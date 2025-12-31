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  • Vysoce výkonný displej AMVA
  • Vysoce výkonný displej AMVA
  • Vysoce výkonný displej AMVA
  • Vysoce výkonný displej AMVA

Ukončeno

AMVA LCD monitor s podsvícením LED

273E3QHSB/00

Vysoce výkonný displej AMVA
Zažijte obraz na tomto displeji AMVA LED s fantasticky vysokým kontrastem. Díky své ohromné velikosti, širokému úhlu sledování a jasnému živému obrazu je připraven začít vás bavit.
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se špičkově vysokým kontrastem a živým obrazem

Vysoce výkonný displej AMVA

  • Řada E

  • 68,6 cm (27")

  • Displej Full HD

AMVA LED pro mimořádně vysoký kontrast a živý obraz s širokým pozorovacím úhlem

AMVA LED pro mimořádně vysoký kontrast a živý obraz s širokým pozorovacím úhlem

Zobrazení Philips AMVA LED používá pokročilou technologii vícedoménového vertikálního vyrovnání, která vám poskytuje mimořádně vysoké poměry statického kontrastu pro neobyčejně živý a jasný obraz. I když snadno zvládá standardní kancelářské způsoby použití, je obzvláště vhodné pro fotografie, prohlížení webu, filmy, hry a náročné grafické použití. Technologie optimalizovaného řízení obrazových bodů umožňuje mimořádně široký pozorovací úhel 178/178, takže nabídne jasný obraz i v režimu otočení o 90 stupňů.

Rozlišení Full HD 16:9 pro hry a video

Rozlišení Full HD 16:9 pro hry a video

Obrazovka Full HD nabízí širokoúhlé rozlišení 1920 x 1080p, které představuje nejvyšší rozlišení pro nejlepší kvalitu obrazu. Je plně připravena pro budoucí vylepšení, jelikož podporuje signály s rozlišením 1080p ze všech zdrojů, včetně nejnovějších, např. Blu-ray a pokročilé HD herní konzole. Zpracování signálu je podstatně vylepšeno, aby podporovalo vyšší kvalitu signálu a rozlišení. Poskytuje skvělý obraz s funkcí Progressive Scan bez blikání a s vynikajícím jasem a barvami.

HDMI ready displej pro zábavu v rozlišení Full-HD

HDMI ready displej pro zábavu v rozlišení Full-HD

Zařízení HDMI-ready má veškerý potřebný hardware pro příjem obsahu přes multimediální rozhraní s vysokým rozlišením (HDMI). Kabel HDMI umožňuje přenos vysoce kvalitního digitálního videa a audia přes jediný kabel z počítače nebo jakéhokoli množství AV zdrojů (včetně set-top boxů, DVD přehrávačů, AV přijímačů a videokamer).

Technické specifikace

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