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Ukončeno
246E9QDSB/00
Ohromující barvy, stylový design
Monitor Philips řady E nabízí stylový design s výjimečnou kvalitou obrazu. Displej Full HD s úzkým okrajem a mimořádně širokým spektrem barev přináší realistický a přirozený obraz. Vychutnejte si vynikající zobrazení ve stylovém designu.
Řada E
24 (23,8"/60,5 cm úhlopř.)
1920 x 1080 (Full HD)
„Společnost Philips se ve své řadě monitorů zavázala využívat obnovitelné materiály šetrné k životnímu prostředí. Veškeré plastové části těla, části kovového podvozku a balicí materiály využívají 100% recyklovatelné materiály. U některých vybraných modelů využíváme až 65 % plastů recyklovaných zákazníky. Přísné dodržování standardů RoHS zaručuje významné snížení nebo zamezení jedovatých látek, například olova. Výrazně jsme snížili obsah olova v monitorech s podsvícením CCFL, u monitorů s podsvícením LED jsme olovo přestali používat úplně.
Kvůli způsobu ovládání jasu na obrazovkách s podsvícením LED čelí někteří uživatelé blikání na obrazovce, které způsobuje únavu očí. Technologie Flicker-free společnosti Philips využívá nové řešení regulace jasu, snižuje blikání a sledování je pak komfortnější.
Zařízení HDMI-ready má veškerý potřebný hardware pro příjem obsahu přes multimediální rozhraní s vysokým rozlišením (HDMI). Kabel HDMI umožňuje přenos vysoce kvalitního digitálního videa a audia přes jediný kabel z počítače nebo jakéhokoli množství AV zdrojů (včetně set-top boxů, DVD přehrávačů, AV přijímačů a videokamer).
4.9
z 5
7
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Csaba_
08/07/2024
Magyarország
Ár érték arányban kiválló
Jó ár érték arány, egy budget gaming monitor. Szépek a színek, van AMD Freesync. Van egy kis back light bleed, de ez az IPS panellel jár.
Výhody
Szépek a színek, van AMD Freesync
Nevýhody
Max 75Hz
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 246E9QDSB LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával
Datum použití 2022-07-08
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 246E9QDSB LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával
Datum použití 2022-07-08
05/11/2020
Україна
Чудовий монітор
Насичене соковите зображення. Немає засвітів. Яскравість більш ніж достатня.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Datum použití 2019-10-05
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Datum použití 2019-10-05
Jhin 99
21/08/2020
Україна
Чудовий монітор за такі гроші!!!
Монітор відповідає миоїм потребам - розмір екрана 27", якість зображення Full HD, матове покриття екрану, зручна кнопка ностройки.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color
Datum použití 2020-04-20
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color
Datum použití 2020-04-20
Označení „IPS“ / ochranná známka a související patenty technologií patří příslušným vlastníkům.
Maximální rozlišení funguje pouze pro vstup HDMI.
Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Všechna práva vyhrazena. AMD, logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ a jejich kombinace jsou obchodní známky společnosti Advanced Micro Devices, Inc. Ostatní názvy výrobků v této publikaci jsou pouze informační a mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
Oblast NTSC na základě systému CIE 1976
Oblast sRGB na základě systému CIE 1931
Vzhled monitoru se může od ilustračních obrázků lišit.