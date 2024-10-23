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  • Energy Label Europe E
    Brilantní interaktivní displej s technologií SmoothTouch
  • Brilantní interaktivní displej s technologií SmoothTouch
  • Brilantní interaktivní displej s technologií SmoothTouch
  • Brilantní interaktivní displej s technologií SmoothTouch
  • Brilantní interaktivní displej s technologií SmoothTouch
  • Brilantní interaktivní displej s technologií SmoothTouch
  • Energy Label Europe E
    Brilantní interaktivní displej s technologií SmoothTouch
  • Brilantní interaktivní displej s technologií SmoothTouch
  • Brilantní interaktivní displej s technologií SmoothTouch
  • Brilantní interaktivní displej s technologií SmoothTouch
  • Brilantní interaktivní displej s technologií SmoothTouch
  • Brilantní interaktivní displej s technologií SmoothTouch

MonitorLCD monitor s funkcí SmoothTouch

242B9T/00

4.7
| (6) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Brilantní interaktivní displej s technologií SmoothTouch
Robustní dotykový monitor odolný vůči vodě a prachu můžete použít kdekoli. Je vybaven flexibilním stojanem, který se přizpůsobí potřebným úhlům. Nabízí jednoduché a intuitivní ovládání napříč aplikacemi, čímž zvýší vaši produktivitu.
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Brilantní interaktivní displej s technologií SmoothTouch

  • Řada B

  • 24 (23,8"/60,5 cm úhlopř.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Displej s funkcí SmoothTouch pro přirozenou, plynulou odezvu na dotyk

Displej s funkcí SmoothTouch pro přirozenou, plynulou odezvu na dotyk

Tento displej Philips využívá kapacitní desetibodovou dotykovou technologii Projected, která zajišťuje plynulou odezvu. Můžete plně využít nové možnosti dotykových aplikací a vdechnout život svým starším aplikacím. Pište dotykem deseti prstů nebo hrajte vzrušující interaktivní hry s přáteli. Máte možnost interaktivně spolupracovat s kolegy v pracovním nebo školním prostředí, a zvýšit tak svou produktivitu a efektivitu.

Přední povrch monitoru splňuje normu IP65 pro odolnost proti vodě a prachu.

Přední povrch monitoru splňuje normu IP65 pro odolnost proti vodě a prachu.

Pro méně dokonalá prostředí potřebujete monitor, který je navržený tak, aby odolal stříkancům vody a prachu, které jsou v každodenním životě nevyhnutelné. Požadavky ochrany proti průniku (IP) definované v mezinárodní normě IEC/EN 60529 se používají k definici úrovně účinnosti těsnění elektrických skříní proti vniknutí cizích těles a vlhkosti. Tento displej Philips splňuje mezinárodní požadavky ochrany proti průniku vody a prachu, dokáže odolat stříkancům vody a prachu, které jsou v každodenním životě nevyhnutelné.

Displej 16:9 Full HD pro čistý obraz plný detailů

Displej 16:9 Full HD pro čistý obraz plný detailů

Na kvalitě obrazu záleží. Běžné displeje poskytují kvalitu, ale vy očekáváte víc. Tento displej nabízí vylepšené rozlišení Full HD 1920 x 1080. Díky rozlišení Full HD zajišťujícímu ostrý detail a vysokému jasu vzniká neuvěřitelný kontrast a realistické barvy, které dodají obrazu na opravdovosti.

Technické specifikace

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Recenze

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4.7

z 5

6

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

23/10/2024

Česká republika

Česká republika

Monitor má plnou výbavu i jas 300 cd

Monitor je výborně zpracovaný, má plnou výbavu a jas 300 cd. Takových monitorů moc není. Cena je odpovídající kvalitě. Po roce zkušeností jsem koupil další bez váhání. Reproduktory jsou sice slaboučké, ale pro mě nezbytné. protože jde o monitor do ordinace, kde na externí repro není místo a monitor je blízko oken, tedy chci lepší než standardních 250 cd / m2 (monitor má 3000). Dále chválím i pivot a nastavení výšky - monitor jde opravdu nastavit až dolů - dolní okraj obrazu od desky stolu je 40 mm. Pro srovnání - můj pracovní monitor Dell jde nastavit nejníže na 70 mm. Nejvýše je dolní hrana obrazu ve výšce 205 mm od stolu. Škoda, že tyto informace lze najít až po koupi. Kvůli tomu a špatnému zpracování jsem různé "konkurenční" monitory ihned vrátil. Tenhle je z uvedených důvodů zkrátka nejlepší, a proto ho znovu kupuji na další pracoviště. Vše je perfektní, jen reproduktory by mohly hrát lépe, ale na druhou stranu neznám monitor s reproduktory, který by hrál pod 200 Hz. Na poslech hudby není problém dokoupit externí repro, ale když chcete mít volný stůl, jsou repro v monitoru k nezaplacení.

Výhody

Má vše a ještě něco navíc

Nevýhody

V ČR dávají k monitoru všechny kabely, ale USB kabel od PC k USB hubu na monitoru chybí. Měli by ho k monitoru dávat místo zbytečných kabelů D-SUB a DVI

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 252B9 LCD monitor s technologií PowerSensor

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 252B9 LCD monitor s technologií PowerSensor

18/03/2021

Polska

Polska

Monitor jest super

Monitor spełnia wszystkie funkcje zgodnie ze specyfikacją. W wyposażeniu są wszystkie potrzebne kable. Chociaż jest to mój drugi egzemplarz, bo w pierwszym wystąpiły martwe piksele, ale w sklepie bez problemów wymieniono na nowy egzemplarz, który działa bez zarzutu.

Výhody

Dobry obraz, stosunkowo niska cena

Nevýhody

Brak

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 252B9 Monitor LCD z technologią PowerSensor

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 252B9 Monitor LCD z technologią PowerSensor

06/01/2022

Hrvatska

Hrvatska

Ověřený kupující

Proizvod me je iznenadio svojom kvalitetom,

proizvod je došao jako dobro i kvalitetno zapakiran, montaža proizvoda je u potpunosti jednostavna, slika je izuzetno kvalitetna, može se individualno podesiti, ekran na dodir radi bez ikakvih problema, osjetljivost na dodir je jako dobr i jako dobro reagira, do sada tomu ne mogu naći nikakvu zamjerku. Funkcionalnost - Top. Jedina zamjerka je, kad su već zvučnici u ekranu, loša kvaliteta zvuka, da sam morao zvuk isključiti i priključiti vanjske zvučnike, Sve ostalo je jako, jako dobro

Výhody

Jednostavna montaža, jednostavno pokretanje, podešavanje, kvalitetni materijali izrade, osjetljivost na dodir ekrana jako dobra, reakcija na dodir jako dobra

Nevýhody

Loši zvučnici/zvuk, bolje da ih ni nema

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 242B9T LCD monitor sa zaslonom SmoothTouch

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 242B9T LCD monitor sa zaslonom SmoothTouch

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Upozornění

  1. Označení „IPS“ / ochranná známka a související patenty technologií patří příslušným vlastníkům.

  2. Materiál rukavic a tloušťka: Nitril (0,15 mm), bavlna (0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)

  3. Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse

  4. Další podrobnosti o operačních systémech podporujících dotykové funkce naleznete v uživatelské příručce v části "SmoothTouch".

  5. Rychlé nabíjení splňuje standard USB BC 1.2

  6. Značka EPEAT je platná pouze v zemích, kde společnost Philips zaregistrovala výrobek. Více informací o stavu registrace vaší země naleznete na adrese https://www.epeat.net/.

  7. Vzhled monitoru se může od ilustračních obrázků lišit.