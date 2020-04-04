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Ukončeno
240V5QDSB/00
Skvělý LED obraz v živých barvách
Vychutnejte si živý obraz displeje Philips. Vybaven technologiemi HDMI a SmartControl Lite. Skvělá volba!
Řada V
24 (23,8"/60,5 cm úhlopř.)
SmartControl Lite je software nové generace pro ovládání monitorů, jehož grafické uživatelské rozhraní je založeno na 3D ikonách. Umožňuje uživateli doladit pomocí myši většinu parametrů monitoru, například barvu, jas, kalibraci obrazovky, multimédia, ID management atd.
SmartContrast je technologie Philips, která analyzuje zobrazovaný obsah, automaticky nastavuje barvy a řídí intenzitu podsvícení k dynamickému zvýšení kontrastu pro nejlepší digitální fotografie a video nebo hraní her, když jsou zobrazovány tmavé tóny. Pokud zvolíte režim Economy, bude nastaven kontrast a jemně doladěno podsvícení pro přesné zobrazení každodenních kancelářských aplikací a pro snížení spotřeby.
5.0
z 5
2
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Tea drinker
04/04/2020
Magyarország
kiváló ár/érték
Tökéletes kép, masszív talp, jó design, elfogadható menü, és van súlya.
Výhody
ár/érték
Nevýhody
nincs ilyen
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 240V5QDSB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával
Datum použití 2018-04-04
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 240V5QDSB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával
Datum použití 2018-04-04
nrayanov
07/01/2017
България
Ověřený kupující
Не лош IPS монитор на много добра цена
Не лош IPS монитор на много добра цена. Единственият коментар, който имам е за извивката, точно под надписа PHILIPS. Ненужен елемент, който разваля цялостното чувство от перфектния дизайн на монитора. Все пак след няколко дни човек свиква с това несъвършенство.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 240V5QDSB LCD монитор със SmartControl Lite
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 240V5QDSB LCD монитор със SmartControl Lite
Označení „IPS“ / ochranná známka a související patenty technologií patří příslušným vlastníkům.
Kabely HDMI se liší v závislosti na oblasti a modelu.
Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse