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    Nejplynulejší a nejrychlejší hraní, které jste kdy viděli
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  • Nejplynulejší a nejrychlejší hraní, které jste kdy viděli
  • Nejplynulejší a nejrychlejší hraní, které jste kdy viděli
  • Energy Label Europe B
    Nejplynulejší a nejrychlejší hraní, které jste kdy viděli
  • Nejplynulejší a nejrychlejší hraní, které jste kdy viděli
  • Nejplynulejší a nejrychlejší hraní, které jste kdy viděli
  • Nejplynulejší a nejrychlejší hraní, které jste kdy viděli

Ukončeno

BrillianceMonitor LCD s technologií NVIDIA G-SYNC™

272G5DYEB/00

5
| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Nejplynulejší a nejrychlejší hraní, které jste kdy viděli
Buďte ve všem první. Herní monitor Philips 272G5DYEB s 27" a technologií NVIDIA G-SYNC™ eliminuje trhání a zadrhávání, a poskytuje tak nejplynulejší a nejrychlejší hraní.
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Technologie NVIDIA G-SYNC™

Nejplynulejší a nejrychlejší hraní, které jste kdy viděli

  • Řada G

  • 144 Hz

  • 68,6 cm (27")

Technologie NVIDIA G-SYNC™ pro plynulé a rychlé hraní

Technologie NVIDIA G-SYNC™ pro plynulé a rychlé hraní

Díky nové převratné zobrazovací technologii NVIDIA G-SYNC™ je hraní plynulejší a rychlejší než kdy jindy. Revoluční výkon technologie G-SYNC™ spočívá v synchronizaci obnovovací frekvence displeje s grafickým procesorem v počítači s grafickou kartou GeForce GTX, což eliminuje trhání a zadrhávání obrazovky a prodlevu vstupu. Díky tomu se scény zobrazují okamžitě, objekty vypadají ostřeji a hraní je velmi plynulé, což zajistí úžasné vizuální efekty a dodá hraní vyšší úroveň.

Obnovovací frekvence 144 Hz pro ultraplynulý a nádherný obraz

Obnovovací frekvence 144 Hz pro ultraplynulý a nádherný obraz

Hrajete intenzivně a soutěživě. Požadujete displej s ultraplynulým obrazem bez prodlevy. Tento displej Philips aktualizuje obrazovku až 144krát za sekundu, ve skutečnosti 2,4x rychleji než standardní displej. Nižší snímková frekvence může způsobit, že nepřátelé jako by poskakují po obrazovce z jednoho místa na druhé a stávají se z nich obtížně zasáhnutelné cíle. Obnovovací frekvence 144 Hz vám poskytne právě ty důležité chybějící obrazy na obrazovce, které ukazují pohyb nepřátel ultraplynule, takže je můžete snadno zaměřit. Tento displej Philips s ultranízkou odezvou vstupu je váš dokonalý herní partner

SmartResponse: 1 ms pro rychlé hraní

SmartResponse: 1 ms pro rychlé hraní

SmartResponse je exkluzivní technologie nejvyšší rychlosti společnosti Philips, která po zapnutí automaticky upraví dobu odezvy podle konkrétních požadavků aplikace, například her a filmů, jež vyžadují rychlejší dobu odezvy, aby byl obraz bez trhání, časové prodlevy a stínů

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

10/09/2015

Polska

Polska

Super !!

Super monitorek polecam każdemu !! 144 Hz i G-sync robią miód w moim cs go i mmo tylko szkoda że posiada 2k.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Brilliance 272G5DYEB Monitor LCD z technologią NVIDIA G-SYNC™

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Brilliance 272G5DYEB Monitor LCD z technologią NVIDIA G-SYNC™

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Upozornění

  1. Ujistěte se, zda má váš počítač operační systém Windows 7 či novější verzi, grafický procesor s grafickou kartou NVidia GeForce GTX650 Ti Boost CPU či novější verzi a zda máte nejnovější verzi ovladače.

  2. Režimy G-Sync, ULMB a 3D Vision existují zároveň nezávisle na sobě – při aktivaci jednoho z nich se zbylé dva režimy musí vypnout.

  3. Režim ULMB se aktivuje pouze při 85 Hz, 100 Hz a 120 Hz. Funkce 3D vision se aktivuje pouze při 100 Hz a 120 Hz.

  4. Technologie G-SYNC™ vyžaduje grafickou kartu NVIDIA a připojení DisplayPort, další informace naleznete na adrese www.geforce.com/g-sync.

  5. Máte-li jakékoli otázky ohledně 144Hz výkonu, obraťte se přímo na dodavatele své grafické karty.

  6. Autorská práva společnosti 2014 NVIDIA. NVIDIA, NVIDIA G-SYNC a 3D Vision jsou ochranné známky a/nebo registrované ochranné známky společnosti NVIDIA ve Spojených státech a dalších zemích.

  7. Autorská práva pro software BATMAN: ARKHAM ORIGINS společnosti 2013 Warner Bros. Entertainment Inc. Byl vyvinut společnostmi WB Games Montreal a Splash Damage. BATMAN a všechny postavy, jejich zřetelné podoby a související prvky jsou ochranné známky společnosti DC Comics Copyright 2013. Všechna práva vyhrazena.

  8. LOGO HER WB, EMBLÉM WB: ™ a autorská práva společnosti Warner Bros. Entertainment Inc. (s13)