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  • Vychutnejte si fantastický obraz LED v živých barvách
  • Vychutnejte si fantastický obraz LED v živých barvách
  • Vychutnejte si fantastický obraz LED v živých barvách
  • Vychutnejte si fantastický obraz LED v živých barvách
  • Vychutnejte si fantastický obraz LED v živých barvách
  • Vychutnejte si fantastický obraz LED v živých barvách

Ukončeno

LCD monitor s podsvícením LED

236V4LAB/00

4.4
| (5) Recenze
Vychutnejte si fantastický obraz LED v živých barvách
Vychutnejte si živý obraz LED displeje s atraktivním a lesklým designem. Vybaven stereofonními reproduktory a technologií SmartControl lite. Skvělá volba!
Zobrazit všechny výhody

se stereo reproduktory

Vychutnejte si fantastický obraz LED v živých barvách

  • Řada V

  • 58,4 cm (23")

LED technologie pro živé barvy

Bílé LED diody jsou polovodičová zařízení, která se rychle rozsvítí na plný a rovnoměrný jas, čímž zkracují dobu přípravy na provoz. LED diody neobsahují rtuť, což umožňuje ekologicky šetrný proces recyklace a likvidace. LED diody umožňují lepší ovládání stmívání LCD podsvícení a výsledkem je mimořádně vysoký kontrastní poměr. Díky stálé úrovni jasu na celé obrazovce také nabízejí dokonalou reprodukci barev.

Výkonný zvuk reproduktorů o výkonu 2x2 watty RMS

Nyní si můžete vychutnat všechna svá multimédia a sociální aplikace ve stereofonním zvuku. Tyto vestavěné reproduktory nejen skvěle znějí, ale také vám odpomohou od změti externích kabelů a ušetří cenné místo na pracovním stole.

SmartControl Lite umožňuje snadné ladění výkonu displeje

SmartControl Lite je software nové generace pro ovládání monitorů, jehož grafické uživatelské rozhraní je založeno na 3D ikonách. Umožňuje uživateli doladit pomocí myši většinu parametrů monitoru, například barvu, jas, kalibraci obrazovky, multimédia, ID management atd.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.4

z 5

5

Recenze

4
3
1

01/09/2013

Česká republika

Česká republika

velmi dobrý

Jsem s výrobkem spokojen, ale ještě nevím jak dlouho vydrží spínač elektr. proudu. Můj poslední monitor od firmy LG vydržel bohužel do pozáruční doby a potom "odešel" vypínač, jehož oprava přijde na cca 800.-Kč, což je dost, zvláště pak pro seniora. Jsem zvědav jak dlouho vydrží u vašeho produktu. Vypínám a zapínám jen jednou denně

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 200V4LAB LCD monitor s podsvícením LED

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 200V4LAB LCD monitor s podsvícením LED

19/09/2015

Polska

Polska

Ověřený kupující

Mój wybór był trafiony

Polecam produkty marki Philips, są niezawodne jak moja żona, zawsze jest doskonała.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 226V4LAB Monitor LCD z podświetleniem LED

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 226V4LAB Monitor LCD z podświetleniem LED

22/04/2020

România

România

Ověřený kupující

Un monitor foarte bun

Il am de peste 5 ani si functioneaza perfect. Calitatea imaginii este buna, el este destul de subtire si nu ocupa mult spatiu. Sunt foarte multumita.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 200V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 200V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

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  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu