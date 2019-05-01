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Ukončeno
276E8VJSB/00
Řada E
68,6 cm (27")
3 840 x 2 160 (4K UHD)
Tyto displeje Philips využívají vysoce výkonné panely zajišťující obraz s rozlišením UltraClear 4K UHD (3 840 × 2 160). Nezáleží na tom, zda jste náročný profesionál vyžadující mimořádně detailní obraz pro řešení CAD, používáte 3D grafické aplikace nebo jste finanční expert zpracovávající rozsáhlé tabulky – společnost Philips vdechne obrazu život.
Displeje IPS využívají pokročilou technologii, která přináší zvláště široké úhly sledování 178/178 stupňů: displej lze tedy sledovat téměř z libovolného úhlu. Na rozdíl od standardních panelů TN poskytují displeje IPS pozoruhodně ostrý obraz se živoucími barvami, takže jsou ideální nejen pro fotografie, filmy a procházení internetu, ale lze je využít i pro profesionální aplikace, které za všech okolností vyžadují přesné barvy a konzistentní jas.
Nové obrazovky Philips nabízejí mimořádně úzké okraje, které zajišťují minimální rušení a maximální zobrazovací plochu. Obrazovka s mimořádně úzkým okrajem se hodí obzvlášť při použití více obrazovek nebo dlaždicovému uspořádání, například při hraní, grafickém designu a profesionálních aplikacích, a dává vám pocit, že před sebou máte jen jednu velkou obrazovku.
4.2
z 5
5
Recenze
80%
Doporučuje tento produkt
Kibic
01/05/2019
Česká republika
Spokojenost
Opravdu dobrý monitor. Zatím jsem žádné negativa nenašel. 4K videa jdou, pouze HDR u mne jen s vynucením, to ale je slabá grafika. Přesto super.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 276E8VJSB LCD monitor 4K Ultra HD
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 276E8VJSB LCD monitor 4K Ultra HD
BennyART
03/12/2019
Polska
Bardzo dobry monitor do grafiki
Bardzo dobry produkt po przystepnej cenie. Super jakosć
Výhody
Jakośc
Nevýhody
brak
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 276E8VJSB Monitor LCD 4K Ultra HD
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 276E8VJSB Monitor LCD 4K Ultra HD
Edik
31/10/2019
Україна
гарний продукт, рекомендую
1.4К- для 27" - на такий розмір екрану, не так і багато. З меншою роздільною здатністю хочете придбати, беріть і монік менший по розміру. 2. Картинка гарна, як і має бути. 3. Засвітка екрану в нормі, ніяких проблем. 4 Битих пікселів не знайшов 5. ціна - якість, поки кращого співвідношення не знаю. Користуюсь 3 тижні, без проблем. Рекомендую.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 276E8VJSB РК-монітор 4K Ultra HD
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 276E8VJSB РК-монітор 4K Ultra HD
Označení „IPS“ / ochranná známka a související patenty technologií patří příslušným vlastníkům.
Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse
Oblast NTSC na základě systému CIE 1976
Oblast sRGB na základě systému CIE 1931
Vzhled monitoru se může od ilustračních obrázků lišit.