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Ukončeno

LCD monitor s mimořádně širokým spektrem barev

246E9QDSB/00

4.9

| (7) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Ohromující barvy, stylový design

Monitor Philips řady E nabízí stylový design s výjimečnou kvalitou obrazu. Displej Full HD s úzkým okrajem a mimořádně širokým spektrem barev přináší realistický a přirozený obraz. Vychutnejte si vynikající zobrazení ve stylovém designu.

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Ohromující barvy, stylový design

  • Řada E

  • 24 (23,8"/60,5 cm úhlopř.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Materiály přátelské k životnímu prostředí vyhovují hlavním mezinárodním standardům

„Společnost Philips se ve své řadě monitorů zavázala využívat obnovitelné materiály šetrné k životnímu prostředí. Veškeré plastové části těla, části kovového podvozku a balicí materiály využívají 100% recyklovatelné materiály. U některých vybraných modelů využíváme až 65 % plastů recyklovaných zákazníky. Přísné dodržování standardů RoHS zaručuje významné snížení nebo zamezení jedovatých látek, například olova. Výrazně jsme snížili obsah olova v monitorech s podsvícením CCFL, u monitorů s podsvícením LED jsme olovo přestali používat úplně.

Menší únava očí díky technologii Flicker-free

Kvůli způsobu ovládání jasu na obrazovkách s podsvícením LED čelí někteří uživatelé blikání na obrazovce, které způsobuje únavu očí. Technologie Flicker-free společnosti Philips využívá nové řešení regulace jasu, snižuje blikání a sledování je pak komfortnější.

HDMI zajišťuje univerzální možnosti digitálního připojení

HDMI zajišťuje univerzální možnosti digitálního připojení

Zařízení HDMI-ready má veškerý potřebný hardware pro příjem obsahu přes multimediální rozhraní s vysokým rozlišením (HDMI). Kabel HDMI umožňuje přenos vysoce kvalitního digitálního videa a audia přes jediný kabel z počítače nebo jakéhokoli množství AV zdrojů (včetně set-top boxů, DVD přehrávačů, AV přijímačů a videokamer).

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.9

z 5

7

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

08/07/2024

Magyarország

Magyarország

Ár érték arányban kiválló

Jó ár érték arány, egy budget gaming monitor. Szépek a színek, van AMD Freesync. Van egy kis back light bleed, de ez az IPS panellel jár.

Výhody

Szépek a színek, van AMD Freesync

Nevýhody

Max 75Hz

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 246E9QDSB LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával

Datum použití 2022-07-08

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 246E9QDSB LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával

Datum použití 2022-07-08

05/11/2020

Україна

Україна

Чудовий монітор

Насичене соковите зображення. Немає засвітів. Яскравість більш ніж достатня.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

Datum použití 2019-10-05

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

Datum použití 2019-10-05

21/08/2020

Україна

Україна

Чудовий монітор за такі гроші!!!

Монітор відповідає миоїм потребам - розмір екрана 27", якість зображення Full HD, матове покриття екрану, зручна кнопка ностройки.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color

Datum použití 2020-04-20

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color

Datum použití 2020-04-20

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Upozornění

  1. Označení „IPS“ / ochranná známka a související patenty technologií patří příslušným vlastníkům.

  2. Maximální rozlišení funguje pouze pro vstup HDMI.

  3. Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse

  4. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Všechna práva vyhrazena. AMD, logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ a jejich kombinace jsou obchodní známky společnosti Advanced Micro Devices, Inc. Ostatní názvy výrobků v této publikaci jsou pouze informační a mohou být ochrannými známkami příslušných společností.

  5. Oblast NTSC na základě systému CIE 1976

  6. Oblast sRGB na základě systému CIE 1931

  7. Vzhled monitoru se může od ilustračních obrázků lišit.