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Ukončeno
243V5QSBA/01
Skvělý LED obraz v živých barvách
Vychutnejte si zářivý obraz displeje Philips. Díky důležitým funkcím, například funkci SmartContrast, která zaručuje bohatý a jasný obraz, je tou pravou volbou.
Řada V
59,9 cm (23,6")
Displej Philips MVA LED používá pokročilou technologii vícedoménového vertikálního vyrovnání, která vám poskytuje mimořádně vysoké poměry statického kontrastu pro neobyčejně živý a jasný obraz. I když snadno zvládá standardní kancelářské způsoby použití, je obzvláště vhodný pro fotografie, prohlížení webu, filmy, hry a náročné grafické použití. Technologie optimalizovaného řízení obrazových bodů umožňuje mimořádně široký pozorovací úhel 178/178, takže nabídne jasný obraz.
Na kvalitě obrazu záleží. Běžné displeje poskytují kvalitu, ale vy očekáváte víc. Tento displej nabízí vylepšené rozlišení Full HD 1920 x 1080. Díky rozlišení Full HD zajišťujícímu ostrý detail a vysokému jasu vzniká neuvěřitelný kontrast a realistické barvy, které dodají obrazu na opravdovosti.
SmartContrast je technologie Philips, která analyzuje zobrazovaný obsah, automaticky nastavuje barvy a řídí intenzitu podsvícení k dynamickému zvýšení kontrastu pro nejlepší digitální fotografie a video nebo hraní her, když jsou zobrazovány tmavé tóny. Pokud zvolíte režim Economy, bude nastaven kontrast a jemně doladěno podsvícení pro přesné zobrazení každodenních kancelářských aplikací a pro snížení spotřeby.
5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
ekrisz
24/01/2019
Magyarország
Nagyszerű képminőség
A monitor minden tekintetben tökéletes képet nyújt. A képminőség, a színek, a kontraszt nagyon szép megjelenést biztosít. Valósághű megjelenítés.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 243V5QSBA LCD monitor
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 243V5QSBA LCD monitor
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