetőség + usb hub. Rendkívúl sok és jól konfigurálható védelmi funkciók a beégés ellen. Negatív tapasztalatom: A Philips gyári szinprofiljai túl szaturáltak, nem természetes. Érdemes kézzel utána állítani. A panel care kissé túl agresszíven és gyakran figyelmeztet a frissítésre. A gyári lábakon oldal irányba nehézkesen mozgatható a monitor.
Výhody
Fantasztikus képminőség. Valódi HDR. Rendkívül alacsony késleltetési idő Remekül használható PC hez és Konzoljoz (Ps5)is. Sok beállítási lehetőség. Rendkívül jó ár érték arány. Sok csatlakozási lehetőség + usb hub. Rendkívúl sok védelmi funkció.
Nevýhody
A Philips gyári szinprofiljai túl szaturáltak, nem természetes színek. Érdemes kézzel utána állítani. A panel care gyakran túl agresszíven és gyakran figyelmeztet a frissítésre.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Gaming Monitor 27M2N8500 Játékhoz tervezett QD OLED monitor
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Gaming Monitor 27M2N8500 Játékhoz tervezett QD OLED monitor
Doba odezvy se rovná té s technologií SmartResponse. Vzorek měření je 1 vodorovná čára.
Pokrytí DCI-P3 na základě systému CIE 1976, oblast sRGB na základě systému CIE 1931, oblast NTSC a Adobe RGB na základě systému CIE 1976.
Aktivní pixely: 2560(H) x 1440(V). Celkový počet pixelů: 2576(H) x 1456(V); na každé straně jsou pixely navíc, prostor je vyhrazen pro otáčení pixelů.
Poměr světelných emisí displeje se pohybuje mezi 415–455 nm na 400–500 nm, přičemž emise jsou nižší než 50 %.
Chcete-li dosáhnout nejlepšího výstupního výkonu, vždy se ujistěte, že grafická karta je schopna dosáhnout maximálního rozlišení a obnovovací frekvence tohoto displeje Philips.
Tento monitor usiluje o udržitelnost: základna je vyrobena z 35 % z recyklovaného plastu.
Vzhled monitoru se může od ilustračních obrázků lišit.
Výrobky a příslušenství uvedené v tomto letáku se mohou v jednotlivých zemích a oblastech lišit.
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Rozhraní podpory NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort
Nezapomeňte aktualizovat ovladač technologie NVIDIA® G-SYNC® na nejnovější verzi. Více informací naleznete na stránkách společnosti NVIDIA: https://www.nvidia.com/
Ujistěte se, že vaše grafická karta podporuje technologii NVIDIA® G-SYNC®