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24M1N3200ZS/01
Evnia 3000
24 (23,8"/60,5 cm úhlopř.)
1920 x 1080 (Full HD)
Hraní her by nemělo být volbou mezi trhaným nebo rozbitým obrazem. Technologie AMD FreeSync™ Premium hráčům zprostředkovává plynulý herní zážitek bez trhání při špičkovém výkonu. Hrajte sebevědomě a bez kompromisů díky vysoké obnovovací frekvenci, kompenzaci snímků a nízké latenci.
Pokud hrajete intenzivně a soutěživě, potřebujete displej s mimořádně plynulým obrazem bez prodlev. Tento displej od společnosti Philips aktualizuje obrazovku až 165krát za sekundu, tedy podstatně rychleji než standardní displeje. Nižší snímková frekvence může způsobit, že vaši nepřátelé trhaně poskakují po obrazovce, čímž se z nich stávají obtížně zasáhnutelné cíle. Obnovovací frekvence 165 Hz vám poskytne právě ty důležité chybějící snímky, které zajistí, aby byly pohyby vašich protivníků mimořádně plynulé a vy jste je tak mohli snadno zasáhnout. Tento displej Philips s mimořádně nízkou odezvou vstupu bez zadrhávání představuje dokonalého herního společníka.
MPRT (doba odezvy pohybu obrazu) je intuitivnější způsob popisu doby odezvy, která přímo vyjadřuje dobu trvání od zjištění rozmazaného šumu po čisté a ostré snímky. Herní konzole Philips s 1ms MPRT efektivně odstraňuje šmouhy a rozmazání pohybu, poskytuje ostřejší a přesný obraz pro lepší herní zážitek. Nejlepší volba pro hraní napínavých her a her citlivých na trhání.
4.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
MiroBA
03/12/2023
Slovensko
Ověřený kupující
Philips 24M1N3200ZS/00
Monitor je k pomeru cena/výkon výborný. Zatiaľ som nenašiel žiadne mrtve pixely, používam ho zatiaľ krátko, cca 3 mesiace. Jediné mínus by som spomenul nemožnosť nájsť icc profil pre tento monitor aj preto jedna hviezda dole.
Výhody
Môj kus nemá žiadne mrtve pixely
Nevýhody
Neviem nájsť icc profil na internete
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Gaming Monitor 24M1N3200ZS Herný monitor s rozlíšením Full HD
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Gaming Monitor 24M1N3200ZS Herný monitor s rozlíšením Full HD
Označení „IPS“ / ochranná známka a související patenty technologií patří příslušným vlastníkům.
Maximální rozlišení funguje buď pro vstup HDMI nebo DP.
Chcete-li dosáhnout nejlepšího výstupního výkonu, vždy se ujistěte, že grafická karta je schopna dosáhnout maximálního rozlišení a obnovovací frekvence tohoto displeje Philips.
Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse
Systém MPRT nastaví jas pro snížení rozmazání, takže při zapnutém systému MPRT nelze upravit jas. Aby se snížilo rozmazání pohybu, podsvícení LED bude synchronně s obnovováním obrazovky přerušováno, což může způsobit znatelnou změnu jasu.
MPRT je režim optimalizovaný pro hry. Zapnutí MPRT může způsobit znatelné blikání obrazovky. Pokud nepoužíváte herní funkci, doporučuje se jej vypnout.
Oblast NTSC na základě systému CIE 1976
Oblast sRGB na základě systému CIE 1931
Pokrytí Adobe RGB na základě systému CIE 1976
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Všechna práva vyhrazena. AMD, logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ a jejich kombinace jsou obchodní známky společnosti Advanced Micro Devices, Inc. Ostatní názvy výrobků v této publikaci jsou pouze informační a mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
Vzhled monitoru se může od ilustračních obrázků lišit.