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Ukončeno
273V7QDSB/01
Živý, ostrý obraz, od okraje k okraji
Dokonalý všestranný displej s ohromujícím obrazem od okraje k okraji, šetrný k očím, v kompaktním tenkém provedení.
Řada V
68,6 cm (27")
1920 x 1080 (Full HD)
Zažijte větší pohodlí a lepší čitelnost při čtení dlouhých dokumentů s velkým množstvím textu. Režim EasyRead vytváří zážitek z prohlížení podobný papíru, který je šetrnější k vašim očím díky úpravě barev a úrovně přiblížení displeje, které simulují pocit čtení na skutečném papíře – přímo na vašem digitálním displeji.
4.3
z 5
27
Recenze
84%
Doporučuje tento produkt
Lukanad
09/12/2020
Česká republika
Ověřený kupující
Monitor nám šetří oči!
Doporučujeme všem, kdo chce šetřit oči. Za málo peněz hodně muziky, včetně funkcí.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Monitor 243V7QDSB Full HD LCD monitor
Datum použití 2019-11-09
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Monitor 243V7QDSB Full HD LCD monitor
Datum použití 2019-11-09
23/10/2020
Česká republika
Ověřený kupující
Hodně muziky za málo peněz
Vhodné na Home Office. Lepší je ale umístit monitor na nějaký držák a nastavit pořžadovanou výšku. Neunavuje oči
Výhody
Nízká spotřeba i cena. Možnost přidělaní na držák.
Nevýhody
Nemožnost výškového nastavení monitoru
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Monitor 243V7QDSB Full HD LCD monitor
Datum použití 2020-06-23
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Monitor 243V7QDSB Full HD LCD monitor
Datum použití 2020-06-23
Wenda
31/12/2019
Česká republika
Monitor je perfektní
Vsadil jsem na osvědčenou značku Philips a udělal jsem dobře.Všem doporučuji.Mnoho nastavení pro lepší zobrazení.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Monitor 243V7QDSB Full HD LCD monitor
Datum použití 2018-11-30
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Monitor 243V7QDSB Full HD LCD monitor
Datum použití 2018-11-30
Označení „IPS“ / ochranná známka a související patenty technologií patří příslušným vlastníkům.
Maximální rozlišení funguje pouze pro vstup HDMI.
Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse