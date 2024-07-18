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Ukončeno

Full HD LCD monitor

273V7QDAB/01

3.9

| (16) Recenze | 85% Doporučuje tento produkt

Živý, ostrý obraz, od okraje k okraji

Dokonalý všestranný displej s ohromujícím obrazem od okraje k okraji, šetrný k očím, v kompaktním tenkém provedení.

Zobrazit všechny výhody

Živý, ostrý obraz, od okraje k okraji

  • Řada V

  • 68,6 cm (27")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Držák VESA nabízí flexibilitu

Držák VESA nabízí flexibilitu

Předvolby SmartImage pro snadnou optimalizaci nastavení obrazu

SmartImage je exkluzivní špičková technologie společnosti Philips, která analyzuje obsah zobrazovaný na obrazovce a poskytuje optimalizovaný výkon zobrazení. Uživatelsky příjemné rozhraní umožňuje nastavit různé režimy, např. Kancelář, Fotografie, Filmy, Hry, Ekonomický atd., tak aby odpovídaly používané aplikaci. Na základě výběru technologie SmartImage dynamicky optimalizuje kontrast, sytost barev a ostrost obrázků a videí a výsledkem je dokonalý výkon zobrazení. Ekonomický režim nabízí značné úspory energie. Vše v reálném čase a stisknutím jediného tlačítka!

Režim EasyRead pro čtení jako z papíru

Zažijte větší pohodlí a lepší čitelnost při čtení dlouhých dokumentů s velkým množstvím textu. Režim EasyRead vytváří zážitek z prohlížení podobný papíru, který je šetrnější k vašim očím díky úpravě barev a úrovně přiblížení displeje, které simulují pocit čtení na skutečném papíře – přímo na vašem digitálním displeji.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

3.9

z 5

16

Recenze

85%

Doporučuje tento produkt

4
2

18/07/2024

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Spokojenost

Timto monitorem jsem nahradil mensi, ale Eizo. Jsem spokojenejsi pro lepsi citelnost. Repro u tohoto monitoru jsou "septacky", ale proc si kupovat dtto bez repraku, kdyz s repraky byl cca o 60 Kc drazsi. Lze na nem mit pripla sluchatka, dalsi repraky, ... Monitor je fajn, vcetne ovladani, ramecku, velikosti a ceny. Nelze menit vysku, ale tu lze menit i jinak. Pro mne jsou vhodne i pripojeni - DVI.

Výhody

Velikost, ovladani, DVI

Nevýhody

Repro je septave

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 273V7QDAB Full HD LCD monitor

Datum použití 2024-06-18

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 273V7QDAB Full HD LCD monitor

Datum použití 2024-06-18

14/02/2023

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Kvalitní monitor za skvělou cenu

Monitor s vestavěnými reproduktory, kvalitní obraz i zvuk

Výhody

vestavěné reproduktory

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 273V7QDAB Full HD LCD monitor

Datum použití 2023-01-14

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 273V7QDAB Full HD LCD monitor

Datum použití 2023-01-14

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Super LED monitor s uhlopříčkou 60 cm

Kvalitní monitor pro kancelářkou práci, na hry by byl ale také dobrý. Jednoduché ovládání. Lepší monitor jsem neměla, ze starého mě boleli oči, z tohoto nikoliv. Cena za monitor je velmi příznivá, já jsem s ním velmi spokojená a rozhodně doporučuji dále.

Výhody

Vestavěné reproduktory, České menu, Možnost z několika modů (kancelář, foto, film,hra, režim potlačení modrého světla apod. , Kvalitní obraz

Nevýhody

nic

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 243V7QDAB Full HD LCD monitor

Datum použití 2020-04-04

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 243V7QDAB Full HD LCD monitor

Datum použití 2020-04-04

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  1. Označení „IPS“ / ochranná známka a související patenty technologií patří příslušným vlastníkům.

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