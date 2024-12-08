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25M2N3200W/01
Evnia 3000
25 (24,5"/62,2 cm úhlopř.)
1920 x 1080 (Full HD)
Při hraní těch nejintenzivnějších akčních her si díky mimořádně rychlé obnovovací frekvenci 240 Hz můžete vychutnat výjimečně plynulý herní zážitek s nulovou prodlevou. Displej Philips překreslí obraz na obrazovce mnohem rychleji než standardní displej, a to až 240krát za sekundu. Frekvence 240 Hz je ideální obzvláště pro hry s rychlým tempem, jako jsou střílečky a závodní hry, protože dokáže vykreslit dokonale plynulý pohyb a křišťálově čistý obraz. Díky displeji Philips 240 Hz si užijete všechny akční sekvence ve hře bez trhání a stínů. Hra vás zcela pohltí a vy budete mít pocit, že jste součástí jejího světa.
Displej Philips Evnia s odezvou 0,5 ms v režimu Smart MBR efektivně odstraňuje šmouhy a rozmazání pohybu a poskytuje ostřejší a přesný obraz pro lepší herní zážitek. Věrně a plynule vykreslí bleskovou akci a dramatické přechody. Nejlepší volba pro hraní napínavých her a her citlivých na trhání.
Odezva vstupu je doba, která uplyne mezi provedením akce na připojeném zařízení a zobrazením výsledku na obrazovce. Nízká odezva vstupu snižuje časovou prodlevu mezi zadáním příkazu z vašeho zařízení do monitoru, výrazně vylepšuje hraní videoher citlivých na reflexy a je velmi důležitá pro ty, kteří rádi hrají rychlé soutěžní hry.
1.0
z 5
1
Recenze
Finick_1
08/12/2024
Україна
Максимально не задоволенинй
І ось причини: Одразу був один застряглий піксель зеленого кольору А наразі майже через рік користування він тупо почав вигорати
Nevýhody
Усі причини навів вище також можу надати відео докази
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Gaming Monitor 25M2N3200W Ігровий монітор Full HD
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Gaming Monitor 25M2N3200W Ігровий монітор Full HD
Chcete-li dosáhnout nejlepšího výstupního výkonu, vždy se ujistěte, že grafická karta je schopna dosáhnout maximálního rozlišení a obnovovací frekvence tohoto displeje Philips.
Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse
Režim Smart MBR nastaví jas pro snížení rozmazání, takže při zapnutém režimu Smart MBR nelze upravit jas. Aby se snížilo rozmazání pohybu, podsvícení LED bude synchronně s obnovováním obrazovky přerušováno, což může způsobit znatelnou změnu jasu.
Smart MBR je režim optimalizovaný pro hry. Zapnutí režimu Smart MBR může způsobit znatelné blikání obrazovky. Pokud nepoužíváte herní funkci, doporučuje se jej vypnout.
Oblast NTSC na základě systému CIE 1976
Oblast sRGB na základě systému CIE 1931
Vzhled monitoru se může od ilustračních obrázků lišit.