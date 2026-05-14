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27E2N2500/00
Stvořený pro přesnost
Tento monitor je nabitý funkcemi, které vám umožní pracovat s naprostou přesností. Díky rozlišení Quad HD, obnovovací frekvenci 120 Hz a odezvě 1 ms MPRT vám tento monitor poskytne dokonale ostrý a detailní obraz.
Řada 2000
68,6 cm (27")
2560 x 1440 (Quad HD)
Displeje IPS využívají pokročilou technologii, která nabízí mimořádně široké pozorovací úhly 178/178 stupňů, takže je možné sledovat displej téměř z jakéhokoli úhlu. Na rozdíl od standardních panelů TN poskytují displeje IPS pozoruhodně ostrý obraz se živými barvami, takže jsou ideální nejen pro fotografie, filmy a procházení webu, ale také pro profesionální aplikace, které vyžadují přesné barvy a trvale konzistentní jas.
Tyto obrazovky Philips poskytují Crystalclear obraz v Quad HD rozlišení 2560 x 1440 pixelů. Díky vysoce výkonným panelům s vysokou hustotou pixelů, podporovaným zdroji s vysokou šířkou pásma, tyto nové displeje oživí vaše obrázky a grafiku. Ať už jste náročný profesionál vyžadující mimořádně detailní informace pro řešení CAD-CAM, používáte 3D grafické aplikace nebo jste finanční expert pracující s obrovskými tabulkami, displeje Philips vám poskytnou Crystalclear obraz.
SmartContrast je technologie Philips, která analyzuje zobrazovaný obsah a automaticky upravuje barvy a řídí intenzitu podsvícení, aby dynamicky zvýšila kontrast a zajistila nejlepší zobrazení digitálních snímků a videí nebo tmavých odstínů při hraní her. Po výběru úsporného režimu se upraví kontrast a doladí podsvícení pro optimální zobrazení běžných kancelářských aplikací a nižší spotřebu energie.
5.0
z 5
2
Recenze
JáraLee
14/05/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Výrobek má všechny skvělé funkce
Nahradil mi předchozí vysloužilý monitor PHILIPS se všemi novelizacemi poplatnými dnešní době.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Date of Use 2026-04-28
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Date of Use 2026-04-28
April248
18/05/2026
România
Součást promoakce
Ověřený kupující
Perfect pentru nevoile mele!
Eu sunt încântată de produs. Mă ajută enorm în activitatea mea profesională. Văd foarte bine la el. Rezoluție foarte bună iar modul Low Blue Light face o diferență uriașă pentru ochii mei. Merită banii.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD
Date of Use 2026-05-18
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD
Date of Use 2026-05-18
Hodnota doby odezvy je rovna SmartResponse
Systém MPRT nastaví jas pro snížení rozmazání, takže při zapnutém systému MPRT nelze upravit jas. Aby se snížilo rozmazání pohybu, podsvícení LED bude synchronně s obnovováním obrazovky přerušováno, což může způsobit znatelnou změnu jasu.
MPRT je režim optimalizovaný pro hry. Zapnutí MPRT může způsobit znatelné blikání obrazovky. Pokud nepoužíváte herní funkci, doporučuje se jej vypnout.
Výrobky a příslušenství uvedené v tomto letáku se mohou v jednotlivých zemích a oblastech lišit.
Vzhled monitoru se může od ilustračních obrázků lišit.