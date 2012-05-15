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Ukončeno

LCD monitor s podsvícením LED

273E3LHSB/00

4

| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Skvělá zábava na velkém LED displeji

Tento velký displej Full HD LED 273E3 s HDMI a dotykovým ovládáním je připraven vtáhnout vás do světa zábavy

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Skvělá zábava na velkém LED displeji

  • Řada E

  • 68,6 cm (27")

LED technologie zaručuje přirozené barvy

Bílé LED diody jsou polovodičová zařízení, která se rychle rozsvítí na plný a rovnoměrný jas, čímž zkracují dobu přípravy na provoz. LED diody neobsahují rtuť, což umožňuje ekologicky šetrný proces recyklace a likvidace. LED diody umožňují lepší ovládání stmívání LCD podsvícení a výsledkem je mimořádně vysoký kontrastní poměr. Díky stálé úrovni jasu na celé obrazovce také nabízejí dokonalou reprodukci barev.

Displej LCD Full HD s rozlišením 1920 x 1080p

Displej LCD Full HD s rozlišením 1920 x 1080p

Obrazovka Full HD nabízí širokoúhlé rozlišení 1920 x 1080p, které představuje nejvyšší rozlišení pro nejlepší kvalitu obrazu. Je plně připravena pro budoucí vylepšení, jelikož podporuje signály s rozlišením 1080p ze všech zdrojů, včetně nejnovějších, např. Blu-ray a pokročilé HD herní konzole. Zpracování signálu je podstatně vylepšeno, aby podporovalo vyšší kvalitu signálu a rozlišení. Poskytuje skvělý obraz s funkcí Progressive Scan bez blikání a s vynikajícím jasem a barvami.

HDMI-ready pro vysoce kvalitní multimediální zážitek

HDMI-ready pro vysoce kvalitní multimediální zážitek

Zařízení HDMI-ready má veškerý potřebný hardware pro příjem obsahu přes multimediální rozhraní s vysokým rozlišením (HDMI). Kabel HDMI umožňuje přenos vysoce kvalitního digitálního videa a audia přes jediný kabel z počítače nebo jakéhokoli množství AV zdrojů (včetně set-top boxů, DVD přehrávačů, AV přijímačů a videokamer).

Technické specifikace

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Recenze

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4.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

5
3
2
1

15/05/2012

Polska

Polska

Produkt dobry, przydałaby się, dla moich zastosowań (rysunki), większa rozdzielczość.

Jak już wspomniałem przydałaby się w monitorach tej wielkości opcja z większą rozdzielczością. jest to szczególnie ważne dla ludzi, którzy wykonują rysunki dla celów zawodowych. Wadą jest również brak wersji polskiej Smart Control Lite. Również uważam słabym rozwiązaniem jest wyłącznik główny, który potrafi włączyć się sam w sposób niekontrolowany.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 273E3LHSB Monitor LCD, podświetlenie LED

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 273E3LHSB Monitor LCD, podświetlenie LED

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