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Ukončeno

BrillianceLCD monitor s Ergo base, USB a zvukem

240B1CB/00

Velký ergonomický displej pro podniky zvyšuje produktivitu

Díky funkcím jako SmartImage, přední stereofonní audio, port rozhraní USB a základna Ergo base zvyšuje tento displej pro podniky 240B1 vaši produktivitu

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Velký ergonomický displej pro podniky zvyšuje produktivitu

  • 61cm (24") širokoúhlý řada B

  • Formát 16:10

SmartImage: zážitek z optimalizovaného a uživatelsky přívětivého zobrazení

SmartImage je exkluzivní špičková technologie společnosti Philips, která analyzuje obsah zobrazovaný a poskytuje optimalizovaný výkon zobrazení. Uživatelsky příjemné rozhraní umožňuje nastavit různé režimy, např. Kancelář, Obrázky, Zábava, Ekonomický atd., tak aby odpovídaly používané aplikaci. Na základě výběru technologie SmartImage dynamicky optimalizuje kontrast, sytost barev a ostrost obrázků a videí a výsledkem je dokonalý výkon zobrazení. Ekonomický režim nabízí značné úspory energie. Vše v reálném čase a stisknutím jediného tlačítka!

Možnost otočného a sklopného nastavení pro ideální úhel sledování

Díky mechanismu pro otáčení a sklápění obrazovky, který je vestavěný do podstavce, se monitor otáčí a sklápí dozadu nebo dopředu.

Symbol Energy Star pro energetickou účinnost a nízkou spotřebu energie

Energy Star je program energetické efektivity, sponzorovaný americkou společností EPA a přijatý mnoha dalšími zeměmi. Certifikace Energy Star zaručuje, že kupujete výrobek, který vyhovuje ve všech úrovních provozu nejnovějším standardům v oblasti energetické účinnosti. Nové monitory Philips jsou certifikovány pro specifikace Energy Star 5.0 a splňují nebo překračují standard. Energy Star 5.0 například vyžaduje, aby byl v režimu spánku příkon výrobku nižší než 1 Watt, přičemž monitory Philips spotřebovávají méně než 0,5 Wattu. Další informace lze získat na webu www.energystar.gov

Technické specifikace

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu