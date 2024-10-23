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Řada B
24 (23,8"/60,5 cm úhlopř.)
1920 x 1080 (Full HD)
Tento displej Philips využívá kapacitní desetibodovou dotykovou technologii Projected, která zajišťuje plynulou odezvu. Můžete plně využít nové možnosti dotykových aplikací a vdechnout život svým starším aplikacím. Pište dotykem deseti prstů nebo hrajte vzrušující interaktivní hry s přáteli. Máte možnost interaktivně spolupracovat s kolegy v pracovním nebo školním prostředí, a zvýšit tak svou produktivitu a efektivitu.
Pro méně dokonalá prostředí potřebujete monitor, který je navržený tak, aby odolal stříkancům vody a prachu, které jsou v každodenním životě nevyhnutelné. Požadavky ochrany proti průniku (IP) definované v mezinárodní normě IEC/EN 60529 se používají k definici úrovně účinnosti těsnění elektrických skříní proti vniknutí cizích těles a vlhkosti. Tento displej Philips splňuje mezinárodní požadavky ochrany proti průniku vody a prachu, dokáže odolat stříkancům vody a prachu, které jsou v každodenním životě nevyhnutelné.
Na kvalitě obrazu záleží. Běžné displeje poskytují kvalitu, ale vy očekáváte víc. Tento displej nabízí vylepšené rozlišení Full HD 1920 x 1080. Díky rozlišení Full HD zajišťujícímu ostrý detail a vysokému jasu vzniká neuvěřitelný kontrast a realistické barvy, které dodají obrazu na opravdovosti.
4.7
z 5
6
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Xperry
23/10/2024
Česká republika
Monitor má plnou výbavu i jas 300 cd
Monitor je výborně zpracovaný, má plnou výbavu a jas 300 cd. Takových monitorů moc není. Cena je odpovídající kvalitě. Po roce zkušeností jsem koupil další bez váhání. Reproduktory jsou sice slaboučké, ale pro mě nezbytné. protože jde o monitor do ordinace, kde na externí repro není místo a monitor je blízko oken, tedy chci lepší než standardních 250 cd / m2 (monitor má 3000). Dále chválím i pivot a nastavení výšky - monitor jde opravdu nastavit až dolů - dolní okraj obrazu od desky stolu je 40 mm. Pro srovnání - můj pracovní monitor Dell jde nastavit nejníže na 70 mm. Nejvýše je dolní hrana obrazu ve výšce 205 mm od stolu. Škoda, že tyto informace lze najít až po koupi. Kvůli tomu a špatnému zpracování jsem různé "konkurenční" monitory ihned vrátil. Tenhle je z uvedených důvodů zkrátka nejlepší, a proto ho znovu kupuji na další pracoviště. Vše je perfektní, jen reproduktory by mohly hrát lépe, ale na druhou stranu neznám monitor s reproduktory, který by hrál pod 200 Hz. Na poslech hudby není problém dokoupit externí repro, ale když chcete mít volný stůl, jsou repro v monitoru k nezaplacení.
Výhody
Má vše a ještě něco navíc
Nevýhody
V ČR dávají k monitoru všechny kabely, ale USB kabel od PC k USB hubu na monitoru chybí. Měli by ho k monitoru dávat místo zbytečných kabelů D-SUB a DVI
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 252B9 LCD monitor s technologií PowerSensor
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 252B9 LCD monitor s technologií PowerSensor
Bg52
18/03/2021
Polska
Monitor jest super
Monitor spełnia wszystkie funkcje zgodnie ze specyfikacją. W wyposażeniu są wszystkie potrzebne kable. Chociaż jest to mój drugi egzemplarz, bo w pierwszym wystąpiły martwe piksele, ale w sklepie bez problemów wymieniono na nowy egzemplarz, który działa bez zarzutu.
Výhody
Dobry obraz, stosunkowo niska cena
Nevýhody
Brak
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 252B9 Monitor LCD z technologią PowerSensor
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 252B9 Monitor LCD z technologią PowerSensor
2621968
06/01/2022
Hrvatska
Ověřený kupující
Proizvod me je iznenadio svojom kvalitetom,
proizvod je došao jako dobro i kvalitetno zapakiran, montaža proizvoda je u potpunosti jednostavna, slika je izuzetno kvalitetna, može se individualno podesiti, ekran na dodir radi bez ikakvih problema, osjetljivost na dodir je jako dobr i jako dobro reagira, do sada tomu ne mogu naći nikakvu zamjerku. Funkcionalnost - Top. Jedina zamjerka je, kad su već zvučnici u ekranu, loša kvaliteta zvuka, da sam morao zvuk isključiti i priključiti vanjske zvučnike, Sve ostalo je jako, jako dobro
Výhody
Jednostavna montaža, jednostavno pokretanje, podešavanje, kvalitetni materijali izrade, osjetljivost na dodir ekrana jako dobra, reakcija na dodir jako dobra
Nevýhody
Loši zvučnici/zvuk, bolje da ih ni nema
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 242B9T LCD monitor sa zaslonom SmoothTouch
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 242B9T LCD monitor sa zaslonom SmoothTouch
Označení „IPS“ / ochranná známka a související patenty technologií patří příslušným vlastníkům.
Materiál rukavic a tloušťka: Nitril (0,15 mm), bavlna (0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)
Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse
Další podrobnosti o operačních systémech podporujících dotykové funkce naleznete v uživatelské příručce v části "SmoothTouch".
Rychlé nabíjení splňuje standard USB BC 1.2
Značka EPEAT je platná pouze v zemích, kde společnost Philips zaregistrovala výrobek. Více informací o stavu registrace vaší země naleznete na adrese https://www.epeat.net/.
Vzhled monitoru se může od ilustračních obrázků lišit.