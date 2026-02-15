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  • Hraní nad rámec inovací
  • Hraní nad rámec inovací
  • Hraní nad rámec inovací
  • Hraní nad rámec inovací
  • Hraní nad rámec inovací
  • Hraní nad rámec inovací
  • Štítek třídy energetické účinnosti
    Hraní nad rámec inovací
  • Hraní nad rámec inovací
  • Hraní nad rámec inovací
  • Hraní nad rámec inovací
  • Hraní nad rámec inovací
  • Hraní nad rámec inovací
  • Hraní nad rámec inovací

Gaming MonitorHerní monitor QD-OLED

27M2N8500/01

5

| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Hraní nad rámec inovací

Tento monitor je stvořen pro hraní při závratné rychlosti. Díky obnovovací frekvenci 360 Hz, panelu QD OLED a certifikaci DisplayHDR TrueBlack 400 je monitor neuvěřitelně rychlý a zároveň nabízí prvotřídní kvalitu obrazu.

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Hraní nad rámec inovací

  • Evnia 8000

  • 26,5" (67,3 cm)

  • 2560 x 1440 (Quad HD)

Obnovovací frekvence 360 Hz: pro ultrarychlé hraní s mimořádnou čistotou obrazu.

Obnovovací frekvence 360 Hz: pro ultrarychlé hraní s mimořádnou čistotou obrazu.

Připravte se na hraní s obnovovací frekvencí 360 Hz a rozlišením, které vám vyrazí dech. Dosáhněte cílů dříve, strefujte se rychleji a přitom si užívejte křišťálově čistý obraz. Herní scény a levely budou čisté a ostré, i když jimi jen prosvištíte.

Chrání a chladí pro dlouhotrvající čistotu barvy

Chrání a chladí pro dlouhotrvající čistotu barvy

Chraňte věrné barvy svého displeje QD-OLED před postupným vyblednutím. Tento monitor je vybaven integrovaným grafenovým štítem, který udržuje displej chladný a prodlužuje jeho životnost. Grafen zachovává integritu displeje tím, že rovnoměrně rozptyluje teplo vytvářené modrým světlem vyzařovaným obrazovkou, a chladí účinněji než grafit. Pro hráče to znamená, že mohou hrát s jistotou, že barvy ve hře zůstanou dokonale přesné na úrovni jednotlivých pixelů.

Křišťálově čistý obraz na displeji s rozlišením Quad HD 2560 x 1440 pixelů

Křišťálově čistý obraz na displeji s rozlišením Quad HD 2560 x 1440 pixelů

Tyto obrazovky od společnosti Philips přinášejí křišťálově čistý obraz s rozlišením Quad HD 2560 x 1440 nebo 2560 x 1080 pixelů. Vzhledem k použití vysoce výkonných panelů s velkou hustotou pixelů, umožněnou zdroji s velkou šířkou pásma, se tyto nové displeje postarají o živoucí zobrazení vašich obrázků, snímků a grafiky. Nezáleží na tom, zda jste náročný profesionál vyžadující mimořádně detailní informace pro aplikace CAD-CAM, používáte 3D grafické aplikace nebo jste finanční expert zpracovávající ohromné tabulky: značka Philips vám vždy zajistí křišťálově čistý obraz.

Technické specifikace

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Recenze

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5.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

15/02/2026

Magyarország

Magyarország

Ověřený kupující

Ez egy kiálló termék.

Közel két hónap használat után kijelenthetem, hogy ez a monitor ebben az árkategóriában az egyik legjobb vétel. El kell bíbelődni a személyre szabással, de meghálálja. Elképesztően jó képminőség, színek, képfrissítés. Pozitív tapasztalatom: Fantasztikus képminőség. Valódi HDR. Rendkívül alacsony késleltetési idő Remekül használható PC hez és Konzoljoz (Ps5)is. Sok beállítási lehetőség. Rendkívül jó ár érték arány. Sok csatlakozási lehetőség + usb hub. Rendkívúl sok és jól konfigurálható védelmi funkciók a beégés ellen. Negatív tapasztalatom: A Philips gyári szinprofiljai túl szaturáltak, nem természetes. Érdemes kézzel utána állítani. A panel care kissé túl agresszíven és gyakran figyelmeztet a frissítésre. A gyári lábakon oldal irányba nehézkesen mozgatható a monitor.

Výhody

Fantasztikus képminőség. Valódi HDR. Rendkívül alacsony késleltetési idő Remekül használható PC hez és Konzoljoz (Ps5)is. Sok beállítási lehetőség. Rendkívül jó ár érték arány. Sok csatlakozási lehetőség + usb hub. Rendkívúl sok védelmi funkció.

Nevýhody

A Philips gyári szinprofiljai túl szaturáltak, nem természetes színek. Érdemes kézzel utána állítani. A panel care gyakran túl agresszíven és gyakran figyelmeztet a frissítésre.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Gaming Monitor 27M2N8500 Játékhoz tervezett QD OLED monitor

Date of Use 2025-01-15

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Gaming Monitor 27M2N8500 Játékhoz tervezett QD OLED monitor

Date of Use 2025-01-15

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Upozornění

  1. Doba odezvy se rovná té s technologií SmartResponse. Vzorek měření je 1 vodorovná čára.

  2. Pokrytí DCI-P3 na základě systému CIE 1976, oblast sRGB na základě systému CIE 1931, oblast NTSC a Adobe RGB na základě systému CIE 1976.

  3. Aktivní pixely: 2560(H) x 1440(V). Celkový počet pixelů: 2576(H) x 1456(V); na každé straně jsou pixely navíc, prostor je vyhrazen pro otáčení pixelů.

  4. Poměr světelných emisí displeje se pohybuje mezi 415–455 nm na 400–500 nm, přičemž emise jsou nižší než 50 %.

  5. Chcete-li dosáhnout nejlepšího výstupního výkonu, vždy se ujistěte, že grafická karta je schopna dosáhnout maximálního rozlišení a obnovovací frekvence tohoto displeje Philips.

  6. Tento monitor usiluje o udržitelnost: základna je vyrobena z 35 % z recyklovaného plastu.

  7. Vzhled monitoru se může od ilustračních obrázků lišit.

  8. Výrobky a příslušenství uvedené v tomto letáku se mohou v jednotlivých zemích a oblastech lišit.

  9. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Všechna práva vyhrazena. AMD, logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ a jejich kombinace jsou obchodní známky společnosti Advanced Micro Devices, Inc. Ostatní názvy výrobků v této publikaci jsou pouze informační a mohou být ochrannými známkami příslušných společností.

  10. Rozhraní podpory NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort

  11. Nezapomeňte aktualizovat ovladač technologie NVIDIA® G-SYNC® na nejnovější verzi. Více informací naleznete na stránkách společnosti NVIDIA: https://www.nvidia.com/

  12. Ujistěte se, že vaše grafická karta podporuje technologii NVIDIA® G-SYNC®