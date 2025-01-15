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27M2N3200S/01
Evnia 3000
68,5 cm (27")
1920 x 1080 (Full HD)
Pokud hrajete intenzivně a soutěživě, potřebujete displej s mimořádně plynulým obrazem bez prodlev. Tento displej aktualizuje obrazovku až 180krát za sekundu, tedy podstatně rychleji než standardní displeje. Nižší snímková frekvence může způsobit, že vaši nepřátelé trhaně poskakují po obrazovce, čímž se z nich stávají obtížně zasáhnutelné cíle. Obnovovací frekvence 180 Hz vám poskytne právě ty důležité chybějící snímky, které zajistí, aby byly pohyby vašich protivníků mimořádně plynulé a vy jste je tak mohli snadno zasáhnout. Tento displej Philips s mimořádně nízkou odezvou vstupu bez zadrhávání představuje dokonalého herního společníka.
Displej Philips Evnia s odezvou 0,5 ms v režimu Smart MBR efektivně odstraňuje šmouhy a rozmazání pohybu a poskytuje ostřejší a přesný obraz pro lepší herní zážitek. Věrně a plynule vykreslí bleskovou akci a dramatické přechody. Nejlepší volba pro hraní napínavých her a her citlivých na trhání.
Tato funkce byla vyvinuta pro intenzivní akční hraní. Nejen, že přináší hraní prakticky bez rozmazání, ale také si snadno poradí s vysokými obnovovacími frekvencemi pro zaručeně nejlepší a nejostřejší obraz.
4.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
CarcotasSef
15/01/2025
România
Excelent la pretul care il are
Excelent la pretul care il are. 4/5 stele . Din pacate, ca aproape toate monitoarele moderne, NU are buton pornit/oprit , ori StandBy, in timp ce calculatorul merge.
Výhody
Pret excelent, culori excelente, luminozitate buna-excelenta, reglare a imaginii facila din butonul pus pe spatele monitorului, sunetul din boxe suficient pentru jocuri.
Nevýhody
Lipsa Buton de Pornit/Oprit (Turn On/Off). Pentru muzica, sau sunet, de calitate excelenta, trebuie sistem audio conectat la PC.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200S Monitor pentru jocuri Full HD
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200S Monitor pentru jocuri Full HD
Maximální rozlišení funguje buď pro vstup HDMI nebo DP.
Chcete-li dosáhnout nejlepšího výstupního výkonu, vždy se ujistěte, že grafická karta je schopna dosáhnout maximálního rozlišení a obnovovací frekvence tohoto displeje Philips.
Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse
Režim Smart MBR nastaví jas pro snížení rozmazání, takže při zapnutém režimu Smart MBR nelze upravit jas. Aby se snížilo rozmazání pohybu, podsvícení LED bude synchronně s obnovováním obrazovky přerušováno, což může způsobit znatelnou změnu jasu.
Smart MBR je režim optimalizovaný pro hry. Zapnutí režimu Smart MBR může způsobit znatelné blikání obrazovky. Pokud nepoužíváte herní funkci, doporučuje se jej vypnout.
Oblast sRGB na základě systému CIE 1931
Pokrytí Adobe RGB a DCI-P na základě systému CIE 1976
Tento monitor směřuje k udržitelnosti: nohy stojanu jsou ze 35 % z recyklovaného plastu a šasi monitoru jsou z 85 % z recyklovaného plastu.
Vzhled monitoru se může od ilustračních obrázků lišit.