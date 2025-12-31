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27E1N1300A/01
Řada 1000
68,6 cm (27")
1920 x 1080 (Full HD)
Tento displej Philips obnovuje obraz na obrazovce až 100krát za sekundu, takže je tento monitor mnohem rychlejší než standardní displej. Díky 100Hz snímkové frekvenci mohou hráči najít na obrazovce ty kritické obrazy, které zobrazují pohyb nepřátel v mimořádně plynulém pohybu, takže je lze snadno zaměřit.
MPRT (doba odezvy pohybu obrazu) je intuitivnější způsob popisu doby odezvy, která přímo vyjadřuje dobu trvání od zjištění rozmazaného šumu po čisté a ostré snímky. Herní konzole Philips s 1ms MPRT efektivně odstraňuje šmouhy a rozmazání pohybu, poskytuje ostřejší a přesný obraz pro lepší herní zážitek. Nejlepší volba pro hraní napínavých her a her citlivých na trhání.
Tento displej Philips je vybaven konektorem USB typu C s napájením. Díky inteligentní a flexibilní správě napájení můžete nabíjet kompatibilní zařízení přímo. Tenká, oboustranná jednotka USB-C umožňuje snadné připojení pomocí jednoho kabelu. Můžete sledovat video ve vysokém rozlišení a přenášet data velmi vysokou rychlostí a současně přitom napájet a dobíjet své kompatibilní zařízení.
Recenze
Označení „IPS“ / ochranná známka a související patenty technologií patří příslušným vlastníkům.
Maximální rozlišení funguje pouze pro vstup HDMI.
Chcete-li dosáhnout nejlepšího výstupního výkonu, vždy se ujistěte, že grafická karta je schopna dosáhnout maximálního rozlišení a obnovovací frekvence tohoto displeje Philips.
Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse
Systém MPRT nastaví jas pro snížení rozmazání, takže při zapnutém systému MPRT nelze upravit jas. Aby se snížilo rozmazání pohybu, podsvícení LED bude synchronně s obnovováním obrazovky přerušováno, což může způsobit znatelnou změnu jasu.
MPRT je režim optimalizovaný pro hry. Zapnutí MPRT může způsobit znatelné blikání obrazovky. Pokud nepoužíváte herní funkci, doporučuje se jej vypnout.
Abyste mohli využívat funkci napájení a dobíjení pomocí USB-C, váš notebook nebo zařízení musí podporovat specifikace standardu pro dodávání energie prostřednictvím USB. Tyto informace si můžete ověřit v uživatelské příručce notebooku nebo přímo u výrobce.
Aby bylo možné přenášet video přes USB-C, musí váš notebook nebo jiné zařízení podporovat režim USB-C DP Alt
Produkty a příslušenství uvedené v tomto letáku se mohou v jednotlivých zemích a oblastech lišit.
Vzhled monitoru se může od ilustračních obrázků lišit.