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Ukončeno
231TE4LB/00
Motivo
58,4 cm (23")
Displej Full HD
Bílé LED diody jsou polovodičová zařízení, která se rychle rozsvítí na plný a rovnoměrný jas, čímž zkracují dobu přípravy na provoz. LED diody neobsahují rtuť, což umožňuje ekologicky šetrný proces recyklace a likvidace. LED diody umožňují lepší ovládání stmívání LCD podsvícení a výsledkem je mimořádně vysoký kontrastní poměr. Díky stálé úrovni jasu na celé obrazovce také nabízejí dokonalou reprodukci barev.
Digitální televizní tuner vestavěný do monitoru pro příjem a zobrazení vysoce kvalitního televizního signálu z různých zdrojů.
Obrazovka Full HD nabízí širokoúhlé rozlišení 1920 x 1080p, které představuje nejvyšší rozlišení pro nejlepší kvalitu obrazu. Je plně připravena pro budoucí vylepšení, jelikož podporuje signály s rozlišením 1080p ze všech zdrojů, včetně nejnovějších, např. Blu-ray a pokročilé HD herní konzole. Zpracování signálu je podstatně vylepšeno, aby podporovalo vyšší kvalitu signálu a rozlišení. Poskytuje skvělý obraz s funkcí Progressive Scan bez blikání a s vynikajícím jasem a barvami.
3.5
z 5
6
Recenze
MARGATITA
09/11/2013
Polska
bardzo dobry TV
SRODKOWYM PRZYCISKIEM POKAZUJE W CZYTELNY SPOSOB NUMERY I NAZWY PROGRAMOW CO UMOZLIWIA SZYBKIE PRZEJSCIE Z JEDNEGO PROGRAMU NA DRUGI PODCZAS OGLADANIA. LATWOSC USTAWIANIA PROGRAMOW.JESTEM Z NIEGO ZADOWOLONA.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 221TE4LB Monitor LCD, podświetlenie LED
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 221TE4LB Monitor LCD, podświetlenie LED
Jan40
07/11/2013
Polska
Produkt spełnił całkowicie moje oczekiwania
doskonały obraz i dźwięk zarówno przy funkcji monitora jak i jako tuner TV
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 221TE4LB Monitor LCD, podświetlenie LED
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 221TE4LB Monitor LCD, podświetlenie LED
RANDY1984
03/09/2012
Polska
nic dodać nic ująć
Nic dodać nic ująć.Po prostu najlepszy sprzęt jaki kiedykolwiek posiadałem
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 231TE4LB Monitor LCD, podświetlenie LED
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 231TE4LB Monitor LCD, podświetlenie LED