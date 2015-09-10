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Ukončeno
272G5DYEB/00
Řada G
144 Hz
68,6 cm (27")
Díky nové převratné zobrazovací technologii NVIDIA G-SYNC™ je hraní plynulejší a rychlejší než kdy jindy. Revoluční výkon technologie G-SYNC™ spočívá v synchronizaci obnovovací frekvence displeje s grafickým procesorem v počítači s grafickou kartou GeForce GTX, což eliminuje trhání a zadrhávání obrazovky a prodlevu vstupu. Díky tomu se scény zobrazují okamžitě, objekty vypadají ostřeji a hraní je velmi plynulé, což zajistí úžasné vizuální efekty a dodá hraní vyšší úroveň.
Hrajete intenzivně a soutěživě. Požadujete displej s ultraplynulým obrazem bez prodlevy. Tento displej Philips aktualizuje obrazovku až 144krát za sekundu, ve skutečnosti 2,4x rychleji než standardní displej. Nižší snímková frekvence může způsobit, že nepřátelé jako by poskakují po obrazovce z jednoho místa na druhé a stávají se z nich obtížně zasáhnutelné cíle. Obnovovací frekvence 144 Hz vám poskytne právě ty důležité chybějící obrazy na obrazovce, které ukazují pohyb nepřátel ultraplynule, takže je můžete snadno zaměřit. Tento displej Philips s ultranízkou odezvou vstupu je váš dokonalý herní partner
SmartResponse je exkluzivní technologie nejvyšší rychlosti společnosti Philips, která po zapnutí automaticky upraví dobu odezvy podle konkrétních požadavků aplikace, například her a filmů, jež vyžadují rychlejší dobu odezvy, aby byl obraz bez trhání, časové prodlevy a stínů
5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Fankman
10/09/2015
Polska
Super !!
Super monitorek polecam każdemu !! 144 Hz i G-sync robią miód w moim cs go i mmo tylko szkoda że posiada 2k.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Brilliance 272G5DYEB Monitor LCD z technologią NVIDIA G-SYNC™
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Brilliance 272G5DYEB Monitor LCD z technologią NVIDIA G-SYNC™
Ujistěte se, zda má váš počítač operační systém Windows 7 či novější verzi, grafický procesor s grafickou kartou NVidia GeForce GTX650 Ti Boost CPU či novější verzi a zda máte nejnovější verzi ovladače.
Režimy G-Sync, ULMB a 3D Vision existují zároveň nezávisle na sobě – při aktivaci jednoho z nich se zbylé dva režimy musí vypnout.
Režim ULMB se aktivuje pouze při 85 Hz, 100 Hz a 120 Hz. Funkce 3D vision se aktivuje pouze při 100 Hz a 120 Hz.
Technologie G-SYNC™ vyžaduje grafickou kartu NVIDIA a připojení DisplayPort, další informace naleznete na adrese www.geforce.com/g-sync.
Máte-li jakékoli otázky ohledně 144Hz výkonu, obraťte se přímo na dodavatele své grafické karty.
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