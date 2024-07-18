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Ukončeno
273V7QDAB/01
Živý, ostrý obraz, od okraje k okraji
Dokonalý všestranný displej s ohromujícím obrazem od okraje k okraji, šetrný k očím, v kompaktním tenkém provedení.
Řada V
68,6 cm (27")
1920 x 1080 (Full HD)
SmartImage je exkluzivní špičková technologie společnosti Philips, která analyzuje obsah zobrazovaný na obrazovce a poskytuje optimalizovaný výkon zobrazení. Uživatelsky příjemné rozhraní umožňuje nastavit různé režimy, např. Kancelář, Fotografie, Filmy, Hry, Ekonomický atd., tak aby odpovídaly používané aplikaci. Na základě výběru technologie SmartImage dynamicky optimalizuje kontrast, sytost barev a ostrost obrázků a videí a výsledkem je dokonalý výkon zobrazení. Ekonomický režim nabízí značné úspory energie. Vše v reálném čase a stisknutím jediného tlačítka!
Zažijte větší pohodlí a lepší čitelnost při čtení dlouhých dokumentů s velkým množstvím textu. Režim EasyRead vytváří zážitek z prohlížení podobný papíru, který je šetrnější k vašim očím díky úpravě barev a úrovně přiblížení displeje, které simulují pocit čtení na skutečném papíře – přímo na vašem digitálním displeji.
3.9
z 5
16
Recenze
85%
Doporučuje tento produkt
Khonsun
18/07/2024
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Spokojenost
Timto monitorem jsem nahradil mensi, ale Eizo. Jsem spokojenejsi pro lepsi citelnost. Repro u tohoto monitoru jsou "septacky", ale proc si kupovat dtto bez repraku, kdyz s repraky byl cca o 60 Kc drazsi. Lze na nem mit pripla sluchatka, dalsi repraky, ... Monitor je fajn, vcetne ovladani, ramecku, velikosti a ceny. Nelze menit vysku, ale tu lze menit i jinak. Pro mne jsou vhodne i pripojeni - DVI.
Výhody
Velikost, ovladani, DVI
Nevýhody
Repro je septave
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 273V7QDAB Full HD LCD monitor
Datum použití 2024-06-18
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 273V7QDAB Full HD LCD monitor
Datum použití 2024-06-18
Tanap
14/02/2023
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Kvalitní monitor za skvělou cenu
Monitor s vestavěnými reproduktory, kvalitní obraz i zvuk
Výhody
vestavěné reproduktory
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 273V7QDAB Full HD LCD monitor
Datum použití 2023-01-14
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 273V7QDAB Full HD LCD monitor
Datum použití 2023-01-14
Misha69
04/05/2021
Česká republika
Super LED monitor s uhlopříčkou 60 cm
Kvalitní monitor pro kancelářkou práci, na hry by byl ale také dobrý. Jednoduché ovládání. Lepší monitor jsem neměla, ze starého mě boleli oči, z tohoto nikoliv. Cena za monitor je velmi příznivá, já jsem s ním velmi spokojená a rozhodně doporučuji dále.
Výhody
Vestavěné reproduktory, České menu, Možnost z několika modů (kancelář, foto, film,hra, režim potlačení modrého světla apod. , Kvalitní obraz
Nevýhody
nic
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 243V7QDAB Full HD LCD monitor
Datum použití 2020-04-04
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 243V7QDAB Full HD LCD monitor
Datum použití 2020-04-04
Označení „IPS“ / ochranná známka a související patenty technologií patří příslušným vlastníkům.
Maximální rozlišení funguje pouze pro vstup HDMI.
Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse