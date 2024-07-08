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  • Energy Label Europe E
    Ohromující barvy, stylový design
  • Ohromující barvy, stylový design
  • Ohromující barvy, stylový design
  • Energy Label Europe E
    Ohromující barvy, stylový design
  • Ohromující barvy, stylový design
  • Ohromující barvy, stylový design

Ukončeno

LCD monitor s mimořádně širokým spektrem barev

276E9QDSB/00

4.9
| (7) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

1 Ocenění

Ohromující barvy, stylový design
Monitor Philips řady E nabízí stylový design s výjimečnou kvalitou obrazu. Displej Full HD s úzkým okrajem a mimořádně širokým spektrem barev přináší realistický a přirozený obraz. Vychutnejte si vynikající zobrazení ve stylovém designu.
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Ohromující barvy, stylový design

  • Řada E

  • 68,6 cm (27")

  • Full HD (1 920 x 1 080)

Technologie mimořádně širokého spektra barev, široké spektrum barev pro dosažení živého obrazu

Technologie mimořádně širokého spektra barev, široké spektrum barev pro dosažení živého obrazu

Díky technologii mimořádně širokého spektra barev získáte jasnější obraz. Širší barevné spektrum technologie Ultra Wide-Color poskytuje přirozené odstíny zelené, živé odstíny červené a hlubší odstíny modré. Technologie mimořádně širokého spektra barev oživuje multimediální zábavu a obraz, a dokonce produktivitu.

Technologie širokého sledování IPS LED přináší přesný obraz i barvy

Technologie širokého sledování IPS LED přináší přesný obraz i barvy

Displeje IPS využívají pokročilou technologii, která přináší zvláště široké úhly sledování 178/178 stupňů: displej lze tedy sledovat téměř z libovolného úhlu. Na rozdíl od standardních panelů TN poskytují displeje IPS pozoruhodně ostrý obraz se živoucími barvami, takže jsou ideální nejen pro fotografie, filmy a procházení internetu, ale lze je využít i pro profesionální aplikace, které za všech okolností vyžadují přesné barvy a konzistentní jas.

Displej 16:9 Full HD pro čistý obraz plný detailů

Displej 16:9 Full HD pro čistý obraz plný detailů

Na kvalitě obrazu záleží. Běžné displeje poskytují kvalitu, ale vy očekáváte víc. Tento displej nabízí vylepšené rozlišení Full HD 1920 x 1080. Díky rozlišení Full HD zajišťujícímu ostrý detail a vysokému jasu vzniká neuvěřitelný kontrast a realistické barvy, které dodají obrazu na opravdovosti.

Technické specifikace

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Ocenění

  • Award image AWARD-7185178

Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.9

z 5

7

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

08/07/2024

Magyarország

Magyarország

Ár érték arányban kiválló

Jó ár érték arány, egy budget gaming monitor. Szépek a színek, van AMD Freesync. Van egy kis back light bleed, de ez az IPS panellel jár.

Výhody

Szépek a színek, van AMD Freesync

Nevýhody

Max 75Hz

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 246E9QDSB LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 246E9QDSB LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával

05/11/2020

Україна

Україна

Чудовий монітор

Насичене соковите зображення. Немає засвітів. Яскравість більш ніж достатня.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

21/08/2020

Україна

Україна

Чудовий монітор за такі гроші!!!

Монітор відповідає миоїм потребам - розмір екрана 27", якість зображення Full HD, матове покриття екрану, зручна кнопка ностройки.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color

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Upozornění

  1. Označení „IPS“ / ochranná známka a související patenty technologií patří příslušným vlastníkům.

  2. Maximální rozlišení funguje pouze pro vstup HDMI.

  3. Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse

  4. 2015 Advanced Micro Devices, Inc. Všechna práva vyhrazena. AMD, logo AMD Arrow, FreeSync a jejich kombinace jsou obchodní známky společnosti Advanced Micro Devices, Inc. Ostatní názvy jsou pouze pro informační účely a mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

  5. Oblast NTSC na základě systému CIE 1976

  6. Oblast sRGB na základě systému CIE 1931

  7. Vzhled monitoru se může od ilustračních obrázků lišit.