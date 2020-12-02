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Ukončeno

4000 seriesUltratenký LED televizor Full HD

24PFT4022/12

3.9

| (24) Recenze

Ultratenký LED televizor Full HD

Televizor Philips 4000 je výrobkem pro zábavu přinášejícím kvalitní obraz na malou obrazovku. Je dostatečně kompaktní, aby zvládnul rychlý a bezproblémový přesun mezi místnostmi, přičemž jeho minimalistický design je vítaným doplňkem, ať jej umístíte kdekoli.

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99,91 % lidí, kteří vyzkouší Ambilight TV, ho už nikdy nechce vrátit. 1

s technologií Digital Crystal Clear

Ultratenký LED televizor Full HD

  • 60 cm (24")

  • Full HD LED TV

  • DVB-T/T2/C

Kompaktní přenosný televizor: navržen tak, aby byl tam, kde je zábava

Stylový, kompaktní a lehký. Na televizoru s malou obrazovkou se můžete na své oblíbené programy dívat v kuchyni, aktuální zprávy sledovat při práci v garáži a během grilování být v obraze o nejnovějších sportovních výsledcích. Takto přenosný televizor je rád tam, kde je zábava!

Technologie Digital Crystal Clear přináší přesnost, o kterou se budete chtít podělit

Aby obraz z jakéhokoli zdroje působil přirozeně, vytvořila společnost Philips technologii Digital Crystal Clear. Ať už si dopřáváte oblíbený pořad, film, zprávy nebo máte návštěvu, vše si užijete v optimálním kontrastu, barvě i ostrosti.

Full HD LED TV – vynikající obraz LED s neuvěřitelným kontrastem

Na kvalitě obrazu záleží. Obyčejné televizory HDTV přinášejí kvalitu, vy však očekáváte něco víc. Představte si dokonalý detail v kombinaci s vysokým jasem, neuvěřitelným kontrastem a realistickými barvami: obraz jako živý.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

3.9

z 5

24

Recenze

02/12/2020

Polska

Polska

jest bardzo przydatny w mniejszych pomieszczeniach

produkt jest bardzo przydatny Posiada dobre parametry

Výhody

Bardzo czysty obraz Prosta obsługa

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 24PFT4022 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Datum použití 2019-12-02

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 24PFT4022 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Datum použití 2019-12-02

05/07/2018

Polska

Polska

Tv godny polecenia

Jakość obrazu żyleta, dźwięk czyst, głośniki skala od 0-60 w sypialni 25 i już jest głośno, sygnał antenowy - kablówka bez tunera. Polecam Bardzo Dobry sprzęt w dobrej cenie

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 24PFT4022 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 24PFT4022 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

22/05/2018

Polska

Polska

Ověřený kupující

Dobry telewizor za niską cenę

kupiłem ten telewizor do kuchni, dobry obraz i dźwięk. Za tą cenę naprawdę dobry zakup.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 24PFT4022 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 24PFT4022 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

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Upozornění

  1. Na základě výsledků zkušebního programu Ambilight ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Norsku, Spojeném království, Německu, Rakousku a Francii v období od 24. února 2023 do 28. února 2025. Během tohoto období se 99,91 % účastníků rozhodlo ponechat si svůj Ambilight TV, přestože měli možnost jej bez udání důvodu vrátit a získat plnou náhradu. 

  1. Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.

  2. Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.

  3. Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.

  4. (Philips) kompatibilní pouze se specifickým přehrávačem Philips.

  5. Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.