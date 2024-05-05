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Ukončeno
Řada V
24" (61 cm)
Bílé LED diody jsou polovodičová zařízení, která se rychle rozsvítí na plný a rovnoměrný jas, čímž zkracují dobu přípravy na provoz. LED diody neobsahují rtuť, což umožňuje ekologicky šetrný proces recyklace a likvidace. LED diody umožňují lepší ovládání stmívání LCD podsvícení a výsledkem je mimořádně vysoký kontrastní poměr. Díky stálé úrovni jasu na celé obrazovce také nabízejí dokonalou reprodukci barev.
SmartControl Lite je software nové generace pro ovládání monitorů, jehož grafické uživatelské rozhraní je založeno na 3D ikonách. Umožňuje uživateli doladit pomocí myši většinu parametrů monitoru, například barvu, jas, kalibraci obrazovky, multimédia, ID management atd.
SmartContrast je technologie Philips, která analyzuje zobrazovaný obsah, automaticky nastavuje barvy a řídí intenzitu podsvícení k dynamickému zvýšení kontrastu pro nejlepší digitální fotografie a video nebo hraní her, když jsou zobrazovány tmavé tóny. Pokud zvolíte režim Economy, bude nastaven kontrast a jemně doladěno podsvícení pro přesné zobrazení každodenních kancelářských aplikací a pro snížení spotřeby.
4.2
z 5
13
Recenze
92%
Doporučuje tento produkt
Michasz
05/05/2024
Polska
Součást promoakce
Ověřený kupující
Bardzo fajny monitor
Bardzo dobry monitor wytrzymały, działa już od ok 15 lat. Polecam.
Výhody
Bardzo wytrzymały
Nevýhody
Brak
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 223V5LSB Monitor LCD ze SmartControl Lite
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 223V5LSB Monitor LCD ze SmartControl Lite
Яна34
20/08/2020
Україна
Прекрасное изображение
Яркие, насыщенные цвета. Прекрасное изображение.Рекомендую.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 273V5LSB РК-монітор із SmartControl
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 273V5LSB РК-монітор із SmartControl
Ciupy
06/12/2019
România
Excelent!
Un monitor foarte bun, la un preț accesibil! L-am achiziționat pentru a înlocui vechiul monitor, pe tehnologie LCD.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 223V5LSB Monitor LCD cu SmartControl Lite
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 223V5LSB Monitor LCD cu SmartControl Lite