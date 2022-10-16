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Řada B
68,6 cm (27")
2 560 x 1 440 (QHD)
Tento displej Philips nabízí vestavěnou dokovací stanici USB typu-C s dodáváním výkonu. Díky inteligentní a flexibilní správě napájení můžete nabíjet kompatibilní * notebook přímo z displeje. Její tenký, oboustranný konektor USB-C umožňuje snadné dokování prostřednictvím jednoho kabelu. Zjednodušte si práci tím, že všechna svá externí zařízení, jako je klávesnice, myš a ethernetový kabel RJ-45, připojíte k dokovací stanici monitoru. Můžete sledovat video ve vysokém rozlišení a přenášet data velmi vysokou rychlostí a současně přitom napájet a dobíjet svůj notebook.
Tyto obrazovky od společnosti Philips přinášejí křišťálově čistý obraz s rozlišením Quad HD 2560 x 1440 nebo 2560 x 1080 pixelů. Vzhledem k použití vysoce výkonných panelů s velkou hustotou pixelů (umožněnou zdroji s velkou šířkou pásma, jako je například USB-C, Displayport, HDMI) se tyto nové displeje postarají o živoucí zobrazení vašich obrázků, snímků a grafiky. Nezáleží na tom, zda jste náročný profesionál vyžadující mimořádně detailní informace pro řešení CAD-CAM, používáte 3D grafické aplikace nebo jste finanční expert zpracovávající ohromné tabulky: značka Philips vám vždy zajistí křišťálově čistý obraz.
Displej Philips splňuje normu TUV Rheinland Eye Comfort, takže zabraňuje namáhání očí způsobenému dlouhodobým používáním počítače. Díky certifikaci TUV Eye Comfort zajišťují displeje Philips režim bez blikání, režim Low Blue, sledování bez rušivých odrazů, široký pozorovací úhel a menší snížení kvality obrazu z různých úhlů a ergonomický stojan pro ideální zážitek ze sledování. Udržujte oči zdravé a zvyšte produktivitu práce.
Ocenění
4.4
z 5
16
Recenze
83%
Doporučuje tento produkt
MolybdenNext
16/10/2022
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Skvelý monitor
Snad jedinny minus je ze pro ethernet jsou potreba drivery. Jinak power delivery super, monitor jako takovy taky. Proste prijdu, zapojim jeden USB-C a mam jak napajeni, pripojeni obraz tak i dalsi USB… Na MacBook Pro krasne funguje
Výhody
Power Delivery - utahne i MacBook Pro M1
Nevýhody
Pro ethernet jsou potreba drivery
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 346B1C Zakřivený ultraširokoúhlý LCD monitor s USB-C
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 346B1C Zakřivený ultraširokoúhlý LCD monitor s USB-C
Pavvik
31/10/2025
Polska
Součást promoakce
Ověřený kupující
Bardzo dobry monitor
Świetny monitor i hub USB-C. Doskonałe kolory i tryby pracy ułatwiające czytanie dokumentów. Duży rozmiar ekranu umożliwia łatwą prace nad kilkoma dokumentami. Wbudowane gniazdo sieciowe ogranicza ilość kabli do komputera tylko do jednego.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Monitor 276B1 Monitor LCD ze złączem dokującym USB-C
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Monitor 276B1 Monitor LCD ze złączem dokującym USB-C
Joker1622
25/05/2019
Polska
Jest super dźwięk jest wysokiej jakości
Wszystko śmiga działa ok. Niema problemów z połączeniem, dźwięk jest wysokiej jakości. Wygląda super
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt B1 Głośnik kina domowego Nano
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt B1 Głośnik kina domowego Nano
Maximální rozlišení funguje buď pro vstup USB-C, DP nebo HDMI.
Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse
Oblast NTSC na základě systému CIE 1976
Oblast sRGB na základě systému CIE 1931
Aby bylo možné přenášet video přes USB-C, musí váš notebook nebo jiné zařízení podporovat režim USB-C DP Alt
Činnosti, jako je sdílení obrazovky, online streamování videa a audia přes internet mohou ovlivnit síťový výkon. Celkovou kvalitu audia a videa určuje hardware, šířka pásma a jeho výkon.
Abyste mohli využívat funkci napájení a dobíjení pomocí USB-C, váš notebook nebo zařízení musí podporovat specifikace standardu pro dodávání energie prostřednictvím USB. Tyto informace si můžete ověřit v uživatelské příručce notebooku nebo přímo u výrobce.
Pokud se vám bude zdát připojení přes Ethernet pomalé, otevřete nabídku OSD a vyberte verzi USB 3.0 nebo vyšší, která podporuje rychlost sítě LAN až do 1 G.
Značka EPEAT je platná pouze v zemích, kde společnost Philips zaregistrovala výrobek. Více informací o stavu registrace vaší země naleznete na adrese https://www.epeat.net/.
Vzhled monitoru se může od ilustračních obrázků lišit.