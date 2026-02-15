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27M2N8500/01
Hraní nad rámec inovací
Tento monitor je stvořen pro hraní při závratné rychlosti. Díky obnovovací frekvenci 360 Hz, panelu QD OLED a certifikaci DisplayHDR TrueBlack 400 je monitor neuvěřitelně rychlý a zároveň nabízí prvotřídní kvalitu obrazu.
Evnia 8000
26,5" (67,3 cm)
2560 x 1440 (Quad HD)
Připravte se na hraní s obnovovací frekvencí 360 Hz a rozlišením, které vám vyrazí dech. Dosáhněte cílů dříve, strefujte se rychleji a přitom si užívejte křišťálově čistý obraz. Herní scény a levely budou čisté a ostré, i když jimi jen prosvištíte.
Chraňte věrné barvy svého displeje QD-OLED před postupným vyblednutím. Tento monitor je vybaven integrovaným grafenovým štítem, který udržuje displej chladný a prodlužuje jeho životnost. Grafen zachovává integritu displeje tím, že rovnoměrně rozptyluje teplo vytvářené modrým světlem vyzařovaným obrazovkou, a chladí účinněji než grafit. Pro hráče to znamená, že mohou hrát s jistotou, že barvy ve hře zůstanou dokonale přesné na úrovni jednotlivých pixelů.
Tyto obrazovky od společnosti Philips přinášejí křišťálově čistý obraz s rozlišením Quad HD 2560 x 1440 nebo 2560 x 1080 pixelů. Vzhledem k použití vysoce výkonných panelů s velkou hustotou pixelů, umožněnou zdroji s velkou šířkou pásma, se tyto nové displeje postarají o živoucí zobrazení vašich obrázků, snímků a grafiky. Nezáleží na tom, zda jste náročný profesionál vyžadující mimořádně detailní informace pro aplikace CAD-CAM, používáte 3D grafické aplikace nebo jste finanční expert zpracovávající ohromné tabulky: značka Philips vám vždy zajistí křišťálově čistý obraz.
5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Zsolt740
15/02/2026
Magyarország
Součást promoakce
Ověřený kupující
Ez egy kiálló termék.
Közel két hónap használat után kijelenthetem, hogy ez a monitor ebben az árkategóriában az egyik legjobb vétel. El kell bíbelődni a személyre szabással, de meghálálja. Elképesztően jó képminőség, színek, képfrissítés. Pozitív tapasztalatom: Fantasztikus képminőség. Valódi HDR. Rendkívül alacsony késleltetési idő Remekül használható PC hez és Konzoljoz (Ps5)is. Sok beállítási lehetőség. Rendkívül jó ár érték arány. Sok csatlakozási lehetőség + usb hub. Rendkívúl sok és jól konfigurálható védelmi funkciók a beégés ellen. Negatív tapasztalatom: A Philips gyári szinprofiljai túl szaturáltak, nem természetes. Érdemes kézzel utána állítani. A panel care kissé túl agresszíven és gyakran figyelmeztet a frissítésre. A gyári lábakon oldal irányba nehézkesen mozgatható a monitor.
Výhody
Fantasztikus képminőség. Valódi HDR. Rendkívül alacsony késleltetési idő Remekül használható PC hez és Konzoljoz (Ps5)is. Sok beállítási lehetőség. Rendkívül jó ár érték arány. Sok csatlakozási lehetőség + usb hub. Rendkívúl sok védelmi funkció.
Nevýhody
A Philips gyári szinprofiljai túl szaturáltak, nem természetes színek. Érdemes kézzel utána állítani. A panel care gyakran túl agresszíven és gyakran figyelmeztet a frissítésre.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Gaming Monitor 27M2N8500 Játékhoz tervezett QD OLED monitor
Date of Use 2025-01-15
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Gaming Monitor 27M2N8500 Játékhoz tervezett QD OLED monitor
Date of Use 2025-01-15
Doba odezvy se rovná té s technologií SmartResponse. Vzorek měření je 1 vodorovná čára.
Pokrytí DCI-P3 na základě systému CIE 1976, oblast sRGB na základě systému CIE 1931, oblast NTSC a Adobe RGB na základě systému CIE 1976.
Aktivní pixely: 2560(H) x 1440(V). Celkový počet pixelů: 2576(H) x 1456(V); na každé straně jsou pixely navíc, prostor je vyhrazen pro otáčení pixelů.
Poměr světelných emisí displeje se pohybuje mezi 415–455 nm na 400–500 nm, přičemž emise jsou nižší než 50 %.
Chcete-li dosáhnout nejlepšího výstupního výkonu, vždy se ujistěte, že grafická karta je schopna dosáhnout maximálního rozlišení a obnovovací frekvence tohoto displeje Philips.
Tento monitor usiluje o udržitelnost: základna je vyrobena z 35 % z recyklovaného plastu.
Vzhled monitoru se může od ilustračních obrázků lišit.
Výrobky a příslušenství uvedené v tomto letáku se mohou v jednotlivých zemích a oblastech lišit.
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Rozhraní podpory NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort
Nezapomeňte aktualizovat ovladač technologie NVIDIA® G-SYNC® na nejnovější verzi. Více informací naleznete na stránkách společnosti NVIDIA: https://www.nvidia.com/
Ujistěte se, že vaše grafická karta podporuje technologii NVIDIA® G-SYNC®