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  • Zážitky z 3D hraní na velkém displeji
  • Zážitky z 3D hraní na velkém displeji
  • Zážitky z 3D hraní na velkém displeji
  • Zážitky z 3D hraní na velkém displeji

Ukončeno

3D LCD monitor s podsvícením LED

236G3DHSB/00

4.5
| (2) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Zážitky z 3D hraní na velkém displeji
Vychutnejte si 3D hry na LED monitoru Philips 236G. Hraní je opět zábavnější s velkým displejem, 3D brýlemi s obrazem bez blikání a vícenásobnými vstupy HDMI!
Zobrazit všechny výhody

Zážitky z 3D hraní na velkém displeji

  • Řada G

  • 58,4 cm (23")

  • 3D, brýle FPR

Funkce Easy 3D pro herní zážitky bez blikání

Technologie Easy 3D zaručuje dlouhé hodiny příjemného sledování 3D díky obrazu bez blikání a omezení stínových obrazů. Kompatibilní 3D brýle jsou lehké a nevyžadují baterie. Jednoduše si vychutnejte 3D v pohodlí domova již dnes!

3D brýle bez blikání pro snadné sledování

Dopřejte si zábavu s lehkými polarizovanými 3D brýlemi se snadným použitím. Tyto 3D brýle bez blikání se nejen snadno vyměňují a udržují, ale jsou také cenově dostupné, takže si konečně mohou pořídit vlastní brýle všichni členové rodiny. Protože k brýlím nepatří žádné baterie ani kabely, můžete si je konečně užívat tak dlouho, jak jen chcete.

Převeďte 2D na 3D pomocí klávesy pro přímý přístup

Převeďte svou sbírku ve 2D na 3D pouhým stisknutím tlačítka! Tato funkce je snadno přístupná pomocí programovatelné klávesy na rámečku a postará se o to, že vaše oblíbená sbírka her, filmů a videozáznamů ve 2D bude po převedení do 3D působit naprosto objevně.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.5

z 5

2

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

06/10/2017

България

България

Изключително съм доволен от качеството!

Дизайна ми допадна наистина много, изчистен и стилен. Характеристиките са уникални: 3Д функцията е впечатляваща и прави презадоволително преобразуване от 2Д образ в 3Д (незаменимо, ако искаш да изгледаш стар качествен филм но в 3Д).За игрите в 3Д, а и не само, няма нужда да казвам, че стават като реални, цветовете са истински и много наситени. Много съм удовлетворен от качеството на монитора, препоръчвам го с две ръце ! :)

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 236G3DHSB 3D LCD монитор със светодиодна подсветка

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 236G3DHSB 3D LCD монитор със светодиодна подсветка

30/03/2016

Česká republika

Česká republika

Zajímavý velký matný monitor

Do monitoru, protože má matnou obrazovku tak se dobře kouká i přes světlo. 3D jsem nikdy nepoužil, protože je to velmi složité.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu
Upozornění

  1. Za účelem předcházení nevolnosti, jako jsou závratě, bolesti hlavy nebo dezorientace, nedoporučujeme sledovat 3D obraz po delší dobu.

  2. Rodiče by měli dohlížet na děti, které sledují 3D obraz, a dávat pozor, zda se u nich neprojevují výše uvedené nepříjemné pocity. Sledování 3D obrazu se nedoporučuje u dětí do 6 let.

  3. Přečtěte si podrobně uživatelskou příručku a dovíte se více o 3D obrazu a zdraví

  4. Podrobnější informace o grafické kartě a dalších požadavcích na provoz ve 3D získáte na webu www.philips.com/support.