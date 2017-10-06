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Ukončeno
236G3DHSB/00
Řada G
58,4 cm (23")
3D, brýle FPR
Technologie Easy 3D zaručuje dlouhé hodiny příjemného sledování 3D díky obrazu bez blikání a omezení stínových obrazů. Kompatibilní 3D brýle jsou lehké a nevyžadují baterie. Jednoduše si vychutnejte 3D v pohodlí domova již dnes!
Dopřejte si zábavu s lehkými polarizovanými 3D brýlemi se snadným použitím. Tyto 3D brýle bez blikání se nejen snadno vyměňují a udržují, ale jsou také cenově dostupné, takže si konečně mohou pořídit vlastní brýle všichni členové rodiny. Protože k brýlím nepatří žádné baterie ani kabely, můžete si je konečně užívat tak dlouho, jak jen chcete.
Převeďte svou sbírku ve 2D na 3D pouhým stisknutím tlačítka! Tato funkce je snadno přístupná pomocí programovatelné klávesy na rámečku a postará se o to, že vaše oblíbená sbírka her, filmů a videozáznamů ve 2D bude po převedení do 3D působit naprosto objevně.
4.5
z 5
2
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Янев
06/10/2017
България
Изключително съм доволен от качеството!
Дизайна ми допадна наистина много, изчистен и стилен. Характеристиките са уникални: 3Д функцията е впечатляваща и прави презадоволително преобразуване от 2Д образ в 3Д (незаменимо, ако искаш да изгледаш стар качествен филм но в 3Д).За игрите в 3Д, а и не само, няма нужда да казвам, че стават като реални, цветовете са истински и много наситени. Много съм удовлетворен от качеството на монитора, препоръчвам го с две ръце ! :)
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 236G3DHSB 3D LCD монитор със светодиодна подсветка
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 236G3DHSB 3D LCD монитор със светодиодна подсветка
ToMato252
30/03/2016
Česká republika
Zajímavý velký matný monitor
Do monitoru, protože má matnou obrazovku tak se dobře kouká i přes světlo. 3D jsem nikdy nepoužil, protože je to velmi složité.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight
Za účelem předcházení nevolnosti, jako jsou závratě, bolesti hlavy nebo dezorientace, nedoporučujeme sledovat 3D obraz po delší dobu.
Rodiče by měli dohlížet na děti, které sledují 3D obraz, a dávat pozor, zda se u nich neprojevují výše uvedené nepříjemné pocity. Sledování 3D obrazu se nedoporučuje u dětí do 6 let.
Přečtěte si podrobně uživatelskou příručku a dovíte se více o 3D obrazu a zdraví
Podrobnější informace o grafické kartě a dalších požadavcích na provoz ve 3D získáte na webu www.philips.com/support.