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MonitorFull HD LCD monitor

24E1N1100A/01

5
| (2) Recenze
Pracujte stylově
Vychutnejte si produktivitu ve Full HD. Monitor je vybaven hlavními funkcemi pro pracoviště, jako je režim LowBlue, který chrání oči, IPS LED technologie širokoúhlého zobrazení pro vysoce kvalitní obraz a 1ms MPRT pro ostrý obraz.
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Pracujte stylově

  • Řada 1000

  • 24 (23,8"/60,5 cm úhlopř.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Obnovovací frekvence 120 Hz pro mimořádně plynulý a nádherný obraz

Obnovovací frekvence 120 Hz pro mimořádně plynulý a nádherný obraz

Hrajete intenzivně a soutěživě. Požadujete displej s mimořádně plynulým obrazem bez prodlevy. Tento displej od společnosti Philips aktualizuje obrazovku až 120krát za sekundu, tedy podstatně rychleji než standardní displej. Nižší snímková frekvence může způsobit, že nepřátelé jakoby poskakují po obrazovce, čímž se z nich stávají obtížně zasáhnutelné cíle. Obnovovací frekvence 120 Hz vám poskytne právě ty důležité chybějící snímky, aby byly pohyby vašich protivníků mimořádně plynulé a vy je tak mohli snadno zaměřit. Tento displej společnosti Philips s mimořádně nízkou odezvou vstupu je vaším dokonalým společníkem pro hraní bez zadrhávání.

Technologie širokého sledování IPS LED přináší přesný obraz i barvy

Technologie širokého sledování IPS LED přináší přesný obraz i barvy

Displeje IPS využívají pokročilou technologii, která přináší zvláště široké úhly sledování 178/178 stupňů: displej lze tedy sledovat téměř z libovolného úhlu. Na rozdíl od standardních panelů TN poskytují displeje IPS pozoruhodně ostrý obraz se živoucími barvami, takže jsou ideální nejen pro fotografie, filmy a procházení internetu, ale lze je využít i pro profesionální aplikace, které za všech okolností vyžadují přesné barvy a konzistentní jas.

Displej 16:9 Full HD pro čistý obraz plný detailů

Displej 16:9 Full HD pro čistý obraz plný detailů

Na kvalitě obrazu záleží. Běžné displeje poskytují kvalitu, ale vy očekáváte víc. Tento displej nabízí vylepšené rozlišení Full HD 1920 x 1080. Díky rozlišení Full HD zajišťujícímu ostrý detail a vysokému jasu vzniká neuvěřitelný kontrast a realistické barvy, které dodají obrazu na opravdovosti.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

2

Recenze

4
3
2
1

14/05/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Výrobek má všechny skvělé funkce

Nahradil mi předchozí vysloužilý monitor PHILIPS se všemi novelizacemi poplatnými dnešní době.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Date of Use 2026-04-28

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Date of Use 2026-04-28

18/05/2026

România

România

Ověřený kupující

Perfect pentru nevoile mele!

Eu sunt încântată de produs. Mă ajută enorm în activitatea mea profesională. Văd foarte bine la el. Rezoluție foarte bună iar modul Low Blue Light face o diferență uriașă pentru ochii mei. Merită banii.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD

Date of Use 2026-05-18

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD

Date of Use 2026-05-18

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Upozornění

  1. Pokrytí DCI-P3 na základě systému CIE 1976, oblast sRGB na základě systému CIE 1931, oblast NTSC a Adobe RGB na základě systému CIE 1976.

  2. Chcete-li dosáhnout nejlepšího výstupního výkonu, vždy se ujistěte, že grafická karta je schopna dosáhnout maximálního rozlišení a obnovovací frekvence tohoto displeje Philips.

  3. Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse

  4. Systém MPRT nastaví jas pro snížení rozmazání, takže při zapnutém systému MPRT nelze upravit jas. Aby se snížilo rozmazání pohybu, podsvícení LED bude synchronně s obnovováním obrazovky přerušováno, což může způsobit znatelnou změnu jasu.

  5. MPRT je režim optimalizovaný pro hry. Zapnutí MPRT může způsobit znatelné blikání obrazovky. Pokud nepoužíváte herní funkci, doporučuje se jej vypnout.

  6. Produkty a příslušenství uvedené v tomto letáku se mohou v jednotlivých zemích a oblastech lišit.

  7. Vzhled monitoru se může od ilustračních obrázků lišit.