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  • Energy Label Europe A
    Živé, realistické barvy
  • Živé, realistické barvy
  • Živé, realistické barvy
  • Živé, realistické barvy
  • Živé, realistické barvy
  • Živé, realistické barvy
  • Živé, realistické barvy
  • Energy Label Europe A
    Živé, realistické barvy
  • Živé, realistické barvy
  • Živé, realistické barvy
  • Živé, realistické barvy
  • Živé, realistické barvy
  • Živé, realistické barvy
  • Živé, realistické barvy

Ukončeno

LCD monitor s mimořádně širokým spektrem barev

276E7QDSW/00

4.8
| (4) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Živé, realistické barvy
Tento úžasný displej se širokým úhlem sledování a mimořádně širokým spektrem barev se pyšní realistickými barvami. Elegantní provedení mu dává lehký a svěží vzhled hodící se do každé domácnosti či kanceláře.
Zobrazit všechny výhody

v elegantním provedení

Živé, realistické barvy

  • Řada E

  • 68,6 cm (27")

  • 1 920 x 1 080 (Full HD)

Technologie mimořádně širokého spektra barev, široké spektrum barev pro dosažení živého obrazu

Technologie mimořádně širokého spektra barev, široké spektrum barev pro dosažení živého obrazu

Díky technologii mimořádně širokého spektra barev získáte jasnější obraz. Širší barevné spektrum technologie Ultra Wide-Color poskytuje přirozené odstíny zelené, živé odstíny červené a hlubší odstíny modré. Technologie mimořádně širokého spektra barev oživuje multimediální zábavu a obraz, a dokonce produktivitu.

Technologie širokého sledování PLS LED přináší přesný obraz i barvy

Technologie širokého sledování PLS LED přináší přesný obraz i barvy

Displeje PLS využívají pokročilou technologii, která přináší zvláště široké úhly sledování 178/178 stupňů: displej lze tedy sledovat téměř z libovolného úhlu, dokonce i z úhlu 90 stupňů v režimu Pivot (Otáčení). Na rozdíl od standardních panelů TN poskytují displeje PLS pozoruhodně ostrý obraz se živoucími barvami, takže jsou ideální nejen pro fotografie, filmy a procházení internetu, ale lze je využít i pro profesionální aplikace, které za všech okolností vyžadují přesné barvy a konzistentní jas.

Displej 16:9 Full HD pro čistý obraz plný detailů

Displej 16:9 Full HD pro čistý obraz plný detailů

Na kvalitě obrazu záleží. Běžné displeje poskytují kvalitu, ale vy očekáváte víc. Tento displej nabízí vylepšené rozlišení Full HD 1920 x 1080. Díky rozlišení Full HD zajišťujícímu ostrý detail a vysokému jasu vzniká neuvěřitelný kontrast a realistické barvy, které dodají obrazu na opravdovosti.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.8

z 5

4

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

04/12/2017

Česká republika

Česká republika

Skvělý monitor

Tento monitor je úžasným překvapením. Koupen byl jen pokusně - rychlá náhrada za jiný, který právě umřel a za tu cenu jsem neočekával zázraky. Kromě pěkného designu překvapil i slušným obrazem, který po kalibraci deklasoval i můj předchozí asi 3× tak dražší displej. Osazen je vynikajícím PLS panelem, přesahujícím sRGB gamut. Barvy jsou naprosto luxusní. V téhle ceně nic podobného konkurence nenabízí.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 246E7QDSW LCD monitor s mimořádně širokým spektrem barev

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 246E7QDSW LCD monitor s mimořádně širokým spektrem barev

20/11/2016

Polska

Polska

Ověřený kupující

Monitor spełnia moje oczekiwania w 100%

Monitor świetny, spełnia w pełni moje wymagania.:)

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 276E7QDSW Monitor LCD z technologią Ultra Wide-Color

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 276E7QDSW Monitor LCD z technologią Ultra Wide-Color

14/11/2019

Україна

Україна

Хороший монитор. Купил второй ))). Фото-видео обработка

Хороший монитор. Купил второй ))). Фото-видео обработка. Работаю на телевиденьи и хоть у нас все мониторы разные и не отстроенные - как это часто бывает ))) - так вот толк в изображении знаю. Работать удобно. Глаза - могут болеть - но это зависит от того что и как сильно обрабатываешь - когда ищишь границу фона - где ее сложно различить - то глаза заболят даже если это делать на улице при естественном изображении. А так.. - долго работая глаза напрягаются, но не болят. Разумеется следует помнить что при работе с монитором нужно делать передышки - что б не потерять зрение - это к любому монитору относится. ))) - просто я об этом заикнулся потому что так много любят люди об этом судить - но это специфика самого человека и подходит ли ему этот или другой монитор. Цветопередача - специфическая, не ips - но она мне нравится, может своей спецификой )). Есть затемнение в верхних углах монитора - в длину см два в ширину 2-3мм - не критично - но сразу не заметил - это норм - заметно на светлых тонах - внизу не замечал )) - там чаще всего полоса меню от винды )). Это эффект от подсветки где заканчивается место. Дизайн - нравится. сначала боялся - теперь нравится и цвет и формы. Нравится что блок питания не в мониторе и монитор не греется. + к нему идут тоненькие провода которые можно аккуратно скрыть Белый - как эпл, но это не эпл поэтому интересен и завиден еще больше. теперь хочу белую мышку и белую тонкую клавиатуру. да и колонки белые. - беломания получается. ))) Настройки - идет с завышенными параметрами "из коробки" посбрашивал все больше чем на половину. По энергии - ну думаю наверное ват на 13 работает ))) - но это важный для меня параметр - раньше компы и мониторы хорошо киловаты жгли... - сейчас дорого и зачем. Из недостатков - не откалиброван (все фото изначально выглядели на нем одинакового красиво. Даже РАВ(Nef) )))) сделайте в меню настройку photo work или photo processing - для обработки - и фотографы скажут вам спасибо )) хотелось бы разъем из юсб - чтоб можно было фильмы смотреть с флешки или с телефона. С другой стороны есть три варианта входа - что очень хорошо Что-же в общем - в итоге. Купил второй. Думал может все*же взять чистый ips - но потом передумал - а нафиг )). Поэтому взял такой второй. надеюсь не пожалею. Надеюсь гарантия будет работать если перееду за приделы Украины.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 246E7QDSW РК-монітор з Ultra Wide-Color

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 246E7QDSW РК-монітор з Ultra Wide-Color

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Upozornění

  1. Tento displej Philips je certifikován pro technologii MHL. Nicméně v případě, kdy se vaše zařízení MHL nemůže připojit nebo nefunguje správně, prověřte časté otázky (FAQ) u dodavatele zařízení MHL nebo se s žádostí o radu obraťte přímo na dodavatele. Politika výrobce vašeho zařízení může vyžadovat zakoupení kabelu MHL nebo kabelu jeho konkrétní značky, který bude fungovat.

  2. Vyžaduje volitelné mobilní zařízení certifikované pro technologii MHL a kabel MHL (není součástí dodávky). Kompatibilitu ověřte u svého dodavatele zařízení MHL.

  3. Pohotovostní režim/Vypnuto úspora energie ErP neplatí pro nabíjení MHL

  4. Úplný seznam výrobků podporujících technologii MHL naleznete na webové stránce www.mhlconsortiun.org

  5. Kabely HDMI se liší v závislosti na oblasti a modelu.

  6. Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse

  7. 85% NTSC (CIE1931), sRGB: 122,9 %