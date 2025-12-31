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222B9T/00
Řada B
22 (21,5"/54,6 cm úhlopř.)
1920 x 1080 (Full HD)
Tento displej Philips využívá kapacitní desetibodovou dotykovou technologii Projected, která zajišťuje plynulou odezvu. Můžete plně využít nové možnosti dotykových aplikací a vdechnout život svým starším aplikacím. Pište dotykem deseti prstů nebo hrajte vzrušující interaktivní hry s přáteli. Máte možnost interaktivně spolupracovat s kolegy v pracovním nebo školním prostředí, a zvýšit tak svou produktivitu a efektivitu.
Pro méně dokonalá prostředí potřebujete monitor, který je navržený tak, aby odolal stříkancům vody a prachu, které jsou v každodenním životě nevyhnutelné. Požadavky ochrany proti průniku (IP) definované v mezinárodní normě IEC/EN 60529 se používají k definici úrovně účinnosti těsnění elektrických skříní proti vniknutí cizích těles a vlhkosti. Tento displej Philips splňuje mezinárodní požadavky ochrany proti průniku vody a prachu, dokáže odolat stříkancům vody a prachu, které jsou v každodenním životě nevyhnutelné.
Na kvalitě obrazu záleží. Běžné displeje poskytují kvalitu, ale vy očekáváte víc. Tento displej nabízí vylepšené rozlišení Full HD 1920 x 1080. Díky rozlišení Full HD zajišťujícímu ostrý detail a vysokému jasu vzniká neuvěřitelný kontrast a realistické barvy, které dodají obrazu na opravdovosti.
Recenze
Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse
Materiál rukavic a tloušťka: Nitril (0,15 mm), bavlna (0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)
Další podrobnosti o operačních systémech podporujících dotykové funkce naleznete v uživatelské příručce v části "SmoothTouch".
Rychlé nabíjení splňuje standard USB BC 1.2
Značka EPEAT je platná pouze v zemích, kde společnost Philips zaregistrovala výrobek. Více informací o stavu registrace vaší země naleznete na adrese https://www.epeat.net/.
Vzhled monitoru se může od ilustračních obrázků lišit.