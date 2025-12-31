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Business monitorMonitor 4K UHD

27B1N3800/00

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Tento 27palcový monitor nabízí krásný obraz v rozlišení 4K s barevným gamutem s 1,074 miliardami barev. Díky připojení DisplayPort a panelu IPS jde navíc o skvělou všestrannou volbu na pracoviště.
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  • Řada 3000

  • 68,6 cm (27")

  • 3 840 x 2 160 (4K UHD)

Technologie IPS pro plnou barevnost a širokoúhlé sledování

Technologie IPS pro plnou barevnost a širokoúhlé sledování

Displeje IPS využívají pokročilou technologii, která přináší zvláště široké úhly sledování 178/178 stupňů: displej lze tedy sledovat téměř z libovolného úhlu, dokonce i z úhlu 90 stupňů v režimu Pivot (Otáčení). Na rozdíl od standardních panelů TN poskytují displeje IPS pozoruhodně ostrý obraz se živoucími barvami, takže jsou ideální nejen pro fotografie, filmy a procházení internetu, ale lze je využít i pro profesionální aplikace, které za všech okolností vyžadují přesné barvy a konzistentní jas.

1,074 miliard barev pro plynulou gradaci a detaily

1,074 miliard barev pro plynulou gradaci a detaily

10bitový displej přináší bohatou hloubku barev s 1,074 miliardami barev a 12bitovým interním zpracováním pro opětovné vytvoření uhlazených, přirozených barev bez prudkých přechodů a stupňování.

Rozlišení UltraClear 4K UHD (3840x2160) pro přesný obraz

Rozlišení UltraClear 4K UHD (3840x2160) pro přesný obraz

Tyto displeje Philips využívají vysoce výkonné panely zajišťující obraz s rozlišením UltraClear 4K UHD (3 840 × 2 160). Nezáleží na tom, zda jste náročný profesionál vyžadující mimořádně detailní obraz pro řešení CAD, používáte 3D grafické aplikace nebo jste finanční expert zpracovávající rozsáhlé tabulky – společnost Philips vdechne obrazu život.

Technické specifikace

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Upozornění

  1. Označení „IPS“ / ochranná známka a související patenty technologií patří příslušným vlastníkům.

  2. Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse

  3. Oblast sRGB na základě systému CIE 1931, oblast NTSC na základě systému CIE 1976

  4. Při maximálním rozlišení 3840 x 2160 lze 10bitové barevné hloubky dosáhnout pouze při 60 Hz s připojením přes rozhraní DisplayPort. Další informace naleznete v uživatelské příručce.

  5. Značka EPEAT je platná pouze v zemích, kde společnost Philips zaregistrovala výrobek. Více informací o stavu registrace vaší země naleznete na adrese https://www.epeat.net/.

  6. Vzhled monitoru se může od ilustračních obrázků lišit.

  7. Výrobky a příslušenství uvedené v tomto letáku se mohou v jednotlivých zemích a oblastech lišit.

  8. Kabely dodávané s produktem se mohou lišit typem, množstvím i technickými parametry v závislosti na požadavcích konkrétní země nebo oblasti.