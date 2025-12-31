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Ukončeno

BrillianceAMVA LCD monitor s podsvícením LED

273P3QPYEB/00

Ekologické provedení displeje,
Displej Philips PowerSensor AMVA LED používající 65 % recyklovaných plastů a kryt bez PVC a BFR je ideální pro výrobu šetrnou k životnímu prostředí.
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které vám díky technologii PowerSensor sníží výdaje za elektřinu

Ekologické provedení displeje,

  • Řada P

  • 68,6 cm (27")

  • Zobrazení Full HD AMVA

PowerSensor ušetří až 80 % nákladů na energii

PowerSensor ušetří až 80 % nákladů na energii

PowerSensor je vestavěný „senzor osob“, který vysíláním a přijímáním neškodných infračervených signálů zjišťuje přítomnost uživatele a automaticky sníží jas monitoru v případě, že uživatel odejde od stolu. Tím snižuje účty za energii až o 80 % a prodlužuje životnost monitoru.

AMVA LED pro mimořádně vysoký kontrast a živý obraz s širokým pozorovacím úhlem

AMVA LED pro mimořádně vysoký kontrast a živý obraz s širokým pozorovacím úhlem

Zobrazení Philips AMVA LED používá pokročilou technologii vícedoménového vertikálního vyrovnání, která vám poskytuje mimořádně vysoké poměry statického kontrastu pro neobyčejně živý a jasný obraz. I když snadno zvládá standardní kancelářské způsoby použití, je obzvláště vhodné pro fotografie, prohlížení webu, filmy, hry a náročné grafické použití. Technologie optimalizovaného řízení obrazových bodů umožňuje mimořádně široký pozorovací úhel 178/178, takže nabídne jasný obraz i v režimu otočení o 90 stupňů.

DisplayPort nabízí zvuk i video prostřednictvím jednoho dlouhého kabelu

DisplayPort je rozhraní pro digitální propojení počítače a monitoru bez jakéhokoli převodu. Je výkonnější než standard DVI a plně podporuje kabely o délce až 15 metrů a přenos dat rychlostí 10,8 Gb/s. Zásluhou tohoto vysokého výkonu a nulového zpoždění získáte nejrychlejší zpracování obrazu a obnovovací frekvence, což z rozhraní DisplayPort činí nejlepší volbu nejenom pro běžné použití v kancelářích a domácnostech, ale také pro náročné hry a filmy, střih videa a další aplikace. Díky různým adaptérům umožňuje také vzájemnou provázanost.

Technické specifikace

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  1. Značka EPEAT Gold je platná pouze v zemích, kde společnost Philips zaregistrovala výrobek. Více informací o stavu registrace vaší země naleznete na adrese www.epeat.net.