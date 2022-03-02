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Ukončeno

5300 seriesUltratenký LED televizor Full HD

24PFT5303/12

4.6

| (7) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Ultratenký LED televizor Full HD

Televizor Philips 5300 přináší kvalitní obraz na malou obrazovku. Díky snadnému použití a kompaktnímu designu je skvělým společníkem v kuchyni, ložnici nebo pracovně.

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99,91 % lidí, kteří vyzkouší Ambilight TV, ho už nikdy nechce vrátit. 1

s technologií Pixel Plus HD

Ultratenký LED televizor Full HD

  • 60 cm (24")

  • Index dokonalého obrazu 200

  • FHD

  • Pixel Plus HD

Kompaktní přenosný televizor: navržen tak, aby byl tam, kde je zábava

Stylový, kompaktní, lehký a přenosný. Na televizoru s malou obrazovkou se můžete na své oblíbené programy dívat kdekoli, ať už v kuchyni nebo když venku táboříte s rodinou. Díky tomuto přenosnému televizoru budete mít přehled o aktuálních zprávách či nejnovějších sportovních výsledcích. Je navržen pro každou zábavu!

Technologie Pixel Plus HD přináší skvělý obraz, který si zamilujete

Technologie Philips Pixel Plus HD optimalizuje kvalitu obrazu a výsledkem je zřetelný obraz s úžasným kontrastem. Takže ať streamujete online nebo sledujete film z disku, vychutnáte si ostřejší obraz s jasnějšími tóny bílé a sytějšími odstíny černé.

USB pro přehrávání multimédií

USB pro přehrávání multimédií

Sdílejte zábavu: Připojte paměťovou kartu USB, digitální fotoaparát, MP3 přehrávač nebo multimediální zařízení k portu USB na televizoru a užívejte si fotografie, videa a hudbu prostřednictvím prohlížeče obsahu se snadným použitím.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.6

z 5

7

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

02/03/2022

Polska

Polska

Funkcje i możliwości

Bardzo mi odpowiada ponieważ jak na swoją bardzo niską cenę cechuje się wieloma przydatnymi możliwościami i obrazem , którego nie posiadają odbiorniki nawet z UHD.

Výhody

Dźwięk , obraz oraz inne funkcje

Nevýhody

Brak smart tv , ale przy tej cenie , nie ma wymogu. Miałem problem z niekontrolowanymi wyłącxzeniemi odbiornika , ale przy pomocy konsultanta zaktualizowałem oprogramowanie i problem usunięty.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Datum použití 2020-03-02

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Datum použití 2020-03-02

11/12/2019

Polska

Polska

Bega wytrzymały wyświetlacz

dużo podruzuje i mega się trzyma. po upadku ze stolika wszystko gitara

Výhody

dobry jest

Nevýhody

stojak zły

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Datum použití 2018-12-11

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Datum použití 2018-12-11

14/07/2019

Polska

Polska

Super do kuchni i małego pokoju

Gorąco polecam, mały zgrabny, obraz naprawdę super !

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

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Upozornění

  1. Na základě výsledků zkušebního programu Ambilight ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Norsku, Spojeném království, Německu, Rakousku a Francii v období od 24. února 2023 do 28. února 2025. Během tohoto období se 99,91 % účastníků rozhodlo ponechat si svůj Ambilight TV, přestože měli možnost jej bez udání důvodu vrátit a získat plnou náhradu. 

  1. Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.

  2. Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.

  3. Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.

  4. (Philips) kompatibilní pouze se specifickým přehrávačem Philips.

  5. Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.