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Ukončeno

Monitor LCD s technologií SoftBlue

223S7EJMB/01

Spolehlivé a nezbytné funkce

Náš monitor řady S přináší efektivitu v podnikání. Širokoúhlý displej IPS s technologií SoftBlue zvyšuje produktivitu a šetří zrak. Výškově nastavitelný obraz umožňuje dlaždicové uspořádání několika monitorů pro rozšířené zobrazení.

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pro efektivní podnikání

Spolehlivé a nezbytné funkce

  • Řada S

  • 22 (21,5"/54,6 cm úhlopř.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Obrazovka s úzkým okrajem pro nepřerušovaný vzhled

Nové obrazovky Philips nabízejí mimořádně úzké okraje, které zajišťují minimální rušení a maximální zobrazovací plochu. Obrazovka s mimořádně úzkým okrajem se hodí obzvlášť při použití více obrazovek nebo dlaždicovému uspořádání, například při hraní, grafickém designu a profesionálních aplikacích, a dává vám pocit, že před sebou máte jen jednu velkou obrazovku.

Vestavěné stereo reproduktory pro multimédia

Dva vysoce kvalitní stereofonní reproduktory zabudované do přístroje. V závislosti na modelu a provedení můžou být viditelně umístěny zepředu, neviditelně zespodu, shora nebo zezadu.

Předvolby SmartImage pro snadnou optimalizaci nastavení obrazu

SmartImage je exkluzivní špičková technologie společnosti Philips, která analyzuje obsah zobrazovaný na obrazovce a poskytuje optimalizovaný výkon zobrazení. Uživatelsky příjemné rozhraní umožňuje nastavit různé režimy, např. Kancelář, Fotografie, Filmy, Hry, Ekonomický atd., tak aby odpovídaly používané aplikaci. Na základě výběru technologie SmartImage dynamicky optimalizuje kontrast, sytost barev a ostrost obrázků a videí a výsledkem je dokonalý výkon zobrazení. Ekonomický režim nabízí značné úspory energie. Vše v reálném čase a stisknutím jediného tlačítka!

Technické specifikace

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Upozornění

  1. Označení „IPS“ / ochranná známka a související patenty technologií patří příslušným vlastníkům.

  2. Značka EPEAT je platná pouze v zemích, kde společnost Philips zaregistrovala výrobek. Více informací o stavu registrace vaší země naleznete na adrese https://www.epeat.net/.

  3. Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse

  4. Oblast NTSC na základě systému CIE 1976

  5. Oblast sRGB na základě systému CIE 1931