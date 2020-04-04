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Ukončeno

LCD monitor s funkcí SmartControl Lite

240V5QDSB/00

5

| (2) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Skvělý LED obraz v živých barvách

Vychutnejte si živý obraz displeje Philips. Vybaven technologiemi HDMI a SmartControl Lite. Skvělá volba!

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Skvělý LED obraz v živých barvách

  • Řada V

  • 24 (23,8"/60,5 cm úhlopř.)

SmartControl Lite umožňuje snadné ladění výkonu displeje

SmartControl Lite je software nové generace pro ovládání monitorů, jehož grafické uživatelské rozhraní je založeno na 3D ikonách. Umožňuje uživateli doladit pomocí myši většinu parametrů monitoru, například barvu, jas, kalibraci obrazovky, multimédia, ID management atd.

SmartContrast pro bohaté detaily černé

SmartContrast pro bohaté detaily černé

SmartContrast je technologie Philips, která analyzuje zobrazovaný obsah, automaticky nastavuje barvy a řídí intenzitu podsvícení k dynamickému zvýšení kontrastu pro nejlepší digitální fotografie a video nebo hraní her, když jsou zobrazovány tmavé tóny. Pokud zvolíte režim Economy, bude nastaven kontrast a jemně doladěno podsvícení pro přesné zobrazení každodenních kancelářských aplikací a pro snížení spotřeby.

Kompaktní design šetří prostor

Technické specifikace

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Recenze

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5.0

z 5

2

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

04/04/2020

Magyarország

Magyarország

kiváló ár/érték

Tökéletes kép, masszív talp, jó design, elfogadható menü, és van súlya.

Výhody

ár/érték

Nevýhody

nincs ilyen

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 240V5QDSB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával

Datum použití 2018-04-04

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 240V5QDSB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával

Datum použití 2018-04-04

07/01/2017

България

България

Ověřený kupující

Не лош IPS монитор на много добра цена

Не лош IPS монитор на много добра цена. Единственият коментар, който имам е за извивката, точно под надписа PHILIPS. Ненужен елемент, който разваля цялостното чувство от перфектния дизайн на монитора. Все пак след няколко дни човек свиква с това несъвършенство.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 240V5QDSB LCD монитор със SmartControl Lite

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 240V5QDSB LCD монитор със SmartControl Lite

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  1. Označení „IPS“ / ochranná známka a související patenty technologií patří příslušným vlastníkům.

  2. Kabely HDMI se liší v závislosti na oblasti a modelu.

  3. Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse