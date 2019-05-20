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  • Ekologické provedení displeje,
  • Ekologické provedení displeje,
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Ukončeno

BrillianceAMVA LCD monitor s podsvícením LED

241P4QPYKES/00

5
| (2) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Ekologické provedení displeje,
Displej Philips AMVA LED s webkamerou napomáhá spolupráci, komunikaci a šetří váš čas i peníze.
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s webkamerou šetří čas i peníze

Ekologické provedení displeje,

  • Řada P

  • 24" (61 cm)

  • Displej Full HD

PowerSensor ušetří až 80 % nákladů na energii

PowerSensor ušetří až 80 % nákladů na energii

PowerSensor je vestavěný „senzor osob“, který vysíláním a přijímáním neškodných infračervených signálů zjišťuje přítomnost uživatele a automaticky sníží jas monitoru v případě, že uživatel odejde od stolu. Tím snižuje účty za energii až o 80 % a prodlužuje životnost monitoru.

AMVA LED pro mimořádně vysoký kontrast a živý obraz s širokým pozorovacím úhlem

AMVA LED pro mimořádně vysoký kontrast a živý obraz s širokým pozorovacím úhlem

Zobrazení Philips AMVA LED používá pokročilou technologii vícedoménového vertikálního vyrovnání, která vám poskytuje mimořádně vysoké poměry statického kontrastu pro neobyčejně živý a jasný obraz. I když snadno zvládá standardní kancelářské způsoby použití, je obzvláště vhodné pro fotografie, prohlížení webu, filmy, hry a náročné grafické použití. Technologie optimalizovaného řízení obrazových bodů umožňuje mimořádně široký pozorovací úhel 178/178, takže nabídne jasný obraz i v režimu otočení o 90 stupňů.

Webkamera pro spojení a spolupráci

Vestavěná webkamera a mikrofon umožňují sledovat kolegy a klienty a komunikovat s nimi. Toto snadné řešení vám umožňuje spolupracovat a sdílet a šetří čas a náklady spojené s cestováním.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

2

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

20/05/2019

Slovensko

Slovensko

Odporúčam tento monitor

Vlastne mu nič nechýba. Funguje takmer denne už niekoľko rokov v domácnosti.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Brilliance 231P4QPYKES IPS LCD monitor, podsvietenie LED

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Brilliance 231P4QPYKES IPS LCD monitor, podsvietenie LED

18/06/2020

България

България

Добър контраст, реалистични цветове, много функции

Приятен за целодневна работа, с реалистични цветове и висок контраст. Удобен за завъртане и повдигане в широк диапазон. Удобен като свързаност, с USB хъб, и DisplayPort по който получавате картина и звук, и дори можете да закачите слушалки за корпусът му. Има датчици за самоизключване когато се отдалечите от него.

Výhody

Реалистични цветове и висок контраст, добра свързаност, мултимедиен, с повдигане и завъртане на екрана

Nevýhody

Тонколонките в корпуса можеха да са с по-хубав бас

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Brilliance 241P4QPYKES AMVA LCD монитор, светодиодна подсветка

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Brilliance 241P4QPYKES AMVA LCD монитор, светодиодна подсветка

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