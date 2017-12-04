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Ukončeno
276E7QDSW/00
Řada E
68,6 cm (27")
1 920 x 1 080 (Full HD)
Díky technologii mimořádně širokého spektra barev získáte jasnější obraz. Širší barevné spektrum technologie Ultra Wide-Color poskytuje přirozené odstíny zelené, živé odstíny červené a hlubší odstíny modré. Technologie mimořádně širokého spektra barev oživuje multimediální zábavu a obraz, a dokonce produktivitu.
Displeje PLS využívají pokročilou technologii, která přináší zvláště široké úhly sledování 178/178 stupňů: displej lze tedy sledovat téměř z libovolného úhlu, dokonce i z úhlu 90 stupňů v režimu Pivot (Otáčení). Na rozdíl od standardních panelů TN poskytují displeje PLS pozoruhodně ostrý obraz se živoucími barvami, takže jsou ideální nejen pro fotografie, filmy a procházení internetu, ale lze je využít i pro profesionální aplikace, které za všech okolností vyžadují přesné barvy a konzistentní jas.
Na kvalitě obrazu záleží. Běžné displeje poskytují kvalitu, ale vy očekáváte víc. Tento displej nabízí vylepšené rozlišení Full HD 1920 x 1080. Díky rozlišení Full HD zajišťujícímu ostrý detail a vysokému jasu vzniká neuvěřitelný kontrast a realistické barvy, které dodají obrazu na opravdovosti.
4.8
z 5
4
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Ache
04/12/2017
Česká republika
Skvělý monitor
Tento monitor je úžasným překvapením. Koupen byl jen pokusně - rychlá náhrada za jiný, který právě umřel a za tu cenu jsem neočekával zázraky. Kromě pěkného designu překvapil i slušným obrazem, který po kalibraci deklasoval i můj předchozí asi 3× tak dražší displej. Osazen je vynikajícím PLS panelem, přesahujícím sRGB gamut. Barvy jsou naprosto luxusní. V téhle ceně nic podobného konkurence nenabízí.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 246E7QDSW LCD monitor s mimořádně širokým spektrem barev
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 246E7QDSW LCD monitor s mimořádně širokým spektrem barev
Szybki69
20/11/2016
Polska
Ověřený kupující
Monitor spełnia moje oczekiwania w 100%
Monitor świetny, spełnia w pełni moje wymagania.:)
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 276E7QDSW Monitor LCD z technologią Ultra Wide-Color
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 276E7QDSW Monitor LCD z technologią Ultra Wide-Color
NicolasDi
14/11/2019
Україна
Хороший монитор. Купил второй ))). Фото-видео обработка
Хороший монитор. Купил второй ))). Фото-видео обработка. Работаю на телевиденьи и хоть у нас все мониторы разные и не отстроенные - как это часто бывает ))) - так вот толк в изображении знаю. Работать удобно. Глаза - могут болеть - но это зависит от того что и как сильно обрабатываешь - когда ищишь границу фона - где ее сложно различить - то глаза заболят даже если это делать на улице при естественном изображении. А так.. - долго работая глаза напрягаются, но не болят. Разумеется следует помнить что при работе с монитором нужно делать передышки - что б не потерять зрение - это к любому монитору относится. ))) - просто я об этом заикнулся потому что так много любят люди об этом судить - но это специфика самого человека и подходит ли ему этот или другой монитор. Цветопередача - специфическая, не ips - но она мне нравится, может своей спецификой )). Есть затемнение в верхних углах монитора - в длину см два в ширину 2-3мм - не критично - но сразу не заметил - это норм - заметно на светлых тонах - внизу не замечал )) - там чаще всего полоса меню от винды )). Это эффект от подсветки где заканчивается место. Дизайн - нравится. сначала боялся - теперь нравится и цвет и формы. Нравится что блок питания не в мониторе и монитор не греется. + к нему идут тоненькие провода которые можно аккуратно скрыть Белый - как эпл, но это не эпл поэтому интересен и завиден еще больше. теперь хочу белую мышку и белую тонкую клавиатуру. да и колонки белые. - беломания получается. ))) Настройки - идет с завышенными параметрами "из коробки" посбрашивал все больше чем на половину. По энергии - ну думаю наверное ват на 13 работает ))) - но это важный для меня параметр - раньше компы и мониторы хорошо киловаты жгли... - сейчас дорого и зачем. Из недостатков - не откалиброван (все фото изначально выглядели на нем одинакового красиво. Даже РАВ(Nef) )))) сделайте в меню настройку photo work или photo processing - для обработки - и фотографы скажут вам спасибо )) хотелось бы разъем из юсб - чтоб можно было фильмы смотреть с флешки или с телефона. С другой стороны есть три варианта входа - что очень хорошо Что-же в общем - в итоге. Купил второй. Думал может все*же взять чистый ips - но потом передумал - а нафиг )). Поэтому взял такой второй. надеюсь не пожалею. Надеюсь гарантия будет работать если перееду за приделы Украины.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 246E7QDSW РК-монітор з Ultra Wide-Color
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 246E7QDSW РК-монітор з Ultra Wide-Color
Tento displej Philips je certifikován pro technologii MHL. Nicméně v případě, kdy se vaše zařízení MHL nemůže připojit nebo nefunguje správně, prověřte časté otázky (FAQ) u dodavatele zařízení MHL nebo se s žádostí o radu obraťte přímo na dodavatele. Politika výrobce vašeho zařízení může vyžadovat zakoupení kabelu MHL nebo kabelu jeho konkrétní značky, který bude fungovat.
Vyžaduje volitelné mobilní zařízení certifikované pro technologii MHL a kabel MHL (není součástí dodávky). Kompatibilitu ověřte u svého dodavatele zařízení MHL.
Pohotovostní režim/Vypnuto úspora energie ErP neplatí pro nabíjení MHL
Úplný seznam výrobků podporujících technologii MHL naleznete na webové stránce www.mhlconsortiun.org
Kabely HDMI se liší v závislosti na oblasti a modelu.
Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse
85% NTSC (CIE1931), sRGB: 122,9 %