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MonitorLCD monitor s dokem USB-C

276B1/00

4.4
| (16) Recenze | 83% Doporučuje tento produkt

1 Ocenění

Zjednodušte připojení
Tento monitor Philips nabízí 90W přívod energie a jednoduché řešení dokování notebooku. Sledujte obraz v rozlišení QHD a současně nabíjejte notebook a připojte se přes Ethernet – to vše díky jedinému kabelu USB-C. Funkce pohodlí očí s certifikací TUV šetří vaše oči.
Zobrazit všechny výhody

díky dokování prostřednictvím USB-C

Zjednodušte připojení

  • Řada B

  • 68,6 cm (27")

  • 2 560 x 1 440 (QHD)

Připojení USB-C umožňuje nabíjení notebooku přímo z monitoru

Připojení USB-C umožňuje nabíjení notebooku přímo z monitoru

Tento displej Philips nabízí vestavěnou dokovací stanici USB typu-C s dodáváním výkonu. Díky inteligentní a flexibilní správě napájení můžete nabíjet kompatibilní * notebook přímo z displeje. Její tenký, oboustranný konektor USB-C umožňuje snadné dokování prostřednictvím jednoho kabelu. Zjednodušte si práci tím, že všechna svá externí zařízení, jako je klávesnice, myš a ethernetový kabel RJ-45, připojíte k dokovací stanici monitoru. Můžete sledovat video ve vysokém rozlišení a přenášet data velmi vysokou rychlostí a současně přitom napájet a dobíjet svůj notebook.

Křišťálově čistý obraz na displeji s rozlišením Quad HD 2560 x 1440 pixelů

Křišťálově čistý obraz na displeji s rozlišením Quad HD 2560 x 1440 pixelů

Tyto obrazovky od společnosti Philips přinášejí křišťálově čistý obraz s rozlišením Quad HD 2560 x 1440 nebo 2560 x 1080 pixelů. Vzhledem k použití vysoce výkonných panelů s velkou hustotou pixelů (umožněnou zdroji s velkou šířkou pásma, jako je například USB-C, Displayport, HDMI) se tyto nové displeje postarají o živoucí zobrazení vašich obrázků, snímků a grafiky. Nezáleží na tom, zda jste náročný profesionál vyžadující mimořádně detailní informace pro řešení CAD-CAM, používáte 3D grafické aplikace nebo jste finanční expert zpracovávající ohromné tabulky: značka Philips vám vždy zajistí křišťálově čistý obraz.

Certifikace TUV Eye Comfort pro snížení únavy očí

Certifikace TUV Eye Comfort pro snížení únavy očí

Displej Philips splňuje normu TUV Rheinland Eye Comfort, takže zabraňuje namáhání očí způsobenému dlouhodobým používáním počítače. Díky certifikaci TUV Eye Comfort zajišťují displeje Philips režim bez blikání, režim Low Blue, sledování bez rušivých odrazů, široký pozorovací úhel a menší snížení kvality obrazu z různých úhlů a ergonomický stojan pro ideální zážitek ze sledování. Udržujte oči zdravé a zvyšte produktivitu práce.

Technické specifikace

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Ocenění

  • Award image AWARD-7185186

Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.4

z 5

16

Recenze

83%

Doporučuje tento produkt

2
1

16/10/2022

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Skvelý monitor

Snad jedinny minus je ze pro ethernet jsou potreba drivery. Jinak power delivery super, monitor jako takovy taky. Proste prijdu, zapojim jeden USB-C a mam jak napajeni, pripojeni obraz tak i dalsi USB… Na MacBook Pro krasne funguje

Výhody

Power Delivery - utahne i MacBook Pro M1

Nevýhody

Pro ethernet jsou potreba drivery

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 346B1C Zakřivený ultraširokoúhlý LCD monitor s USB-C

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 346B1C Zakřivený ultraširokoúhlý LCD monitor s USB-C

31/10/2025

Polska

Polska

Ověřený kupující

Bardzo dobry monitor

Świetny monitor i hub USB-C. Doskonałe kolory i tryby pracy ułatwiające czytanie dokumentów. Duży rozmiar ekranu umożliwia łatwą prace nad kilkoma dokumentami. Wbudowane gniazdo sieciowe ogranicza ilość kabli do komputera tylko do jednego.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Monitor 276B1 Monitor LCD ze złączem dokującym USB-C

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Monitor 276B1 Monitor LCD ze złączem dokującym USB-C

25/05/2019

Polska

Polska

Jest super dźwięk jest wysokiej jakości

Wszystko śmiga działa ok. Niema problemów z połączeniem, dźwięk jest wysokiej jakości. Wygląda super

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt B1 Głośnik kina domowego Nano

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt B1 Głośnik kina domowego Nano

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Upozornění

  1. Maximální rozlišení funguje buď pro vstup USB-C, DP nebo HDMI.

  2. Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse

  3. Oblast NTSC na základě systému CIE 1976

  4. Oblast sRGB na základě systému CIE 1931

  5. Aby bylo možné přenášet video přes USB-C, musí váš notebook nebo jiné zařízení podporovat režim USB-C DP Alt

  6. Činnosti, jako je sdílení obrazovky, online streamování videa a audia přes internet mohou ovlivnit síťový výkon. Celkovou kvalitu audia a videa určuje hardware, šířka pásma a jeho výkon.

  7. Abyste mohli využívat funkci napájení a dobíjení pomocí USB-C, váš notebook nebo zařízení musí podporovat specifikace standardu pro dodávání energie prostřednictvím USB. Tyto informace si můžete ověřit v uživatelské příručce notebooku nebo přímo u výrobce.

  8. Pokud se vám bude zdát připojení přes Ethernet pomalé, otevřete nabídku OSD a vyberte verzi USB 3.0 nebo vyšší, která podporuje rychlost sítě LAN až do 1 G.

  9. Značka EPEAT je platná pouze v zemích, kde společnost Philips zaregistrovala výrobek. Více informací o stavu registrace vaší země naleznete na adrese https://www.epeat.net/.

  10. Vzhled monitoru se může od ilustračních obrázků lišit.