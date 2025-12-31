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25M2N5200P/00
Evnia 5000
25 (24,5"/62,2 cm úhlopř.)
1920 x 1080 (Full HD)
Hraní her by nemělo být volbou mezi trhaným nebo rozbitým obrazem. Technologie AMD FreeSync™ Premium hráčům zprostředkovává plynulý herní zážitek bez trhání při špičkovém výkonu. Hrajte sebevědomě a bez kompromisů díky vysoké obnovovací frekvenci, kompenzaci snímků a nízké latenci.
280Hz displej Philips Evnia pozvedne váš herní zážitek na novou úroveň. Nízká odezva vstupu spolu s technologií variabilní obnovovací frekvence vám při hraní zajistí pohlcující výhodu. Navíc díky panelu s širokým pozorovacím úhlem a vysokým rozlišením zajistí realistický herní zážitek s nepřekonatelnou přesností barev. Soustřeďte se na to, co za to stojí. Upravitelný stojan zajistí vaše pohodlí a technologie bez blikání znamená hraní bez zdravotních rizik.
Odezva vstupu je doba, která uplyne mezi provedením akce na připojeném zařízení a zobrazením výsledku na obrazovce. Nízká odezva vstupu snižuje časovou prodlevu mezi zadáním příkazu z vašeho zařízení do monitoru, výrazně vylepšuje hraní videoher citlivých na reflexy a je velmi důležitá pro ty, kteří rádi hrají rychlé soutěžní hry.
Recenze
Označení „IPS“ / ochranná známka a související patenty technologií patří příslušným vlastníkům.
Maximální rozlišení funguje pouze pro vstup DP.
Chcete-li dosáhnout nejlepšího výstupního výkonu, vždy se ujistěte, že grafická karta je schopna dosáhnout maximálního rozlišení a obnovovací frekvence tohoto displeje Philips.
Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse
Režim Smart MBR nastaví jas ke snížení rozmazání, takže při zapnutém režimu Smart MBR nelze upravit jas. Aby se snížilo rozmazání pohybu, podsvícení LED bude synchronně s obnovováním obrazovky přerušováno, což může způsobit znatelnou změnu jasu.
Smart MBR je režim optimalizovaný pro hry. Zapnutí režimu Smart MBR může způsobit znatelné blikání obrazovky. Pokud nepoužíváte herní funkci, doporučuje se jej vypnout.
Pokrytí Adobe RGB DCI-P3 na základě systému CIE 1976, oblast sRGB na základě systému CIE 1931, oblast NTSC na základě systému CIE 1976.
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Rozhraní podpory NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort
Nezapomeňte aktualizovat ovladač technologie NVIDIA® G-SYNC® na nejnovější verzi. Více informací naleznete na stránkách společnosti NVIDIA: https://www.nvidia.com/
Ujistěte se, že vaše grafická karta podporuje technologii NVIDIA® G-SYNC®
Vzhled monitoru se může od ilustračních obrázků lišit.