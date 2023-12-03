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Evnia Gaming MonitorHerní monitor Full HD LCD

24M1N3200ZS/01

4
| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Pozvedněte hraní na vyšší úroveň
Herní monitor Philips je skvělý a všestranný displej pro intenzivní akční počítačové hry. Technologie Sync, obnovovací frekvence 165 Hz a rychlost odezvy 1 ms zajistí plynulé hraní. Téměř bezrámečkový displej s technologií Ultra Wide-Color vylepšuje váš pohlcující vizuální zážitek.
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  • Evnia 3000

  • 24 (23,8"/60,5 cm úhlopř.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Technologie AMD FreeSync™ Premium; plynulé hraní bez trhání a zadrhávání

Technologie AMD FreeSync™ Premium; plynulé hraní bez trhání a zadrhávání

Hraní her by nemělo být volbou mezi trhaným nebo rozbitým obrazem. Technologie AMD FreeSync™ Premium hráčům zprostředkovává plynulý herní zážitek bez trhání při špičkovém výkonu. Hrajte sebevědomě a bez kompromisů díky vysoké obnovovací frekvenci, kompenzaci snímků a nízké latenci.

Obnovovací frekvence 165 Hz pro mimořádně plynulý a nádherný obraz

Obnovovací frekvence 165 Hz pro mimořádně plynulý a nádherný obraz

Pokud hrajete intenzivně a soutěživě, potřebujete displej s mimořádně plynulým obrazem bez prodlev. Tento displej od společnosti Philips aktualizuje obrazovku až 165krát za sekundu, tedy podstatně rychleji než standardní displeje. Nižší snímková frekvence může způsobit, že vaši nepřátelé trhaně poskakují po obrazovce, čímž se z nich stávají obtížně zasáhnutelné cíle. Obnovovací frekvence 165 Hz vám poskytne právě ty důležité chybějící snímky, které zajistí, aby byly pohyby vašich protivníků mimořádně plynulé a vy jste je tak mohli snadno zasáhnout. Tento displej Philips s mimořádně nízkou odezvou vstupu bez zadrhávání představuje dokonalého herního společníka.

Rychlá odezva 1 ms (MPRT) pro ostrý obraz a plynulé hraní

Rychlá odezva 1 ms (MPRT) pro ostrý obraz a plynulé hraní

MPRT (doba odezvy pohybu obrazu) je intuitivnější způsob popisu doby odezvy, která přímo vyjadřuje dobu trvání od zjištění rozmazaného šumu po čisté a ostré snímky. Herní konzole Philips s 1ms MPRT efektivně odstraňuje šmouhy a rozmazání pohybu, poskytuje ostřejší a přesný obraz pro lepší herní zážitek. Nejlepší volba pro hraní napínavých her a her citlivých na trhání.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

5
3
2
1

03/12/2023

Slovensko

Slovensko

Ověřený kupující

Philips 24M1N3200ZS/00

Monitor je k pomeru cena/výkon výborný. Zatiaľ som nenašiel žiadne mrtve pixely, používam ho zatiaľ krátko, cca 3 mesiace. Jediné mínus by som spomenul nemožnosť nájsť icc profil pre tento monitor aj preto jedna hviezda dole.

Výhody

Môj kus nemá žiadne mrtve pixely

Nevýhody

Neviem nájsť icc profil na internete

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Gaming Monitor 24M1N3200ZS Herný monitor s rozlíšením Full HD

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Gaming Monitor 24M1N3200ZS Herný monitor s rozlíšením Full HD

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Upozornění

  1. Označení „IPS“ / ochranná známka a související patenty technologií patří příslušným vlastníkům.

  2. Maximální rozlišení funguje buď pro vstup HDMI nebo DP.

  3. Chcete-li dosáhnout nejlepšího výstupního výkonu, vždy se ujistěte, že grafická karta je schopna dosáhnout maximálního rozlišení a obnovovací frekvence tohoto displeje Philips.

  4. Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse

  5. Systém MPRT nastaví jas pro snížení rozmazání, takže při zapnutém systému MPRT nelze upravit jas. Aby se snížilo rozmazání pohybu, podsvícení LED bude synchronně s obnovováním obrazovky přerušováno, což může způsobit znatelnou změnu jasu.

  6. MPRT je režim optimalizovaný pro hry. Zapnutí MPRT může způsobit znatelné blikání obrazovky. Pokud nepoužíváte herní funkci, doporučuje se jej vypnout.

  7. Oblast NTSC na základě systému CIE 1976

  8. Oblast sRGB na základě systému CIE 1931

  9. Pokrytí Adobe RGB na základě systému CIE 1976

  10. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Všechna práva vyhrazena. AMD, logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ a jejich kombinace jsou obchodní známky společnosti Advanced Micro Devices, Inc. Ostatní názvy výrobků v této publikaci jsou pouze informační a mohou být ochrannými známkami příslušných společností.

  11. Vzhled monitoru se může od ilustračních obrázků lišit.