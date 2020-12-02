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Ukončeno
24PFT4022/12
Ultratenký LED televizor Full HD
Televizor Philips 4000 je výrobkem pro zábavu přinášejícím kvalitní obraz na malou obrazovku. Je dostatečně kompaktní, aby zvládnul rychlý a bezproblémový přesun mezi místnostmi, přičemž jeho minimalistický design je vítaným doplňkem, ať jej umístíte kdekoli.
60 cm (24")
Full HD LED TV
DVB-T/T2/C
Stylový, kompaktní a lehký. Na televizoru s malou obrazovkou se můžete na své oblíbené programy dívat v kuchyni, aktuální zprávy sledovat při práci v garáži a během grilování být v obraze o nejnovějších sportovních výsledcích. Takto přenosný televizor je rád tam, kde je zábava!
Aby obraz z jakéhokoli zdroje působil přirozeně, vytvořila společnost Philips technologii Digital Crystal Clear. Ať už si dopřáváte oblíbený pořad, film, zprávy nebo máte návštěvu, vše si užijete v optimálním kontrastu, barvě i ostrosti.
Na kvalitě obrazu záleží. Obyčejné televizory HDTV přinášejí kvalitu, vy však očekáváte něco víc. Představte si dokonalý detail v kombinaci s vysokým jasem, neuvěřitelným kontrastem a realistickými barvami: obraz jako živý.
3.9
z 5
24
Recenze
homer 33
02/12/2020
Polska
jest bardzo przydatny w mniejszych pomieszczeniach
produkt jest bardzo przydatny Posiada dobre parametry
Výhody
Bardzo czysty obraz Prosta obsługa
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 24PFT4022 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Datum použití 2019-12-02
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 24PFT4022 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Datum použití 2019-12-02
Mici666
05/07/2018
Polska
Tv godny polecenia
Jakość obrazu żyleta, dźwięk czyst, głośniki skala od 0-60 w sypialni 25 i już jest głośno, sygnał antenowy - kablówka bez tunera. Polecam Bardzo Dobry sprzęt w dobrej cenie
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 24PFT4022 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 24PFT4022 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Piotrek79
22/05/2018
Polska
Ověřený kupující
Dobry telewizor za niską cenę
kupiłem ten telewizor do kuchni, dobry obraz i dźwięk. Za tą cenę naprawdę dobry zakup.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 24PFT4022 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 24PFT4022 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Na základě výsledků zkušebního programu Ambilight ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Norsku, Spojeném království, Německu, Rakousku a Francii v období od 24. února 2023 do 28. února 2025. Během tohoto období se 99,91 % účastníků rozhodlo ponechat si svůj Ambilight TV, přestože měli možnost jej bez udání důvodu vrátit a získat plnou náhradu.
Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.
Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.
Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.
(Philips) kompatibilní pouze se specifickým přehrávačem Philips.
Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.