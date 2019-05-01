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  • Energy Label Europe F
    Nádherný obraz v elegantním provedení
  • Nádherný obraz v elegantním provedení
  • Nádherný obraz v elegantním provedení
  • Nádherný obraz v elegantním provedení
  • Nádherný obraz v elegantním provedení
  • Energy Label Europe F
    Nádherný obraz v elegantním provedení
  • Nádherný obraz v elegantním provedení
  • Nádherný obraz v elegantním provedení
  • Nádherný obraz v elegantním provedení
  • Nádherný obraz v elegantním provedení

Ukončeno

LCD monitor 4K Ultra HD

276E8VJSB/00

4.2
| (5) Recenze | 80% Doporučuje tento produkt
Nádherný obraz v elegantním provedení
Monitor Philips 27” 4K UHD poskytuje mimořádně vysokou kvalitu obrazu. 4K UHD se širokým úhlem sledování zajišťuje stejně mimořádnou kvalitu obrazu a věrný obraz z jakéhokoli předního pozorovacího úhlu. Technologie Flicker-free snižuje únavu očí při dlouhém používání.
Zobrazit všechny výhody

Nádherný obraz v elegantním provedení

  • Řada E

  • 68,6 cm (27")

  • 3 840 x 2 160 (4K UHD)

Rozlišení UltraClear 4K UHD (3840x2160) pro přesný obraz

Rozlišení UltraClear 4K UHD (3840x2160) pro přesný obraz

Tyto displeje Philips využívají vysoce výkonné panely zajišťující obraz s rozlišením UltraClear 4K UHD (3 840 × 2 160). Nezáleží na tom, zda jste náročný profesionál vyžadující mimořádně detailní obraz pro řešení CAD, používáte 3D grafické aplikace nebo jste finanční expert zpracovávající rozsáhlé tabulky – společnost Philips vdechne obrazu život.

Technologie širokého sledování IPS LED přináší přesný obraz i barvy

Technologie širokého sledování IPS LED přináší přesný obraz i barvy

Displeje IPS využívají pokročilou technologii, která přináší zvláště široké úhly sledování 178/178 stupňů: displej lze tedy sledovat téměř z libovolného úhlu. Na rozdíl od standardních panelů TN poskytují displeje IPS pozoruhodně ostrý obraz se živoucími barvami, takže jsou ideální nejen pro fotografie, filmy a procházení internetu, ale lze je využít i pro profesionální aplikace, které za všech okolností vyžadují přesné barvy a konzistentní jas.

Obrazovka s úzkým okrajem pro nepřerušovaný vzhled

Obrazovka s úzkým okrajem pro nepřerušovaný vzhled

Nové obrazovky Philips nabízejí mimořádně úzké okraje, které zajišťují minimální rušení a maximální zobrazovací plochu. Obrazovka s mimořádně úzkým okrajem se hodí obzvlášť při použití více obrazovek nebo dlaždicovému uspořádání, například při hraní, grafickém designu a profesionálních aplikacích, a dává vám pocit, že před sebou máte jen jednu velkou obrazovku.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.2

z 5

5

Recenze

80%

Doporučuje tento produkt

4
3
2

01/05/2019

Česká republika

Česká republika

Spokojenost

Opravdu dobrý monitor. Zatím jsem žádné negativa nenašel. 4K videa jdou, pouze HDR u mne jen s vynucením, to ale je slabá grafika. Přesto super.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 276E8VJSB LCD monitor 4K Ultra HD

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 276E8VJSB LCD monitor 4K Ultra HD

03/12/2019

Polska

Polska

Bardzo dobry monitor do grafiki

Bardzo dobry produkt po przystepnej cenie. Super jakosć

Výhody

Jakośc

Nevýhody

brak

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 276E8VJSB Monitor LCD 4K Ultra HD

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 276E8VJSB Monitor LCD 4K Ultra HD

31/10/2019

Україна

Україна

гарний продукт, рекомендую

1.4К- для 27" - на такий розмір екрану, не так і багато. З меншою роздільною здатністю хочете придбати, беріть і монік менший по розміру. 2. Картинка гарна, як і має бути. 3. Засвітка екрану в нормі, ніяких проблем. 4 Битих пікселів не знайшов 5. ціна - якість, поки кращого співвідношення не знаю. Користуюсь 3 тижні, без проблем. Рекомендую.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 276E8VJSB РК-монітор 4K Ultra HD

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 276E8VJSB РК-монітор 4K Ultra HD

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