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Ukončeno

Full HD LCD monitor

273V7QDSB/01

4.3

| (27) Recenze | 84% Doporučuje tento produkt

Živý, ostrý obraz, od okraje k okraji

Dokonalý všestranný displej s ohromujícím obrazem od okraje k okraji, šetrný k očím, v kompaktním tenkém provedení.

Zobrazit všechny výhody

Živý, ostrý obraz, od okraje k okraji

  • Řada V

  • 68,6 cm (27")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Držák VESA nabízí flexibilitu

Držák VESA nabízí flexibilitu

Kompaktní design šetří prostor

Režim EasyRead pro čtení jako z papíru

Zažijte větší pohodlí a lepší čitelnost při čtení dlouhých dokumentů s velkým množstvím textu. Režim EasyRead vytváří zážitek z prohlížení podobný papíru, který je šetrnější k vašim očím díky úpravě barev a úrovně přiblížení displeje, které simulují pocit čtení na skutečném papíře – přímo na vašem digitálním displeji.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.3

z 5

27

Recenze

84%

Doporučuje tento produkt

09/12/2020

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Monitor nám šetří oči!

Doporučujeme všem, kdo chce šetřit oči. Za málo peněz hodně muziky, včetně funkcí.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Monitor 243V7QDSB Full HD LCD monitor

Datum použití 2019-11-09

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Monitor 243V7QDSB Full HD LCD monitor

Datum použití 2019-11-09

23/10/2020

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Hodně muziky za málo peněz

Vhodné na Home Office. Lepší je ale umístit monitor na nějaký držák a nastavit pořžadovanou výšku. Neunavuje oči

Výhody

Nízká spotřeba i cena. Možnost přidělaní na držák.

Nevýhody

Nemožnost výškového nastavení monitoru

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Monitor 243V7QDSB Full HD LCD monitor

Datum použití 2020-06-23

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Monitor 243V7QDSB Full HD LCD monitor

Datum použití 2020-06-23

31/12/2019

Česká republika

Česká republika

Monitor je perfektní

Vsadil jsem na osvědčenou značku Philips a udělal jsem dobře.Všem doporučuji.Mnoho nastavení pro lepší zobrazení.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Monitor 243V7QDSB Full HD LCD monitor

Datum použití 2018-11-30

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Monitor 243V7QDSB Full HD LCD monitor

Datum použití 2018-11-30

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