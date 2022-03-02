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Ukončeno
24PFT5303/12
Ultratenký LED televizor Full HD
Televizor Philips 5300 přináší kvalitní obraz na malou obrazovku. Díky snadnému použití a kompaktnímu designu je skvělým společníkem v kuchyni, ložnici nebo pracovně.
60 cm (24")
Index dokonalého obrazu 200
FHD
Pixel Plus HD
Stylový, kompaktní, lehký a přenosný. Na televizoru s malou obrazovkou se můžete na své oblíbené programy dívat kdekoli, ať už v kuchyni nebo když venku táboříte s rodinou. Díky tomuto přenosnému televizoru budete mít přehled o aktuálních zprávách či nejnovějších sportovních výsledcích. Je navržen pro každou zábavu!
Technologie Philips Pixel Plus HD optimalizuje kvalitu obrazu a výsledkem je zřetelný obraz s úžasným kontrastem. Takže ať streamujete online nebo sledujete film z disku, vychutnáte si ostřejší obraz s jasnějšími tóny bílé a sytějšími odstíny černé.
Sdílejte zábavu: Připojte paměťovou kartu USB, digitální fotoaparát, MP3 přehrávač nebo multimediální zařízení k portu USB na televizoru a užívejte si fotografie, videa a hudbu prostřednictvím prohlížeče obsahu se snadným použitím.
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4.6
z 5
7
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Stanisław55
02/03/2022
Polska
Funkcje i możliwości
Bardzo mi odpowiada ponieważ jak na swoją bardzo niską cenę cechuje się wieloma przydatnymi możliwościami i obrazem , którego nie posiadają odbiorniki nawet z UHD.
Výhody
Dźwięk , obraz oraz inne funkcje
Nevýhody
Brak smart tv , ale przy tej cenie , nie ma wymogu. Miałem problem z niekontrolowanymi wyłącxzeniemi odbiornika , ale przy pomocy konsultanta zaktualizowałem oprogramowanie i problem usunięty.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Datum použití 2020-03-02
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Datum použití 2020-03-02
Wakipięta
11/12/2019
Polska
Bega wytrzymały wyświetlacz
dużo podruzuje i mega się trzyma. po upadku ze stolika wszystko gitara
Výhody
dobry jest
Nevýhody
stojak zły
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Datum použití 2018-12-11
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Datum použití 2018-12-11
Akadar
14/07/2019
Polska
Super do kuchni i małego pokoju
Gorąco polecam, mały zgrabny, obraz naprawdę super !
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Na základě výsledků zkušebního programu Ambilight ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Norsku, Spojeném království, Německu, Rakousku a Francii v období od 24. února 2023 do 28. února 2025. Během tohoto období se 99,91 % účastníků rozhodlo ponechat si svůj Ambilight TV, přestože měli možnost jej bez udání důvodu vrátit a získat plnou náhradu.
Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.
Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.
Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.
(Philips) kompatibilní pouze se specifickým přehrávačem Philips.
Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.