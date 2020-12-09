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Ukončeno

Full HD LCD monitor

223V7QDSB/01

4.3

| (27) Recenze | 84% Doporučuje tento produkt

Živý, ostrý obraz, od okraje k okraji

Dokonalý všestranný displej s ohromujícím obrazem od okraje k okraji, šetrný k očím, v kompaktním tenkém provedení.

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Živý, ostrý obraz, od okraje k okraji

  • Řada V

  • 22 (21,5"/54,6 cm úhlopř.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Obrazovka s úzkým okrajem pro nepřerušovaný vzhled

Nové obrazovky Philips nabízejí mimořádně úzké okraje, které zajišťují minimální rušení a maximální zobrazovací plochu. Obrazovka s mimořádně úzkým okrajem se hodí obzvlášť při použití více obrazovek nebo dlaždicovému uspořádání, například při hraní, grafickém designu a profesionálních aplikacích, a dává vám pocit, že před sebou máte jen jednu velkou obrazovku.

Předvolby SmartImage pro snadnou optimalizaci nastavení obrazu

SmartImage je exkluzivní špičková technologie společnosti Philips, která analyzuje obsah zobrazovaný na obrazovce a poskytuje optimalizovaný výkon zobrazení. Uživatelsky příjemné rozhraní umožňuje nastavit různé režimy, např. Kancelář, Fotografie, Filmy, Hry, Ekonomický atd., tak aby odpovídaly používané aplikaci. Na základě výběru technologie SmartImage dynamicky optimalizuje kontrast, sytost barev a ostrost obrázků a videí a výsledkem je dokonalý výkon zobrazení. Ekonomický režim nabízí značné úspory energie. Vše v reálném čase a stisknutím jediného tlačítka!

Displej 16:9 Full HD pro čistý obraz plný detailů

Na kvalitě obrazu záleží. Běžné displeje poskytují kvalitu, ale vy očekáváte víc. Tento displej nabízí vylepšené rozlišení Full HD 1920 x 1080. Díky rozlišení Full HD zajišťujícímu ostrý detail a vysokému jasu vzniká neuvěřitelný kontrast a realistické barvy, které dodají obrazu na opravdovosti.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.3

z 5

27

Recenze

84%

Doporučuje tento produkt

09/12/2020

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Monitor nám šetří oči!

Doporučujeme všem, kdo chce šetřit oči. Za málo peněz hodně muziky, včetně funkcí.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Monitor 243V7QDSB Full HD LCD monitor

Datum použití 2019-11-09

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Monitor 243V7QDSB Full HD LCD monitor

Datum použití 2019-11-09

23/10/2020

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Hodně muziky za málo peněz

Vhodné na Home Office. Lepší je ale umístit monitor na nějaký držák a nastavit pořžadovanou výšku. Neunavuje oči

Výhody

Nízká spotřeba i cena. Možnost přidělaní na držák.

Nevýhody

Nemožnost výškového nastavení monitoru

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Monitor 243V7QDSB Full HD LCD monitor

Datum použití 2020-06-23

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Monitor 243V7QDSB Full HD LCD monitor

Datum použití 2020-06-23

31/12/2019

Česká republika

Česká republika

Monitor je perfektní

Vsadil jsem na osvědčenou značku Philips a udělal jsem dobře.Všem doporučuji.Mnoho nastavení pro lepší zobrazení.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Monitor 243V7QDSB Full HD LCD monitor

Datum použití 2018-11-30

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Monitor 243V7QDSB Full HD LCD monitor

Datum použití 2018-11-30

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