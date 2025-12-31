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  • Monitor LCD monitor s funkcí SmoothTouch
    Brilantní interaktivní displej s technologií SmoothTouch
  • Brilantní interaktivní displej s technologií SmoothTouch
  • Brilantní interaktivní displej s technologií SmoothTouch
  • Brilantní interaktivní displej s technologií SmoothTouch
  • Brilantní interaktivní displej s technologií SmoothTouch
  • Brilantní interaktivní displej s technologií SmoothTouch
  • Monitor LCD monitor s funkcí SmoothTouch
    Brilantní interaktivní displej s technologií SmoothTouch
  • Brilantní interaktivní displej s technologií SmoothTouch
  • Brilantní interaktivní displej s technologií SmoothTouch
  • Brilantní interaktivní displej s technologií SmoothTouch
  • Brilantní interaktivní displej s technologií SmoothTouch
  • Brilantní interaktivní displej s technologií SmoothTouch

MonitorLCD monitor s funkcí SmoothTouch

222B9T/00

Brilantní interaktivní displej s technologií SmoothTouch
Robustní dotykový monitor odolný vůči vodě a prachu můžete použít kdekoli. Je vybaven flexibilním stojanem, který se přizpůsobí potřebným úhlům. Nabízí jednoduché a intuitivní ovládání napříč aplikacemi, čímž zvýší vaši produktivitu.
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Brilantní interaktivní displej s technologií SmoothTouch

  • Řada B

  • 22 (21,5"/54,6 cm úhlopř.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Displej s funkcí SmoothTouch pro přirozenou, plynulou odezvu na dotyk

Displej s funkcí SmoothTouch pro přirozenou, plynulou odezvu na dotyk

Tento displej Philips využívá kapacitní desetibodovou dotykovou technologii Projected, která zajišťuje plynulou odezvu. Můžete plně využít nové možnosti dotykových aplikací a vdechnout život svým starším aplikacím. Pište dotykem deseti prstů nebo hrajte vzrušující interaktivní hry s přáteli. Máte možnost interaktivně spolupracovat s kolegy v pracovním nebo školním prostředí, a zvýšit tak svou produktivitu a efektivitu.

Přední povrch monitoru splňuje normu IP65 pro odolnost proti vodě a prachu.

Přední povrch monitoru splňuje normu IP65 pro odolnost proti vodě a prachu.

Pro méně dokonalá prostředí potřebujete monitor, který je navržený tak, aby odolal stříkancům vody a prachu, které jsou v každodenním životě nevyhnutelné. Požadavky ochrany proti průniku (IP) definované v mezinárodní normě IEC/EN 60529 se používají k definici úrovně účinnosti těsnění elektrických skříní proti vniknutí cizích těles a vlhkosti. Tento displej Philips splňuje mezinárodní požadavky ochrany proti průniku vody a prachu, dokáže odolat stříkancům vody a prachu, které jsou v každodenním životě nevyhnutelné.

Displej 16:9 Full HD pro čistý obraz plný detailů

Displej 16:9 Full HD pro čistý obraz plný detailů

Na kvalitě obrazu záleží. Běžné displeje poskytují kvalitu, ale vy očekáváte víc. Tento displej nabízí vylepšené rozlišení Full HD 1920 x 1080. Díky rozlišení Full HD zajišťujícímu ostrý detail a vysokému jasu vzniká neuvěřitelný kontrast a realistické barvy, které dodají obrazu na opravdovosti.

Technické specifikace

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Upozornění

  1. Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse

  2. Materiál rukavic a tloušťka: Nitril (0,15 mm), bavlna (0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)

  3. Další podrobnosti o operačních systémech podporujících dotykové funkce naleznete v uživatelské příručce v části "SmoothTouch".

  4. Rychlé nabíjení splňuje standard USB BC 1.2

  5. Značka EPEAT je platná pouze v zemích, kde společnost Philips zaregistrovala výrobek. Více informací o stavu registrace vaší země naleznete na adrese https://www.epeat.net/.

  6. Vzhled monitoru se může od ilustračních obrázků lišit.