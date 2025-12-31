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Evnia Gaming MonitorHerní monitor s rozlišením Quad HD

27M1N5500ZA/00

1 Ocenění

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Tento herní monitor společnosti Philips nabízí křišťálově čisté zobrazení a plynulý zážitek ze hry. Rychlá obnovovací frekvence 170 Hz spolu s technologiemi FreeSync a HDR přináší propracovaný a realistický zážitek. Displej s tenkým rámečkem a mimořádně široké spektrum barev vás vizuálně naprosto pohltí.
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  • Evnia 5000

  • 68,5 cm (27")

  • 2 560 x 1 440 (QHD)

Technologie IPS Nano Color rozšiřuje barevný gamut pro zářivý obraz

Technologie IPS Nano Color rozšiřuje barevný gamut pro zářivý obraz

Displej Nano IPS poskytuje dokonalou barevnou přesnost, která vydrží i přes široký úhel sledování, a uspokojí všechny vaše nároky na kvalitní obraz, hraní a produktivitu. Sytější červená, příjemnější zelená a hlubší modrá. Mimořádně široké spektrum barev s technologií IPS Nano Color využívá nanočástice fosforu obohacené o KSF, které absorbují přebytečné světlo produkované obrazovkou tak, aby bylo dosaženo ohromujících barev. Barvy věrné realitě. Naše displejové panely dosahují až 98 % pokrytí standardu DCI-P3 čistoty barev gamutu stanoveného Spolkem filmových a televizních techniků (The Society of Motion Pictures and Television Engineers) pro kinokvalitu obrazu.

Technologie AMD FreeSync™ Premium; plynulé hraní bez trhání a zadrhávání

Technologie AMD FreeSync™ Premium; plynulé hraní bez trhání a zadrhávání

Hraní her by nemělo být volbou mezi trhaným nebo rozbitým obrazem. Technologie AMD FreeSync™ Premium hráčům zprostředkovává plynulý herní zážitek bez trhání při špičkovém výkonu. Hrajte sebevědomě a bez kompromisů díky vysoké obnovovací frekvenci, kompenzaci snímků a nízké latenci.

Certifikát kompatibility s technologií NVIDIA® G-SYNC® přinášející rychlé a plynulé hraní

Certifikát kompatibility s technologií NVIDIA® G-SYNC® přinášející rychlé a plynulé hraní

Při hraní náročných her s vysokou obnovovací frekvencí se bez optimální synchronizace grafiky můžete potýkat se zadrháváním obrazovky. Displej Philips je certifikován jako kompatibilní s technologií NVIDIA® G-SYNC®, která snižuje toto zadrhávání a synchronizuje obnovovací frekvenci vašeho monitoru s výstupem grafické karty, což přináší plynulejší herní zážitek. Scény se zobrazují okamžitě, objekty vypadají ostřeji a hraní je velmi plynulé, což zajistí úžasné vizuální efekty a posune hraní na vyšší úroveň.

Technické specifikace

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Upozornění

  1. Označení „IPS“ / ochranná známka a související patenty technologií patří příslušným vlastníkům.

  2. Maximální rozlišení funguje pouze pro vstup DP.

  3. Chcete-li dosáhnout nejlepšího výstupního výkonu, vždy se ujistěte, že grafická karta je schopna dosáhnout maximálního rozlišení a obnovovací frekvence tohoto displeje Philips.

  4. Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse

  5. Systém MPRT nastaví jas pro snížení rozmazání, takže při zapnutém systému MPRT nelze upravit jas. Aby se snížilo rozmazání pohybu, podsvícení LED bude synchronně s obnovováním obrazovky přerušováno, což může způsobit znatelnou změnu jasu.

  6. MPRT je režim optimalizovaný pro hry. Zapnutí MPRT může způsobit znatelné blikání obrazovky. Pokud nepoužíváte herní funkci, doporučuje se jej vypnout.

  7. Barvy: 10bitových barev lze dosáhnout pouze v rozlišení QHD při 120 Hz

  8. Pokrytí DCI-P3 na základě systému CIE1976

  9. Oblast NTSC na základě systému CIE 1976

  10. Oblast sRGB na základě systému CIE 1931

  11. Pokrytí Adobe RGB na základě systému CIE 1976

  12. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Všechna práva vyhrazena. AMD, logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ a jejich kombinace jsou obchodní známky společnosti Advanced Micro Devices, Inc. Ostatní názvy výrobků v této publikaci jsou pouze informační a mohou být ochrannými známkami příslušných společností.

  13. Rozhraní podpory NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort

  14. Nezapomeňte aktualizovat ovladač technologie NVIDIA® G-SYNC® na nejnovější verzi. Více informací naleznete na stránkách společnosti NVIDIA: https://www.nvidia.com/

  15. Ujistěte se, že vaše grafická karta podporuje technologii NVIDIA® G-SYNC®

  16. Vzhled monitoru se může od ilustračních obrázků lišit.