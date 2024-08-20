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279M1RV/00
Navrženo pro Xbox
Evnia 7000
68,5 cm (27")
3 840 x 2 160 (4K UHD)
Dejte svému hraní na konzoli nový rozměr. Spojili jsme se s týmem Xbox a vytvořili jsme displej pro Xbox, který zaručeně zajistí optimální vizuální výkon konzole Xbox řady X hned v okamžiku připojení.
Hraní her by nemělo být volbou mezi trhaným nebo rozbitým obrazem. Displej se pyšní certifikací AMD FreeSync™ Premium Pro, která zprostředkovává variabilní obnovovací frekvenci (VRR) a opravdový zážitek z hraní v HDR. To zajišťuje kombinaci plynulosti her při špičkovém výkonu a výjimečně vysokého dynamického rozsahu obrazu při zachování nízké prodlevy.
Hrajete intenzivně a soutěživě. Požadujete displej s ultraplynulým obrazem bez prodlevy. Tento displej Philips aktualizuje obrazovku až 144krát za sekundu, ve skutečnosti 2,4x rychleji než standardní displej. Nižší snímková frekvence může způsobit, že nepřátelé jakoby poskakují po obrazovce z jednoho místa na druhé a stávají se z nich obtížně zasáhnutelné cíle. Obnovovací frekvence 144 Hz vám poskytne právě ty důležité chybějící obrazy na obrazovce, které ukazují pohyb nepřátel ultraplynule, takže je můžete snadno zaměřit. Tento displej Philips s ultranízkou odezvou vstupu je váš dokonalý herní partner
Ocenění
1.0
z 5
2
Recenze
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20/08/2024
România
Este dificil si buggy
Nu este un monitor de incredere. De multe ori imaginea devine neagra cand se schimba refresh rate-ul (de exemplu cand porneste sau se opreste un joc pe PS5) si trebuie restartat. Nu detecteaza aproape niciodata sursa la care este conectat si trebuie scos si bagat din nou cablul, uneori trebuie restartat monitorul si apoi scos si bagat cablul din nou. Nu mai cumpar de la Philips niciodata.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Gaming Monitor 279M1RV Afişaj 4K HDR cu Ambiglow
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Gaming Monitor 279M1RV Afişaj 4K HDR cu Ambiglow
Void
09/01/2024
Україна
Монітор із засвітами, який не хочуть ремонтувати
Купляв цей монітор у Польщі. Спочатку все було чудово, поки не дійшло до темних сцен. На чорному фоні дуже сильно проявився засвіт 7 на 7 см. Спочатку думав, що щось за матрицею, але потім зрозумів, що матрицю передавлює нижня рама корпусу. Здавалося б рішення просте - зробити її менш щільною і проблема вирішена. Я здав його до сервісу, зазначив проблему. До речі, у сервісі він пролежав 4 МІСЯЦІ. Майже через пів року мені сказали, що «продукт підлягає специфікації». Тобто надто щільна рама, яку я не можу сам зробити менш щільною, бо спаде гарантія - це норма специфікації. 7 на 7 см засвіту - це теж «норма». Відповідь є у фото нижче. Це останній раз у житті, коли я щось купував у Philips. Купляєш преміум монітор більш ніж за 1000$, отримуєш величезний засвіт і чекаєш пів року, щоб сказали «все в нормі». Висновки робіть самі.
Nevýhody
Кривий монітор з великими засвітами. Жахливий сервіс.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Gaming Monitor 329M1RV Дисплей 4K HDR із Ambiglow
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Gaming Monitor 329M1RV Дисплей 4K HDR із Ambiglow
Označení „IPS“ / ochranná známka a související patenty technologií patří příslušným vlastníkům.
Maximální rozlišení funguje buď pro vstup HDMI nebo DP.
Chcete-li dosáhnout nejlepšího výstupního výkonu, vždy se ujistěte, že grafická karta je schopna dosáhnout maximálního rozlišení a obnovovací frekvence tohoto displeje Philips.
Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse
Pokrytí BT. 709 / DCI-P3 na základě systému CIE 1976
Oblast NTSC na základě systému CIE 1976
Oblast sRGB na základě systému CIE 1931
Pokrytí Adobe RGB na základě systému CIE 1976
Rozhraní podpory NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort
Nezapomeňte aktualizovat ovladač technologie NVIDIA® G-SYNC® na nejnovější verzi. Více informací naleznete na stránkách společnosti NVIDIA: https://www.nvidia.com/
Ujistěte se, že vaše grafická karta podporuje technologii NVIDIA® G-SYNC®
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Vzhled monitoru se může od ilustračních obrázků lišit.