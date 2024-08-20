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  • Energy Label Europe G
    Optimalizovaný výkon pro hraní na konzoli nové generace
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  • Optimalizovaný výkon pro hraní na konzoli nové generace
  • Optimalizovaný výkon pro hraní na konzoli nové generace
  • Optimalizovaný výkon pro hraní na konzoli nové generace
  • Optimalizovaný výkon pro hraní na konzoli nové generace
  • Optimalizovaný výkon pro hraní na konzoli nové generace
  • Optimalizovaný výkon pro hraní na konzoli nové generace
  • Optimalizovaný výkon pro hraní na konzoli nové generace
  • Optimalizovaný výkon pro hraní na konzoli nové generace
  • Energy Label Europe G
    Optimalizovaný výkon pro hraní na konzoli nové generace
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Optimalizovaný výkon pro hraní na konzoli nové generace
  • Optimalizovaný výkon pro hraní na konzoli nové generace
  • Optimalizovaný výkon pro hraní na konzoli nové generace
  • Optimalizovaný výkon pro hraní na konzoli nové generace
  • Optimalizovaný výkon pro hraní na konzoli nové generace
  • Optimalizovaný výkon pro hraní na konzoli nové generace
  • Optimalizovaný výkon pro hraní na konzoli nové generace
  • Optimalizovaný výkon pro hraní na konzoli nové generace

Evnia Gaming MonitorHDR displej 4K s technologií Ambiglow

279M1RV/00

1
| (2) Recenze

1 Ocenění

Optimalizovaný výkon pro hraní na konzoli nové generace
Pro skutečné nadšence do hraní na konzoli přináší displej s licencí programu Navrženo pro Xbox novou éru hraní. Vychutnejte si působivý obraz a dokonalou barevnou přesnost s displejem UltraClear 4K Nano IPS. Technologie DisplayHDR 600 navíc zajistí mimořádně živý obraz.
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Optimalizovaný výkon pro hraní na konzoli nové generace

  • Navrženo pro Xbox

  • Evnia 7000

  • 68,5 cm (27")

  • 3 840 x 2 160 (4K UHD)

Navrženo pro Xbox pro optimální herní zážitek

Navrženo pro Xbox pro optimální herní zážitek

Dejte svému hraní na konzoli nový rozměr. Spojili jsme se s týmem Xbox a vytvořili jsme displej pro Xbox, který zaručeně zajistí optimální vizuální výkon konzole Xbox řady X hned v okamžiku připojení.

Technologie AMD FreeSync™ Premium Pro; plynulé hraní v HDR s nízkou prodlevou

Technologie AMD FreeSync™ Premium Pro; plynulé hraní v HDR s nízkou prodlevou

Hraní her by nemělo být volbou mezi trhaným nebo rozbitým obrazem. Displej se pyšní certifikací AMD FreeSync™ Premium Pro, která zprostředkovává variabilní obnovovací frekvenci (VRR) a opravdový zážitek z hraní v HDR. To zajišťuje kombinaci plynulosti her při špičkovém výkonu a výjimečně vysokého dynamického rozsahu obrazu při zachování nízké prodlevy.

Obnovovací frekvence 144 Hz pro ultraplynulý a nádherný obraz

Obnovovací frekvence 144 Hz pro ultraplynulý a nádherný obraz

Hrajete intenzivně a soutěživě. Požadujete displej s ultraplynulým obrazem bez prodlevy. Tento displej Philips aktualizuje obrazovku až 144krát za sekundu, ve skutečnosti 2,4x rychleji než standardní displej. Nižší snímková frekvence může způsobit, že nepřátelé jakoby poskakují po obrazovce z jednoho místa na druhé a stávají se z nich obtížně zasáhnutelné cíle. Obnovovací frekvence 144 Hz vám poskytne právě ty důležité chybějící obrazy na obrazovce, které ukazují pohyb nepřátel ultraplynule, takže je můžete snadno zaměřit. Tento displej Philips s ultranízkou odezvou vstupu je váš dokonalý herní partner

Technické specifikace

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Ocenění

  • Award image AWARD-1679621

Recenze

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1.0

z 5

2

Recenze

5
4
3
2

20/08/2024

România

România

Este dificil si buggy

Nu este un monitor de incredere. De multe ori imaginea devine neagra cand se schimba refresh rate-ul (de exemplu cand porneste sau se opreste un joc pe PS5) si trebuie restartat. Nu detecteaza aproape niciodata sursa la care este conectat si trebuie scos si bagat din nou cablul, uneori trebuie restartat monitorul si apoi scos si bagat cablul din nou. Nu mai cumpar de la Philips niciodata.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Gaming Monitor 279M1RV Afişaj 4K HDR cu Ambiglow

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Gaming Monitor 279M1RV Afişaj 4K HDR cu Ambiglow

09/01/2024

Україна

Україна

Монітор із засвітами, який не хочуть ремонтувати

Купляв цей монітор у Польщі. Спочатку все було чудово, поки не дійшло до темних сцен. На чорному фоні дуже сильно проявився засвіт 7 на 7 см. Спочатку думав, що щось за матрицею, але потім зрозумів, що матрицю передавлює нижня рама корпусу. Здавалося б рішення просте - зробити її менш щільною і проблема вирішена. Я здав його до сервісу, зазначив проблему. До речі, у сервісі він пролежав 4 МІСЯЦІ. Майже через пів року мені сказали, що «продукт підлягає специфікації». Тобто надто щільна рама, яку я не можу сам зробити менш щільною, бо спаде гарантія - це норма специфікації. 7 на 7 см засвіту - це теж «норма». Відповідь є у фото нижче. Це останній раз у житті, коли я щось купував у Philips. Купляєш преміум монітор більш ніж за 1000$, отримуєш величезний засвіт і чекаєш пів року, щоб сказали «все в нормі». Висновки робіть самі.

Nevýhody

Кривий монітор з великими засвітами. Жахливий сервіс.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Gaming Monitor 329M1RV Дисплей 4K HDR із Ambiglow

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Gaming Monitor 329M1RV Дисплей 4K HDR із Ambiglow

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Upozornění

  1. Označení „IPS“ / ochranná známka a související patenty technologií patří příslušným vlastníkům.

  2. Maximální rozlišení funguje buď pro vstup HDMI nebo DP.

  3. Chcete-li dosáhnout nejlepšího výstupního výkonu, vždy se ujistěte, že grafická karta je schopna dosáhnout maximálního rozlišení a obnovovací frekvence tohoto displeje Philips.

  4. Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse

  5. Pokrytí BT. 709 / DCI-P3 na základě systému CIE 1976

  6. Oblast NTSC na základě systému CIE 1976

  7. Oblast sRGB na základě systému CIE 1931

  8. Pokrytí Adobe RGB na základě systému CIE 1976

  9. Rozhraní podpory NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort

  10. Nezapomeňte aktualizovat ovladač technologie NVIDIA® G-SYNC® na nejnovější verzi. Více informací naleznete na stránkách společnosti NVIDIA: https://www.nvidia.com/

  11. Ujistěte se, že vaše grafická karta podporuje technologii NVIDIA® G-SYNC®

  12. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Všechna práva vyhrazena. AMD, logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ a jejich kombinace jsou obchodní známky společnosti Advanced Micro Devices, Inc. Ostatní názvy výrobků v této publikaci jsou pouze informační a mohou být ochrannými známkami příslušných společností.

  13. Vzhled monitoru se může od ilustračních obrázků lišit.