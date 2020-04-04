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Ukončeno
240V5QDSB/01
Skvělý LED obraz v živých barvách
Vychutnejte si živý obraz displeje Philips. Vybaven technologiemi HDMI a SmartControl Lite. Skvělá volba!
Řada V
24 (23,8"/60,5 cm úhlopř.)
Displeje IPS-ADS využívají pokročilou technologii, která přináší zvláště široké úhly sledování 178/178 stupňů: displej lze tedy sledovat téměř z libovolného úhlu. Na rozdíl od standardních panelů TN poskytují displeje IPS-ADS pozoruhodně ostrý obraz se živoucími barvami, takže jsou ideální nejen pro fotografie, filmy a procházení internetu, ale lze je využít i pro profesionální aplikace, které za všech okolností vyžadují přesné barvy a konzistentní jas.
Monitory Philips s LED podsvícením neobsahují rtuť, jednu z nejjedovatějších přírodních látek, která škodí lidem i zvířatům. Díky tomu je snížen dopad na životní prostředí po celou dobu životního cyklu displeje od výroby až po likvidaci.
5.0
z 5
2
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Tea drinker
04/04/2020
Magyarország
kiváló ár/érték
Tökéletes kép, masszív talp, jó design, elfogadható menü, és van súlya.
Výhody
ár/érték
Nevýhody
nincs ilyen
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 240V5QDSB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával
Datum použití 2018-04-04
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 240V5QDSB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával
Datum použití 2018-04-04
nrayanov
07/01/2017
България
Ověřený kupující
Не лош IPS монитор на много добра цена
Не лош IPS монитор на много добра цена. Единственият коментар, който имам е за извивката, точно под надписа PHILIPS. Ненужен елемент, който разваля цялостното чувство от перфектния дизайн на монитора. Все пак след няколко дни човек свиква с това несъвършенство.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 240V5QDSB LCD монитор със SmartControl Lite
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 240V5QDSB LCD монитор със SmartControl Lite
Označení „IPS“ / ochranná známka a související patenty technologií patří příslušným vlastníkům.
Kabely HDMI se liší v závislosti na oblasti a modelu.
Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse