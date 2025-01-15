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Evnia Fast IPS Gaming monitorHerní monitor Full HD LCD

24M2N3200S/01

4
| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
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Tento monitor Fast IPS vám umožní hrát hry s maximální přesností a rychlostí při frekvenci 180 Hz. Díky ostrému obrazu v kvalitě HDR a zaručenému rozlišení Full HD vytváří tento monitor po všech stranách vynikající herní zážitek.
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  • Evnia 3000

  • 24 (23,8"/60,5 cm úhlopř.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Obnovovací frekvence 180 Hz pro mimořádně plynulý a nádherný obraz

Obnovovací frekvence 180 Hz pro mimořádně plynulý a nádherný obraz

Pokud hrajete intenzivně a soutěživě, potřebujete displej s mimořádně plynulým obrazem bez prodlev. Tento displej aktualizuje obrazovku až 180krát za sekundu, tedy podstatně rychleji než standardní displeje. Nižší snímková frekvence může způsobit, že vaši nepřátelé trhaně poskakují po obrazovce, čímž se z nich stávají obtížně zasáhnutelné cíle. Obnovovací frekvence 180 Hz vám poskytne právě ty důležité chybějící snímky, které zajistí, aby byly pohyby vašich protivníků mimořádně plynulé a vy jste je tak mohli snadno zasáhnout. Tento displej Philips s mimořádně nízkou odezvou vstupu bez zadrhávání představuje dokonalého herního společníka.

Nízká odezva vstupu snižuje časovou prodlevu mezi zařízeními a monitorem

Nízká odezva vstupu snižuje časovou prodlevu mezi zařízeními a monitorem

Odezva vstupu je doba, která uplyne mezi provedením akce na připojeném zařízení a zobrazením výsledku na obrazovce. Nízká odezva vstupu snižuje časovou prodlevu mezi zadáním příkazu z vašeho zařízení do monitoru, výrazně vylepšuje hraní videoher citlivých na reflexy a je velmi důležitá pro ty, kteří rádi hrají rychlé soutěžní hry.

Mimořádně rychlá odezva 0,5 ms pro ostrý obraz a plynulé hraní

Mimořádně rychlá odezva 0,5 ms pro ostrý obraz a plynulé hraní

Displej Philips Evnia s odezvou 0,5 ms v režimu Smart MBR efektivně odstraňuje šmouhy a rozmazání pohybu a poskytuje ostřejší a přesný obraz pro lepší herní zážitek. Věrně a plynule vykreslí bleskovou akci a dramatické přechody. Nejlepší volba pro hraní napínavých her a her citlivých na trhání.

Technické specifikace

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Recenze

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4.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

5
3
2
1

15/01/2025

România

România

Excelent la pretul care il are

Excelent la pretul care il are. 4/5 stele . Din pacate, ca aproape toate monitoarele moderne, NU are buton pornit/oprit , ori StandBy, in timp ce calculatorul merge.

Výhody

Pret excelent, culori excelente, luminozitate buna-excelenta, reglare a imaginii facila din butonul pus pe spatele monitorului, sunetul din boxe suficient pentru jocuri.

Nevýhody

Lipsa Buton de Pornit/Oprit (Turn On/Off). Pentru muzica, sau sunet, de calitate excelenta, trebuie sistem audio conectat la PC.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200S Monitor pentru jocuri Full HD

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200S Monitor pentru jocuri Full HD

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Upozornění

  1. Chcete-li dosáhnout nejlepšího výstupního výkonu, vždy se ujistěte, že grafická karta je schopna dosáhnout maximálního rozlišení a obnovovací frekvence tohoto displeje Philips.

  2. Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse

  3. Režim Smart MBR nastaví jas pro snížení rozmazání, takže při zapnutém režimu Smart MBR nelze upravit jas. Aby se snížilo rozmazání pohybu, podsvícení LED bude synchronně s obnovováním obrazovky přerušováno, což může způsobit znatelnou změnu jasu.

  4. Smart MBR je režim optimalizovaný pro hry. Zapnutí režimu Smart MBR může způsobit znatelné blikání obrazovky. Pokud nepoužíváte herní funkci, doporučuje se jej vypnout.

  5. Pokrytí Adobe RGB DCI-P3 na základě systému CIE 1976, oblast sRGB na základě systému CIE 1931, oblast NTSC na základě systému CIE 1976.

  6. Vzhled monitoru se může od ilustračních obrázků lišit.

  7. Produkty a příslušenství uvedené v tomto letáku se mohou v jednotlivých zemích a oblastech lišit.