3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Ukončeno
223V7QDSB/01
Živý, ostrý obraz, od okraje k okraji
Dokonalý všestranný displej s ohromujícím obrazem od okraje k okraji, šetrný k očím, v kompaktním tenkém provedení.
Řada V
22 (21,5"/54,6 cm úhlopř.)
1920 x 1080 (Full HD)
Nové obrazovky Philips nabízejí mimořádně úzké okraje, které zajišťují minimální rušení a maximální zobrazovací plochu. Obrazovka s mimořádně úzkým okrajem se hodí obzvlášť při použití více obrazovek nebo dlaždicovému uspořádání, například při hraní, grafickém designu a profesionálních aplikacích, a dává vám pocit, že před sebou máte jen jednu velkou obrazovku.
SmartImage je exkluzivní špičková technologie společnosti Philips, která analyzuje obsah zobrazovaný na obrazovce a poskytuje optimalizovaný výkon zobrazení. Uživatelsky příjemné rozhraní umožňuje nastavit různé režimy, např. Kancelář, Fotografie, Filmy, Hry, Ekonomický atd., tak aby odpovídaly používané aplikaci. Na základě výběru technologie SmartImage dynamicky optimalizuje kontrast, sytost barev a ostrost obrázků a videí a výsledkem je dokonalý výkon zobrazení. Ekonomický režim nabízí značné úspory energie. Vše v reálném čase a stisknutím jediného tlačítka!
Na kvalitě obrazu záleží. Běžné displeje poskytují kvalitu, ale vy očekáváte víc. Tento displej nabízí vylepšené rozlišení Full HD 1920 x 1080. Díky rozlišení Full HD zajišťujícímu ostrý detail a vysokému jasu vzniká neuvěřitelný kontrast a realistické barvy, které dodají obrazu na opravdovosti.
4.3
z 5
27
Recenze
84%
Doporučuje tento produkt
Lukanad
09/12/2020
Česká republika
Ověřený kupující
Monitor nám šetří oči!
Doporučujeme všem, kdo chce šetřit oči. Za málo peněz hodně muziky, včetně funkcí.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Monitor 243V7QDSB Full HD LCD monitor
Datum použití 2019-11-09
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Monitor 243V7QDSB Full HD LCD monitor
Datum použití 2019-11-09
23/10/2020
Česká republika
Ověřený kupující
Hodně muziky za málo peněz
Vhodné na Home Office. Lepší je ale umístit monitor na nějaký držák a nastavit pořžadovanou výšku. Neunavuje oči
Výhody
Nízká spotřeba i cena. Možnost přidělaní na držák.
Nevýhody
Nemožnost výškového nastavení monitoru
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Monitor 243V7QDSB Full HD LCD monitor
Datum použití 2020-06-23
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Monitor 243V7QDSB Full HD LCD monitor
Datum použití 2020-06-23
Wenda
31/12/2019
Česká republika
Monitor je perfektní
Vsadil jsem na osvědčenou značku Philips a udělal jsem dobře.Všem doporučuji.Mnoho nastavení pro lepší zobrazení.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Monitor 243V7QDSB Full HD LCD monitor
Datum použití 2018-11-30
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Monitor 243V7QDSB Full HD LCD monitor
Datum použití 2018-11-30
Označení „IPS“ / ochranná známka a související patenty technologií patří příslušným vlastníkům.
Maximální rozlišení funguje pouze pro vstup HDMI.
Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse